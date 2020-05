May 14, 2020 10:00 ET

På selskabets ordinære generalforsamling den 24. april d.å. blev nedenstående forhold drøftet jf. fondsbørsmeddelelse 5/2020 fra selskabet:

Spørgsmål 6: Kan det bekræftes, at bestyrelsen har overtrådt selskabets vedtægter i forbindelse med købet af de 674.000 stk. af selskabets egne aktier?



Svar: I henhold til børsmeddelelse 6/2018 er der givet bemyndigelse til køb af egne aktier, som løber frem til 2023. Denne bemyndigelse er blevet udnyttet, men den er grundet en fejl ikke blevet inkorporeret i vedtægterne. Forholdet vil snarest blive berigtiget ved en ekstraordinær generalforsamling.

Selskabet har efterfølgende drøftet forholdet med Erhvervsstyrelsen.



Erhvervsstyrelsen har oplyst, at det ikke er påkrævet, at bestyrelsens bemyndigelse til køb af egne aktier er optaget i vedtægterne, blot bemyndigelsen kan dokumenteres via et generalforsamlingsprotokollat. Dette er tilfældet, jf. fondsbørsmeddelelse 6/2018 fra selskabet.

Som følge heraf anses forholdet som berigtiget, og en ekstraordinær generalforsamling er således unødvendig og vil ikke blive afholdt.





