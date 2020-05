UPPSALA, SWEDEN – Den 14 maj 2020 hölls årsstämma i LIDDS AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Vid stämman var 405 662 (1,64%) av totalt 24 722 671 aktier representerade.

Årsredovisning och resultat

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.

Styrelse- och revisorsarvode

Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med 180 000 kronor till styrelseordförande och med 90 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade att omvälja Jan Törnell, Anders Bjartell, Maria Forss, IngaLill Forslund Larsson, Daniel Lifveredson samt David Bejker som styrelseledamöter. Jan Törnell utsågs till ordförande för styrelsen. Stämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag med Tobias Albing som huvudansvarig revisor. Samtliga val ovan avser tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

Beslut om valberedning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att utse en valberedning inför stämman 2021 och antog instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till ett antal motsvarande tjugo procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman och emissionskursen ska vara marknadsmässig. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital med mål att stärka ägarstrukturen, att kunna accelerera utvecklingsprojekt samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Wallter, CEO, LIDDS +46 (0)737 07 09 22 monica.wallter@liddspharma.com

Informationen lämnades för publicering 14 maj 2020, kl 17:00.

