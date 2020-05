May 14, 2020 09:30 ET

ROUYN-NORANDA, Québec, 14 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) annonce qu’elle a reçu de la part du Ministère de l’Energie et des Ressources naturelles du Québec l’approbation du plan de restauration du site minier Pershing-Manitou soumis en novembre 2019. Le plan soumis par Pershimex est simple et rigoureux et il permettra de réhabiliter, selon les normes environnementales en vigueur, un passif environnemental appartenant à l’état québécois et tous ses citoyens. Par le fait même, il sera possible de procéder à l’expédition de la pile de matériel minéralisé (2 000 tonnes) vers une usine de traitement à forfait pour la réalisation de la phase 1 du projet actuellement en cours. Pershimex négocie présentement les conditions pour réaliser le traitement de la pile de matériel minéralisé dans une usine de traitement de minerai du secteur de Val-d’Or. Les échanges avec les usines ont été ralentis par la crise du COVID-19, mais suite à la récente reprise des activités minières en région, la Société est confiante de pouvoir conclure une entente finale au cours des prochaines semaines.



Rappelons que le 23 mars 2020, date à laquelle tous les travaux de terrain ont été mis sur pause par le gouvernement du Québec en raison de la pandémie de la COVID-19, la Société terminait une campagne de forage dont le but est de confirmer la présence de minéralisation aurifère dans le pilier de surface de l’ancienne mine Pershing-Manitou (phase 2). L’ensemble des forages ont été réalisés et les carottes de forage sont à l’étape de l’échantillonnage et analyse. En tout, 16 sondages ont été réalisés pour un total de 1 037 mètres. Mentionnons que sur les 16 sondages, 12 de ceux-ci contenaient de l’or visible grossier. Ces forages fourniront également les informations nécessaires aux différents travaux d’ingénierie liés à la réalisation de l’échantillonnage en vrac de la phase 2.

Robert Gagnon, président et chef de la direction de la Société, déclare : « L’approbation du plan de restauration du site Pershing-Manitou par le gouvernement du Québec confirme la pertinence de notre plan de développement. L’obtention de cette approbation confirme également le sérieux de notre démarche visant à réhabiliter un passif environnemental en le transformant en un gain substantiel pour toutes les parties prenantes. Ce projet est une façon concrète de démontrer notre engagement, notre professionnalisme et notre détermination à mener des travaux miniers bénéfiques pour la Société ».

Corporation Ressources Pershimex – Aperçu rapide

Positionnement stratégique en Abitibi-Témiscamingue avec plus de 800 claims.

Détient 100% des droits de la propriété Courville sur laquelle se trouve l’ancienne Mine Pershing-Manitou.

Partenariat avec Dundee Precious Metals sur la propriété Malartic.

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue professionnel et président de Pershimex, une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

