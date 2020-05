May 14, 2020

News release

Forskningsgruppe skal teste behandling til de mest kritisk syge patienter ramt af COVID-19

Innovationsfonden har doneret tre millioner kroner til at teste, hvorvidt lægemidlet Iloprost kan forbedre overlevelsen hos coronainficerede patienter med behov for respiratorbehandling. Testen gennemføres i et samarbejde mellem en række førende hospitaler i Region Hovedstaden samt BioPorto A/S.

Flere end halvdelen af alle intensivpatienter med COVID-19 i respiratorbehandling overlever ikke. Den hyppigste dødsårsag er akut lungesvigt, og forskning ledet af Professor Pär I. Johansson fra Klinisk immunologisk Afdeling på Rigshospitalet tyder på, at dette skyldes skade på kroppens mindste kar (kapillærer), som leder til dårlig blodgennemstrømning og iltmangel i kroppens vigtigste organer med høj dødelighed til følge.

Forskningsgruppen har imidlertid fundet, at behandling med Iloprost (prostacyclin), der er et lægemiddel til behandling af forhøjet blodtryk i lungekredsløbet, potentielt har en gavnlig effekt på skader på kapillærerne og dermed kan modvirke organsvigt, herunder også akut lungesvigt, og dermed øge mulighederne for overlevelse. Derfor vil forskerne nu teste lægemidlet Iloprost i COVID-19 patienter med akut lungesvigt og behov for respiratorbehandling.

Bredt forskningssamarbejde mellem førende eksperter om COMBAT COVID-19

Til at gennemføre et randomiseret pilotstudie i 12 måneder kaldet COMBAT COVID-19, har forskningsgruppen modtaget tre millioner kroner fra Innovationsfonden Grand Solutions-program. Hensigten med pilotstudiet er at sammenligne effekten af Iloprost med placebo i en testgruppe på 80 respiratorbehandlede COVID-19-patienter med svær kapillærskade.

Biomarkøren thrombomodulin, der er en markør for kapillærskade, bliver anvendt til at identificere de patienter, der har de sværeste kapillærskader og som derfor skal inkluderes i forsøget. COMBAT COVID-19 gennemføres i et samarbejde mellem Klinisk Immunologisk Afdeling (Rigshospitalet), afdelingerne for intensivterapi på Rigshospitalet 4131, Nordsjællands Hospital, Bispebjerg Hospital, Herlev Hospital og Hvidovre Hospital samt firmaet BioPorto A/S, Hellerup, der har udviklet thrombomodulin-testen.

For yderligere information:





Jan Kuhlmann, COO – BioPorto A/S (+ 45 53 80 00 38)

Pär I. Johansson, Professor at Institute for Clinical Medicine, Copenhagen University (+ 45 35452030)

About BioPorto

BioPorto is an in vitro diagnostics company that provides tests and antibodies to clinicians and researchers around the world. We use our antibody and assay expertise to transform novel research tools into clinically actionable biomarkers that can make a difference in patients’ lives. BioPorto is headquartered in Hellerup, Denmark and is listed on the NASDAQ Copenhagen stock exchange [CPH:BIOPOR].





Attachment