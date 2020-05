TORONTO, 14 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Metals Inc. (TSX-V : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer la clôture de l’acquisition annoncée antérieurement de la participation de 25 % de SOQUEM inc. (« SOQUEM ») dans le projet en coentreprise Detour Québec de la Société (la « transaction »). Les détails de la transaction et la propriété sont décrits dans le communiqué publié par la Société le 27 avril 2020.



En vertu de la transaction, Probe détient désormais une participation de 100 % dans le projet Detour Québec. La Société a acquis la participation de SOQUEM pour une contrepartie totale de : i) 599 359 actions ordinaires de SOQUEM d’une valeur totale de 425 000 $ en se basant sur le prix moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours de 0,709 $ par action à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »); et ii) sujet à l’approbation des autorités règlementaires, un paiement forfaitaire de 1 000 000 $ si une évaluation économique préliminaire positive (tel que défini dans le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers) est déposée faisant état de ressources minérales d’au moins 1 000 000 onces d’or. Probe aurait alors l’option de faire le paiement forfaitaire en espèces, en actions de la Société, ou en une combinaison des deux à la seule discrétion de la Société.

Conformément à la règlementation en valeurs mobilières applicable et aux politiques de la Bourse, les actions ordinaires émises à SOQUEM dans le cadre de la transaction sont assujetties à une période de détention minimale de quatre mois plus un jour.

Le projet phare de Probe, le projet Val-d’Or Est, demeure prioritaire pour la Société. Ce projet a connu une croissance rapide et soutenue depuis l’acquisition en 2016. Les ressources actuelles sur le projet englobent 866 300 onces d’or en ressources mesurées et indiquées et 2 558 100 onces d’or en ressources présumées. Notre programme d’exploration 2020 comprendra 90 000 mètres de forage sur la propriété et aura comme objectif principal de poursuivre la croissance des ressources.

Personne qualifiée :

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été vérifié par M. Marco Gagnon, Géologue, Vice-président exécutif, qui est une « personne qualifiée » selon le Règlement 43-101 sur les normes de divulgation pour les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

À propos de Probe Metals :

Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets aurifères très prometteurs. La Société s’affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Val-d'Or Est au Québec. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente de Probe Mines Limited à Goldcorp en mars 2015. Newmont détient actuellement une participation de 12 % dans la Société.

