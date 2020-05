May 14, 2020 07:57 ET

• Basisindtjeningen før nedskrivninger for 1. kvartal 2020 udgør 43,7 mio. kr., en stigning på 5,2 mio. kr.

• Stigningen skyldes en høj aktivitet med omlægning af realkreditlån.

• Nedskrivninger på udlån m.v. udgør 11,6 mio. kr. for kvartalet. Heri er indeholdt et ledelsesmæssigt skøn over effekten af COVID-19 på 12,0 mio. kr.

• Beholdningsresultatet udgør -0,9 mio. kr. og er negativt påvirket af udviklingen på aktie- og obligationsmarkedet som følge af COVID-19.

• Periodens resultat før skat udgør 31,2 mio. kr. og efter skat 25,7 mio. kr.

• Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 6,5 % og efter skat med 5,4 %.

• Likviditetsdækningen (LCR) udgør 394,0 %.

• Kapitalprocent på 20,5.

• Ledelsen forventer et resultat efter skat for 2020 i niveauet 70-120 mio. kr.





