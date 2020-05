May 14, 2020 06:52 ET

Strategic Investments A/S har d.d. købt 15% af aktiekapitalen i InvesteringsRådgivning A/S. Strategic Investments A/S fortsætter med købet strategien med køb af ejerandele i mindre, eksterne kapitalforvaltningsvirksomheder. Købet er godkendt af Finanstilsynet.

Samtidigt med købet er bestyrelsesformand for Strategic Investments A/S Peter Ott tiltrådt som ny bestyrelsesformand hos InvesteringsRådgivning A/S, og vil derigennem deltage i arbejdet med forretningsudvikling og værdiskabelse.

Peter Ott udtaler: ”Strategic Investments har besluttet at øge eksponeringen mod kapitalforvaltere. Der er allerede indgået aftaler med to virksomheder i 2019, og InvesteringsRådgivning A/S bliver den tredje virksomhed.

Vi er bekendt med, at visse af InvesteringsRådgivnings fonde har haft performance udfordringer i 2018-19. Vi tror dog på, at kombinationen af, at Michael Krogh Andersen igen har sat sig i spidsen for investeringsteamet samt en justeret investeringsproces, kan få vendt udviklingen de kommende år til glæde for de mange investorer. Det er allerede nu bevist ved et afkast for IR Invest Danske Aktier på 31,4 % i 2019. IR Invest Danske Aktier besidder en topplacering på Morningstar i kategorien danske aktier set over de sidste 12 måneder med et afkast på 15% til trods for coronakrisen.”

Adm. direktør hos InvesteringsRådgivning Peter Kubicki udtaler, ”Vi ser frem til samarbejdet og er sikker på, at det vil kunne skabe vækst, samt stille os stærkere i det uafhængige kapitalforvaltnings marked.

Ydermere vil samarbejdet kunne styrke vores investeringsmæssige kompetencer.”

Læs mere om Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S på www.irg.dk.

