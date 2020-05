May 14, 2020 09:00 ET

May 14, 2020 09:00 ET

MONTRÉAL, 14 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines d’or Dynacor Inc. (TSX: DNG) (OTC: DNGDF) (Dynacor ou la Société), une compagnie qui exerce des activités de traitement de minerai d’or et d’argent et détient des projets d’exploration minière au Pérou, vient de déposer ses états financiers consolidés intermédiaires non audités et son rapport de gestion pour la période de trois mois close le 31 mars 2020.



Ces documents ont été déposés électroniquement sur SEDAR au www.sedar.com et sont accessibles sur le site Web de la Société au www.dynacor.com .

(Tous les montants dans ce communiqué sont en million de dollars américains, à moins d’indication contraire. Le résultat par action et les flux monétaires par action sont en dollars américains. Les montants de % de variation ont été calculés à partir des chiffres arrondis.)

Au cours de la période de trois mois close le 31 mars 2020, Dynacor a enregistré un 36ième trimestre bénéficiaire consécutif, générant un résultat net de 2,4 M$ (0,06 $ par action), comparé à 1,2 M$ (0,03 $ par action) pour la même période de 2019.

À la suite du décret d’État d’urgence déclaré le 16 mars 2020 par les autorités Péruviennes, la Société a temporairement arrêté ses activités d’achats de minerais. Toutefois, elle a été en mesure d’exporter le reste de sa production d’or en T2-2020.

FAITS SAILLANTS 2019

Au cours de T1-2020, la situation financière de la Société a bénéficié du report à 2020 des exportations de la majorité de sa production d’or de décembre 2019 à la suite de la retenue par les autorités péruviennes de notre expédition de 2 650 onces d’or, et de la hausse du prix de l’or sur le marché international. Conséquemment, ceci a contribué à une hausse des ventes durant cette période et à une augmentation de 9,4 M$ de son encaisse depuis la fin d’exercice 2019.

Grâce au niveau élevé de notre inventaire de minerai à la fin 2019 et malgré l’arrêt temporaire de nos opérations à partir de la troisième semaine de mars 2020, notre usine a été en mesure de traiter 22 901 tonnes en T1-2020.

Opérationnels

Volume traité de 22 901 tonnes comparé à 20 814 en T1-2019 soit une augmentation de 10,0% ;

Ventes de 19 475 onces d’or équivalentes comparativement à 17 671 en T1-2019 soit une hausse de 10,2% ;

Production de 13 324 onces d’or comparativement à 16 000 en T1-2019, une baisse de 16,7% due aux teneurs plus basses du minerai traité.

Financiers

36 ième trimestre consécutif de profits ;

trimestre consécutif de profits ; Ventes de 30,9 M$ une augmentation de 34,9% comparativement à T1-2019 ;

Marge brute d'opération de 4,9 M$ en augmentation de 75,0% comparativement à T1-2019 ;

Résultat net de 2,4 M$ (0,06 $ par action) en T1-2020, soit le double de celui de T1-2019;

Flux de trésorerie des activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement de 3,2 M$ (0,08 $ par action) ( 1 ) soit une augmentation de 68,4% comparativement à T1-2019 ;

soit une augmentation de 68,4% comparativement à T1-2019 ; BAIIA ( 2 ) de 4,3 M$, en augmentation de 72,0% comparativement à T1-2019 ;

de 4,3 M$, en augmentation de 72,0% comparativement à T1-2019 ; Encaisse de 16,1 M$ au 31 mars 2020 comparativement à 6,7 M$ à fin 2019.

Retour aux actionnaires

Dividende trimestriel de 0,015 $ CA par action pour un montant global de 0,4 M$ (0,6 M$ CA) payé en avril 2020 ;

La bourse de Toronto (TSX) a approuvé le programme de rachats d’actions en vertu duquel Dynacor peut racheter pour annulation jusqu’à 3 725 828 actions ordinaires ou approximativement 10% des actions émises et en circulation au 20 avril 2020.

(1) Les flux de trésorerie des activités opérationnelles par action sont une mesure de rendement non conforme aux IFRS. Il est cependant possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société. La Société utilise cette information, qui peut également être utile aux investisseurs comme élément comparatif vis-à-vis le prix de l’action sur le marché.

(2) BAIIA '’Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement’’ est une mesure du rendement non conforme aux IFRS. Il est cependant possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société. La Société utilise cette mesure comme indicateur de trésorerie généré par ses opérations et permet aux investisseurs de comparer la rentabilité de la Société avec d'autres en éliminant l'effet de différentes bases d'actifs, l'effet dû aux structures d'impôt et l'effet des différentes structures de capital.

RÉSULTATS DES OPÉRATIONS

Extraits des états consolidés intermédiaires non audités du résultat global

Pour les périodes de trois

mois closes les

31 mars,

(en 000 $) (non audités) 2020 2019



Ventes 30 869 22 919 Coût des ventes (25 920 ) (20 129 ) Marge brute d’opération 4 949 2 790 Frais généraux et d'administration (1 091 ) (957 ) Autres projets (128 ) - Résultat opérationnel 3 730 1 833 Résultat avant impôts 3 647 1 781 Résultat net et global 2 385 1 180 Résultat par action De base $ 0,06 $ 0,03 Dilué $ 0,06 $ 0,03

Les ventes totales de T1-2020 se sont élevées à 30,9 M$ comparées à 22,9 M$ en T1-2019. Cette hausse de 8,0 M$ est due à la hausse du prix de vente (5,2 M$) combinée à un plus grand nombre d’onces d’or vendues (2,8 M$) suite à la décision de reporter à 2020 les expéditions relatives à la majorité de notre production de décembre 2019. Ces expéditions ont représenté des ventes d’environ 8,7 M$.

La marge brute d'opération s’est élevée à 4,9 M$ en T1-2020 comparativement à 2,8 M$ en T1-2019. La variance s’explique par une hausse des ventes combinée à une tendance haussière favorable du prix de l’or sur le marché.

Conciliation des mesures de rendement non conforme aux IFRS

Pour les périodes de trois

mois closes les

31 mars,

(en 000 $) 2020 2019 Conciliation du résultat global au BAIIA(2) Résultat net et global 2 385 1 180 Impôts sur les résultats 1 262 601 Frais financiers 18 40 Amortissement 640 645 BAIIA(2) 4 305 2 466

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES, D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT ET LIQUIDITÉS

Activités opérationnelles

En T1-2020, les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles avant les variations des éléments du fonds de roulement se sont élevés à 3,2 M$ comparativement à 1,9 M$ en T1-2019. Cette hausse s’explique par la hausse de la marge brute d’opération.

Les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles se sont élevés à 13,1 M$ comparé à 1,4 M$ en T1-2019. Les variations des éléments du fonds de roulement se sont élevées à 9,8 M$ comparé à (-0,5 M$) en 2019 principalement expliquées par la baisse des stocks.

Activités de financement

En décembre 2019, la Société a conclu un accord de prêt bancaire avec une banque péruvienne d'un montant de 3,0 M$ pour répondre à ses besoins en fonds de roulement à la suite de la retenue de son expédition et alors que ses achats de minerai atteignaient un niveau record. Le prêt bancaire a été remboursé, comme que prévu à l’échéance en février 2020.

Un total de 313 900 actions avait été racheté en T1-2019 pour un montant de 0,4 M$ (0,5 M$ CA). En T1-2020, il n’y a eu aucun rachat d’action.

En janvier 2020, le premier dividende trimestriel à 0,015 $ CA par action a été payé pour un montant total de dividende de 0,4 M$ (0,6 M$ CA). En janvier 2019, un dividende trimestriel de 0,01 $ CA par action a été payé pour un montant total de 0,3 M$ (0,4 M$ CA).

Liquidités

Au 31 mars 2020, la Société avait un fonds de roulement de 22,2 M$ dont 16,1 M$ en encaisse (19,6 M$ dont 6,7 M$ en encaisse au 31 décembre 2019).

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 mars 2020, l'actif total s'élevait à 71,5 M$ (74,8 M$ au 31 décembre 2019). Les principales variances depuis la fin d’exercice 2019 viennent de l’augmentation significative de l’encaisse et les baisses dans les stocks et l’emprunt bancaire.

(en M$) (non audités) Au 31 mars, Au 31 décembre, 2020 2019 Encaisse 16,1 6,7 Stocks 8,4 18,3 Immobilisations corporelles 20,4 21,0 Actifs au titre de la prospection et de l’évaluation 18.8 18,7 Autres actifs 7,8 10,1 Total des actifs 71,5 74.8 Emprunt bancaire - 3,0 Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 3,8 3,8 Autres passifs 5,8 8,0 Capitaux propres 61,9 60,0 Total des passifs et des capitaux propres 71,5 74,8

PERSPECTIVES 2020

Crise Covid-19

Depuis le 16 mars 2020, la Société a temporairement suspendu ses activités au Pérou à la suite de l’état d’urgence déclaré par les autorités péruviennes en réponse à la crise mondiale liée au COVID-19.

Le gouvernement péruvien vient de présenter un plan progressif de réouverture des activités économiques à partir de fin mai. Ce plan initial contient quatre (4) phases et est sujet à changements. La première phase a été officialisée et inclue l’industrie des grandes entreprises minières. Nos activités ne font pas partie de cette première phase.

Nous sommes prêts à relancer nos opérations dans un environnement sécuritaire pour nos employés et fournisseurs aussitôt que les mesures des autorités le permettront.

À la date de ce rapport, la Société a une situation financière solide alors qu’elle continue à suivre de près la situation et à appliquer son plan de contrôle des liquidités.

PROFIL DE DYNACOR

Dynacor est une société de production d'or payant des dividendes et ayant son siège social à Montréal, Canada. La société est engagée dans la production par le traitement du minerai acheté auprès de ASM (exploitation artisanale et à petite échelle). À l'heure actuelle, Dynacor produit et explore au Pérou, où son équipe dirigeante possède des décennies d'expérience et d'expertise. En 2019, Dynacor a produit 80 677 onces d'or, en ligne avec 2018 (81 314 onces).

Dynacor produit de l'or responsable aussi bien d’un point de vue social qu’environnemental grâce à son programme aurifère «PX impact». Un nombre croissant d'entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l’horlogerie et des secteurs de l'investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX impact. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l'éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l’OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

MISE EN GARDE CONCERNANT LES PRÉVISIONS ÉMISES

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l’industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Dynacor (TSX: DNG / OTC: DNGDF)

Site web : http://www.dynacor.com

Twitter : http://twitter.com/DynacorGold

PDF disponible: http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/ffcd6f33-1c28-4700-b894-d3582bbd893c

Jean Martineau Président et chef de la direction Mines d’or Dynacor inc. 625 boul. René-Lévesque O., bureau 1200 Montréal, Québec H3B 1R2 Tél.: (514) 393-9000 poste 228 Dale Nejmeldeen Directeur, Relations avec les investisseurs Mines d’or Dynacor inc. Tél. : (514) 393-9000 (extension : 230) Courriel :