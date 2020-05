Waturu Holding A/S indgår hensigtserklæring med Vejle Spildevand A/S



Selskabsmeddelelse nr. 30

Vejle, den 14. maj 2020



Waturu Holding A/S vil udvikle og teste nye løsninger til bakteriel rensning af overløbsvand og spildevand



Betydningen for investorer i Waturu Holding A/S

En definitiv aftale mellem Vejle Spildevand A/S og Waturu Holding A/S, vil resultere i at Waturu Holding A/S, som beskrevet i vores virksomhedsbeskrivelse, vil igangsætte salg af løsninger til spildevandsselskaber i Danmark og i udlandet. Dette vil medføre et krav om investeringer i en større dedikeret organisation samt i produktionsudstyr.

Hensigtserklæringens indhold

Selskabet har indgået en hensigtserklæring med Vejle Spildevand A/S, om test af ny teknologi, som skal behandle overløbsvand samt forbedre slutbehandlingen af renset spildevand. Vejle Spildevand A/S, ejes 100% af Vejle kommune og renser årligt spildevand for 30.000 husstande og virksomheder. Waturu teknologien har flere fordele i forhold til behandling af urent spildevand eller renset spildevand, som indeholder urenheder. Øget nedbørsmængde med flere overløbstilfælde forurener badevandet langs kysterne, strandene samt i havnebade, til stor gene for brugerne. Det er en global udfordring, at der for nuværende ikke findes en effektiv, kemikaliefri behandling, af overløbsvand samt spildevand. Det er forventningen, at løsningerne fra Waturu, vil kunne medføre en mere effektiv bakteriebekæmpelse af eksempelvis E. coli bakterier, virus samt parasitter og at testresultaterne vil danne grundlag for en endelig afgørelse om en definitiv aftale imellem partnerne.



Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Vejlensisk Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.

Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com

CFO Michael Nørgaard, tlf.: +45 2720 6214, e-mail: mn@waturu.com



Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle



Certified Adviser

Tofte & Company ApS

Christian IX Gade 7, 3rd,

1111 København

Tlf.: +45 71961030

Kontaktperson: Sasja Dalgaard, tlf.: +45 26100877, e-mail: sd@toftecompany.com

Hjemmeside: toftecompany.com



Nasdaq First North Growth Market



