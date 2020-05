May 14, 2020 09:30 ET

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 14.5.2020 kello 16:30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Siili Solutions Oyj ("Siili") on 13.5.2020 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Otus Capital Management Limited -nimiseltä yhtiöltä.

Ilmoituksen mukaan Otus Capital Management Limited -yhtiön osakeomistus ja äänivalta on alittanut 5 %:n rajan 12.5.2020.

Liputusrajan rikkoutumisen jälkeen Otus Capital Management Limited -yhtiö omistaa 67 237 Siilin osaketta, joka vastaa 0,96 % Siilin koko osakekannasta. Jokainen osake oikeuttaa osakkeenomistajalle yhden (1) äänen. Otus Capital Management Limited -yhtiön osakeomistus jakautuu yhtiön omistamiin rahastoihin seuraavasti: Crown/Otus Equities Europe Segregated Portfolio (0,19%), Regents of the University of Michigan (0,41%) ja The Maga Micro Cap Fund (0,35%).





Otus Capital Management Limited -yhtiön osuus: % osakkeista ja äänistä



% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta



Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0,96% - 0,96% 7000316 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,96% - 5,96%



-





Tiedot Otus Capital Management Limited -yhtiön omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: Osakkeet ja äänet Osakesarja / osakelaji

ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI4000043435 - 67 237 0,96 % YHTEENSÄ 67 237 0,96 %









Tietoja liputusvelvollisesta Otus Capital Management Limited -yhtiöstä Otus Capital Management Limited -yhtiön määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan: Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä Andrew Gibbs 0,96 % - 0,96 % Otus Capital Management Limited 0,96 % - 0,96 % Otus Capital Management LP 0,96 % - 0,96 %





Lisätietoja:

Johtaja, lakiasiat ja sijoittajasuhteet Hanna Seppänen

Puhelin: 045 635 7416, sähköposti: hanna.seppanen(at)siili.com





