新加坡, May 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的软件定义安全访问解决方案提供商 Pulse Secure 今天宣布推出针对混合IT的全新安全访问解决方案套件。该套件可为组织提供简化、模块化和集成化方法来实现访问效率、管理和零信任控制的现代化。 Pulse Access Suite Plus 可帮助各种规模和行业的企业整合不同的安全访问工具，从而实现通过任何位置、网络和设备安全无缝地访问应用程序和资源。



融合网络安全技术堆栈

根据企业战略集团的数据，36%的企业正在积极集成不同的安全分析和操作工具，以形成更加紧密结合的安全软件体系架构。各企业的首席信息安全官正在寻求可扩展的智能性自动化解决方案，以便大幅提高安全效能、操作效率和业务支持能力。与此同时，超过半数的组织认为，与本地基础架构的无缝兼容性是其混合IT策略中最重要的考虑因素。因此，在2020年，架构和集成平台将继续取代同类最佳单点工具，以满足混合IT、移动员工和物联网设备增长所提出的不断变化的安全需求。*

“许多组织已经开始采用基于平台的网络安全方法，通过合并多个单点工具来提高效率、灵活性及效用。尤其是考虑到当今的环境，能够便捷利用现有投资来实施这一策略就变得更加重要，”Enterprise Strategy Group网络安全分析师John Grady表示。“Pulse Access Suite的模块化、集成性和功能为组织提供了关于混合IT安全性的令人信服的价值主张。”

“Pulse Secure使我们能够在更加集成的平台上实现标准化，这将优化我们的资源和投资，而且更符合我们的安全访问愿景，”Plymouth Rock Assurance的Hiren Patel表示， “有了Pulse Suite，推出新的SaaS应用程序访问权限和扩展BYOD支持变得非常容易。除了确保远程用户的工作效率外，它还为IT人员节省了大量时间。总体而言，通过覆盖范围更广的访问监控，我们得以更好地针对业务需求做出响应。”

Pulse Access Suite Plus

Pulse Access Suite 作为安全访问解决方案套件，可在移动、网络和多云环境中提供自适应身份识别和设备身份验证、保护连接、广泛可见性和分析，以及威胁响应。通过将不同的安全访问工具整合到一个集成平台中，企业可为用户提供便捷访问权限，并提供“单层玻璃”式的单一虚拟管理介面以简化配置、管理和可扩展性。组织可以集中协调 零信任 策略来，从而在分布式网络、私有云和公共云环境中均可确保应用、资源和服务的合规访问。

“现在，公司比以往任何时候都更加需要启用安全访问解决方案，以实现组织的数字化转型，并为用户提供访问其应用程序和基础架构的简单、安全且一致的渠道，无论其部署地点位于何处，也不受设备和位置的影响，” Pulse Secure首席执行官Sudhakar Ramakrishna表示， “通过新的Pulse Access Suite Plus，组织可以获得更大的灵活性和更多功能，以实现员工移动性并可快速扩展安全访问功能，从而优化资源配置、支持新业务需求、整合收购、确保业务连续性并满足数据保护要求。”

Suite汇集了全面的安全访问产品组合，其中包括：

通过执行零信任策略来保护远程和云访问

多因素身份验证（MFA）和单点登录（SSO）

设备合规性和移动设备管理（MDM）

端点和物联网设备分析器以及网络访问控制（NAC）

用户和实体行为分析（UEBA）和异常检测

应用程序交付控制器（ADC）和Web应用程序防火墙（WAF）

最佳网关选择（OGS）

高可用性和业务连续性选项

Pulse One集中管理

Pulse Access Suite Plus还为该集成产品添加了许多新功能，其中包括：高级用户和实体行为分析（UEBA）、通过虚拟应用程序交付控制器提供的服务级别和高可用性保证，以及按需提供的应急能力。

“Pulse Secure Access Suite自2017年推出以来，已被客户广泛采用，占我们新业务的50%以上。Pulse Access Suite Plus是这一重要工具的加速升级，提供企业和服务提供商所需的功能及互操作性，以保持敏捷并确保卓越的效率、可见性和合规性。”Sudhakar补充说。

“在安全访问方面，我们的客户始终考虑可用性和功能问题。Pulse Access Suite Plus满足了客户在混合IT方面的需求，具有很高的价值，” NERA电信有限公司高级副总裁Orlando Tan表示， “Pulse Secure通过模块化和开放平台方法不断增强其技术。我们作为其战略合作伙伴的体验是：他们能针对我们及我们客户的需求做出快速灵敏的反应。”

Access Suite可与企业现有的网络、云和安全基础架构配合使用，同时支持实体、虚拟和云部署。该解决方案支持各种应用：传统、云和Saas。通过Pulse Access Suite，企业可降低总拥有成本，同时获得采购、部署、扩展和支持优势。

可用性

Pulse Access Suite Plus提供基础、高级和企业版本 。每个版本都可扩展安全访问功能，以支持混合IT访问和零信任控制。Access Suite可以按年度订购，由并发或指定用户授权，价格从每位用户每年80.00美元到155.00美元不等。单独发售的Pulse Secure Appliance提供实体、虚拟和云配置选项。Pulse Access Suite通过授权合作伙伴和托管服务提供商全球网络销售。

有关Pulse Secure Access Suite及其可比较零信任功能的更多信息，请访问

https://www.pulsesecure.net/top-reasons/ 。

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关于Pulse Secure

Pulse Secure为人员、设备、事物和服务提供简单、全面的软件驱动安全访问解决方案，为客户提高可见性、保护性和生产率。我们的套件独特地集成了可在零信任环境中实现混合IT的云、移动、应用和网络访问。来自各个垂直领域的超过24000多家企业和服务提供商依靠Pulse Secure的服务为其移动员工提供权限，在确保业务合规性的同时安全访问数据中心和云中的应用和信息。若需了解更多信息，请访问 www.pulsesecure.net

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*资料来源：ESG研究报告，《基于云的安全分析和运营技术的兴起》，2019年12月和《混合云趋势：优化和管理本地和公共云基础架构的策略》，2019年12月。

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