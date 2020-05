May 14, 2020 06:36 ET

May 14, 2020 06:36 ET

新加坡, May 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pulse Secure 作為全球領先的軟件定義安全存取解決方案供應商,今天宣佈為混合 IT 推出全新安全存取解決方案,為組織提供簡化及模組式整合方法,以實施現代化存取生產力、管理及 Zero Trust 控制。 Pulse Access Suite Plus 可幫助不同規模及行業的企業整合各種安全存取工具,藉此可在任何地點、網絡及設備以無縫及安全的方式存取大量應用程式及資源。

融合性網絡安全技術堆棧

根據 Enterprise Strategy Group,36% 的企業現正積極整合各種安全分析及運作工具,旨在建構凝聚力高的安全軟件架構。CISO 目前積極尋求可擴展、智能及自動化的解決方案,以大幅提高安全性效益、營運效率及業務賦能。同時,超過一半的組織都考慮將與其內部基礎設施實施無縫相容操作視為其混合 IT 策略中最重要的考慮因素。因此,架構及整合平台將在 2020 年繼續取代同類最佳工具,以應對混合 IT、流動員工及物聯網裝置增長不斷變化的安全需求。*

「很多組織已開始透過整合多點工具來落實基於平台的網絡安全方針法,以提高效率、敏捷度及效能。我們特別考慮到當今的環境,得以輕鬆利用現有投資來實施這個策略的能力變得日形重要。」Enterprise Strategy Group 網絡安全分析師 John Grady 說。「Pulse Access Suite 的模組性質、整合性及功能可為組織提供一種針對混合 IT 安全性非常吸引人的價值主張。」

Plymouth Rock Assurance 的 Hiren Patel 說,「Pulse Secure 讓我們得以在更整合的平台上落實標準化操作,從而優化我們的資源及投資,並更能調整我們的安全存取願景。」 「藉著使用 Pulse Suite,我們很易就能推出新的 SaaS 應用程式存取權限並擴展我們的 BYOD 支援服務。除了確保遠端用戶的工作效率外,它還為 IT 人員節省了大量時間。整體而言,我們可以透過更廣泛的存取監控能力來有效回應業務需求。」

Pulse Access Suite Plus

Pulse Access Suite 是一個安全的存取解決方案系列,可在流動、網絡及多雲端環境中提供適應身份及裝置驗證、受保護連線、廣泛的可見度及分析結果,以及威脅回應。透過整合不同的安全存取工具到單一的整合平台,企業將可輕鬆為用戶提供存取權限,並透過單一平台進行簡化配置、管理及可擴展功能。組織可以中央控制 Zero Trust 政策,確保在分銷網絡上、私人雲端或公眾雲端環境的應用程式、資源及服務,均遵守規定。

Pulse Secure 行政總裁 Sudhakar Ramakrishna 說:「現在,組織必須比以往任何時候更大力支援安全存取解決方案,讓其將組織數碼化轉型,同時讓用戶可對各個應用程式及基礎設施落實簡單、安全而一致的存取,但無需擔心他們部署的裝置或地點。」 「有了我們全新的 Pulse Access Suite Plus,組織可以享受更大的高靈活性及功能、加強員工流動性,並快速擴展安全存取功能以優化資源,支援新業務需求、合併收購、確保業務連續性及滿足數據保護要求。」

該套件匯集一個全面的安全存取產品組合,當中包括:

透過執行 Zero Trust 策略來保護遠端及雲端存取

多因素身份驗證 (MFA) 及單一登入 (SSO)

裝置合規性及流動裝置管理 (MDM)

端點與物聯網裝置分析工具及網絡存取控制 (NAC)

用戶及實體行為分析 (UEBA) 及異常情況偵測

應用程式交付控制器 (ADC) 及網絡應用程式防火牆 (WAF)

最佳閘道選擇 (OGS)

廣泛供應方式及業務連續性選項

Pulse One 中央管理

Pulse Access Suite Plus 亦在此整合產品中加了許多新功能,包括:進階用戶及實體行為分析 (UEBA)、透過虛擬應用程式交付控制器提供的服務水平及廣泛供應方式保證,以及按需提供的緊急能力覆蓋範圍。

「Pulse Secure Access Suite 於 2017 年推出,至今已獲得佔我們新業務 50% 以上的客戶廣泛採用。Pulse Access Suite Plus 代表這個關鍵計劃的加速落實,旨在向企業及服務供應商提供他們需要的功能及互相操作性,不但保持敏捷性,並體驗卓越的生產力、可見度及合規性。」Sudhakar 補充說。

「我們的客戶在安全存取方面經常考慮可用性及功能。Pulse Access Suite Plus 可滿足客戶對混合 IT 的要求,並帶來很高價值。」NERA Telecommunications Ltd. 高級副總裁 Orlando Tan 先生說。「Pulse Secure 透過模組及開放平台方法不斷提高技術水平。作為策略合作夥伴,我們認為他們對我們及客戶的需求顯示非常高的回應力。」

Access Suite 可與企業現有的網絡、雲端及安全基礎設施共用,並支援實體、虛擬及雲端部署。該解決方案支援一系列廣泛的應用程式。透過 Pulse Access Suite,企業可實現較低總擁有成本,同時享用採購、部署、擴展及支援優點。

供應方式

Pulse Access Suite Plus 提供基本、高級及企業版本,而每個版本都幫助擴展安全存取功能,以支援混合 IT 存取及 Zero Trust 控制。Access Suite 可以按年訂購,可選用併發或指定用戶許可證,售價由每位用戶每年 80.00 美元至 155.00 美元不等。 Pulse Secure Appliances 單獨發售,以實體、虛擬及雲端配置供應。Pulse Access Suite 透過授權合作夥伴及託管服務供應商的全球網絡出售。

若要獲取更多有關 Pulse Secure Access Suites 及其出眾的 Zero Trust 能力,請瀏覽

https://www.pulsesecure.net/top-reasons/ 。

使用 Twitter 發佈:Pulse Secure 引入全新 Access Suite Plus 版本,為具有 Zero Trust 控制的混合 IT 提供簡化、模組式及整合式安全存取 #PulseSecure #SecureAccess #ZeroTrust #Security

關於 Pulse Secure

Pulse Secure 對於人、裝置、物件及服務提供簡單全面並以軟件為本的 Secure Access 解決方案,為客戶提高可見度、保護及工作效率。我們獨特的套件整合雲端、流動、應用程式及網絡存取功能,在 Zero Trust 的世代支援混合 IT。我們擁有覆蓋各個範疇的超過 24,000 間企業及服務供應商,他們信賴 Pulse Secure 讓其僱員可以在不同地方安全存取位於數據中心及雲端的應用程式及資料,並同時確保遵從商業規定。若要了解更多詳情,請瀏覽 www.pulsesecure.net

在 Twitter 追蹤 @PulseSecure 或查看我們的 LinkedIn 及 Facebook 專頁。

*來源:ESG Research Reports, The Rise of Cloud-based Security Analytics and Operations Technologies,2019 年 12 月及 Hybrid Cloud Trends: Strategies for Optimizing and Managing On-premises and Public Cloud Infrastructure,2019 年 12 月。

媒體聯絡: Tony Tan Autonomy for Pulse Secure g +65 6570 9139