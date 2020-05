May 14, 2020 11:40 ET

UBISOFT ANNONCE SES RESULTATS POUR L’EXERCICE 2019-20

Forte exécution sur le quatrième trimestre, notamment sur les jeux Live

Objectifs 2020-21 mis à jour pour refléter les impacts potentiels du Covid-19

Performance annuelle :



En M€

12 mois 2019-201 Variation publiée

vs. 2018-19 En % du net bookings total 12 mois

2019-20 12 mois

2018-19 Chiffre d’affaires IFRS151 1 594,8 -13,6% NA NA Net bookings1 1 534,0 -24,4% NA NA Net bookings digital1 1 261,3 -9,7% 82,2% 68,8% Net bookings PRI1 702,4 +9,0% 45,8% 31,8% Net bookings back-catalogue1 1 115,8 -2,7% 72,7% 56,5% Résultat opérationnel IFRS (59,5) NA NA NA Résultat opérationnel non-IFRS 34,2 -92,3% 2,2% 22,0%

Quatrième trimestre fiscal : net bookings de 417,4 M€. A présentation comparable du revenu mobile 1 , il s’élève à 388,2 M€, supérieur à l’objectif d’environ 333,0 M€



net bookings de 417,4 M€. A présentation comparable du revenu mobile , il s’élève à 388,2 M€, supérieur à l’objectif d’environ 333,0 M€ Tom Clancy’s Rainbow Six ® Siege :

60 millions de joueurs enregistrés Plus de 1 milliard de "session days" sur l’exercice 2019-20, en nette croissance Engagement record pour des mois de janvier, février et mars, progression du PRI de 26% sur le trimestre Classé 4 ème jeu PC le plus influent de l’industrie par The Esports Observer sur le premier trimestre calendaire



Assassin’s Creed ® Odyssey : très forte progression sur les 12 derniers mois du sell-through, de l’engagement quotidien et du PRI, en hausses respectives d’environ 90%, 90%, et 170% vs Assassin’s Creed ® Origins



très forte progression sur les 12 derniers mois du sell-through, de l’engagement quotidien et du PRI, en hausses respectives d’environ 90%, 90%, et 170% vs Assassin’s Creed Origins Tom Clancy's The Division ® 2 : très fort rebond sur le trimestre et net bookings comparable à celui d’Assassin’s Creed Odyssey après 13 mois



très fort rebond sur le trimestre et net bookings comparable à celui d’Assassin’s Creed Odyssey après 13 mois Just Dance ® 2020 : net bookings en hausse de 156% sur le T4 vs Just Dance 2019



net bookings en hausse de 156% sur le T4 vs Just Dance 2019 Profondeur et puissance du portefeuille, 11 titres ont vendu plus de 10 millions d’unités 2 sur ce cycle de consoles : Assassin’s Creed Unity - Assassin’s Creed Origins - Assassin’s Creed Odyssey - The Division - The Division 2 - Far Cry ® 4 - Far Cry 5 - Tom Clancy’s Ghost Recon ® Wildlands - Tom Clancy’s Rainbow Six Siege - Watch_Dogs ® - Watch_Dogs 2



Assassin’s Creed Unity - Assassin’s Creed Origins - Assassin’s Creed Odyssey - The Division - The Division 2 - Far Cry 4 - Far Cry 5 - Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands - Tom Clancy’s Rainbow Six Siege - Watch_Dogs - Watch_Dogs 2 Objectifs annuels 2020-21 adaptés du fait de l’impact potentiel du COVID-19 :

net bookings attendu entre 2 3501 M€ et 2 6501 M€ et résultat opérationnel non-IFRS entre 400 M€ et 600 M€



Paris, le 14 mai 2020 - Ubisoft publie ses résultats pour l’exercice 2019-20, clos le 31 mars 2020.

Yves Guillemot, Président Directeur Général, déclare "En cette période sans précédent, notre priorité a été d’assurer la sécurité et le bien-être de nos équipes, partout dans le monde. Avec beaucoup de courage et d’engagement, elles ont fait preuve d'une adaptabilité et d'un professionnalisme incroyables, que je tiens à saluer. Soutenues par les outils de travail à distance que nous avons mis en place, elles ont pu ainsi continuer à offrir aux joueurs des jeux et des services exceptionnels pour qu’ils puissent s'évader, explorer et s'amuser avec leurs familles, leurs amis et leurs communautés. Notre mission est d'enrichir la vie des joueurs grâce à des expériences de jeu mémorables et cette mission est plus importante que jamais."

Frédérick Duguet, Directeur Financier, commente "Comme attendu, les résultats financiers sur l’exercice sont très en deçà de nos attentes initiales. Il faut néanmoins noter notre excellente performance au quatrième trimestre. Si le confinement a conduit à une forte augmentation de l’engagement des joueurs au niveau mondial à partir de mi-mars, nous opérions déjà, depuis le début du trimestre, sur des tendances supérieures à nos attentes grâce à l’exécution remarquable de nos équipes. L’intense activité autour de nos jeux, à la fois en termes de contenus Live et d’événement eSports, combinés à des stratégies d’acquisition très efficaces, ont en effet permis à plusieurs de nos titres de connaître des succès remarquables. Il en est ainsi de Rainbow Six Siege, d’Assassin’s Creed Odyssey, de The Division 2 et de Just Dance 2020. Nous sommes également encouragés par l’excellente réception des joueurs aux dernières évolutions de Ghost Recon Breakpoint."

Yves Guillemot conclut "Nos objectifs initiaux pour 2020-21 restent tout à fait atteignables à la lumière de notre excellente dynamique actuelle avec notamment un back-catalogue, un segment digital, un PRI plus forts qu’anticipés initialement et un line-up qui est le plus ambitieux de l’industrie sur la période. La crise du COVID-19 nous incite néanmoins à la prudence. De nombreuses incertitudes sont en effet apparues. La transition vers le travail à domicile a eu des répercussions à court terme sur notre production, pour l’instant limitées à quelques semaines. Les prochains mois nous en diront plus sur notre capacité à tenir notre calendrier de lancements. Par ailleurs, la crise économique interroge, entre autres, sur les conditions d’opération de nos partenaires commerciaux et sur l’évolution de la consommation. Dans un souci de transparence, afin de tenir compte de l’impact potentiel de ces incertitudes externes, nous avons décidé de compléter nos objectifs avec une fourchette. La tranche basse présente ainsi notre estimation prudente de l’impact de la réalisation potentielle de ces facteurs externes. Elle reflète notamment la décision éventuelle de décaler un AAA sur 2021-22 si cela devait assurer la maximisation du potentiel long terme de notre line-up.

Nous continuons de nous appuyer sur une situation financière solide, un profil de plus en plus récurrent et sur les nombreux actifs bâtis ces dernières années. Ils nous ont permis de transformer radicalement le Groupe et de créer une valeur majeure pour nos joueurs, nos employés, nos partenaires et nos actionnaires. Nous entrons dans ce nouveau cycle de consoles avec une capacité créative et de production, un portefeuille de franchises et un savoir-faire sur les opérations Live significativement renforcés. Nous poursuivons ainsi notre stratégie de développement pour saisir les nombreuses opportunités de croissance et de progression de notre rentabilité, notamment grâce à l’accélération vers le digital et le social."





Note

Le Groupe présente des indicateurs à caractère non strictement comptable car ils illustrent mieux les performances opérationnelles et financières d’Ubisoft. Les définitions des indicateurs alternatifs de performance ainsi que le tableau de réconciliation entre le compte de résultat consolidé IFRS et le compte de résultat consolidé non-IFRS sont disponibles en annexe de ce communiqué.

Le Groupe a appliqué pour la première fois la nouvelle norme IFRS16 « contrats de location » dans ses comptes consolidés clos le 31 mars 2020. Le Groupe, ayant opté pour la méthode rétrospective simplifiée, les données de l’exercice précédent n’ont pas été retraitées.

Compte de résultat et principaux éléments financiers

En millions d’Euros 2019-20 % 2018-19 % Chiffre d’affaires IFRS15 1 594,8 1 845,5 Revenus différés liés à la norme IFRS15 -60,8 183,1 Net bookings 1 534,0 2 028,6 Marge brute basée sur le net bookings 1 280,9 83,5% 1 699,7 83,8% Frais de Recherche et Développement non-IFRS -680,9 -44,4% -700,4 -34,5% Frais Commerciaux non-IFRS -382,2 -24,9% -405,2 -20,0% Frais Généraux et Administratifs non-IFRS -183,6 -12,0% -148,1 -7,3% Frais Commerciaux et Frais Généraux non-IFRS -565,8 -36,9% -553,3 -27,3% Résultat opérationnel non-IFRS (1) 34,2 2,2% 446,0 22,0% Résultat opérationnel IFRS (1) -59,5 159,0 BPA dilué non-IFRS (en €) (1) -0,09 2,80 BPA dilué IFRS (en €) (1) -1,12 0,89 Trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS (2) -86,4 384,7 Dépenses liées aux investissements en R&D (3) 909,6 801,3 Situation financière nette non-IFRS -100,6 -293,8

(1) Les deux périodes ne sont pas comparables car les données IFRS 2019-20 incluent les impacts liés à l’application de la nouvelle norme IFRS 16. Celle-ci a un impact de -3,8 M€ sur le résultat opérationnel IFRS et non-IFRS et de -3,7 M€ sur le résultat net IFRS et non-IFRS part du groupe.

(2) Sur la base du tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non audité).

(3) Inclut le montant des royalties et exclut les avances à venir.

Chiffre d’affaires et net bookings

Le chiffre d’affaires IFRS15 du quatrième trimestre 2019-20 s'élève à 481,1 M€, en baisse de 6,8% (-7,9% à taux de change constants3), par rapport aux 516,5 M€ réalisés au quatrième trimestre 2018-19. Le chiffre d’affaires IFRS15 2019-20 s'élève à 1 594,8 M€, en baisse de 13,6% (-15,1% à taux de change constants) par rapport aux 1 845,5 M€ réalisés en 2018-19.

Le net bookings du quatrième trimestre 2019-20 s'élève à 417,4 M€, en baisse de 38,3% (-39,0% à taux de change constants) par rapport aux 676,7 M€ réalisés au quatrième trimestre 2018-19.

Le net bookings 2019-20 s'élève à 1 534,0 M€, en baisse de 24,4% (-25,7% à taux de change constants) par rapport aux 2 028,6 M€ réalisés en 2018-19.





Principaux éléments du compte de résultat4

Le résultat opérationnel non-IFRS s’élève à 34,2 M€ versus les 446,0 M€ réalisés en 2018-19.

Le résultat net non-IFRS part du Groupe s’élève à (10,2) M€, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de (0,09) €. Ils s’étaient élevés à 333,5 M€ et 2,8 € sur l’exercice 2018-19.

Suite à la comptabilisation d’une dépréciation de goodwill de 100,8M€, le résultat net IFRS part du Groupe ressort à (125,6) M€, soit un résultat par action (dilué) IFRS de (1,12) €. Ils s’étaient respectivement élevés à 100,0 M€ et 0,89 € sur l’exercice 2018-19.

L’application de la norme IFRS16 a un impact de (3,8) M€ sur le résultat opérationnel IFRS et non-IFRS et de (3,7) M€ sur le résultat net IFRS et non-IFRS part du groupe.

Principaux éléments de flux de trésorerie5

La consommation de trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS s’élève à (86,4) M€ (contre une génération de 384,7 M€ en 2018-19). Ceci reflète une capacité d'autofinancement non-IFRS à (169,9) M€ (contre 300,0 M€ en 2018-19) et une baisse du BFR non-IFRS de 83,4 M€ (contre une baisse de 84,7 M€ en 2018-19).

Principaux éléments de bilan et de liquidités

Au 31 mars 2020, les fonds propres sont en hausse à 1 315 M€ et l’endettement net non-IFRS est en baisse à 101 M€ par rapport à 293 M€ au 31 mars 2019 (l’endettement net IFRS s’élève à 344 M€, dont 243 M€ liés au retraitement comptable IFRS16). Ubisoft bénéficie de financements à long terme conséquents pour 1 000 M€ dont la première maturité de remboursement est janvier 2023 et peut, éventuellement, tirer sur son crédit syndiqué pour un montant de 300m€, dont la maturité est fixée à juillet 2024.

Perspectives

Premier trimestre 2020-21

Le net bookings du premier trimestre 2020-21 est attendu aux alentours de 335,0 M€6, par rapport à 314,2 M€ au premier trimestre 2019-20.

Exercice 2020-21

La Société confirme aujourd’hui sa capacité à atteindre les 600 M€ de résultat opérationnel non-IFRS communiqué précédemment avec le lancement de 5 jeux AAAs (Assassin’s Creed Valhalla, Watch_Dogs Legion, Gods & Monsters®, Rainbow Six Quarantine et une franchise non annoncée). Dans le contexte de la crise du COVID-19 et afin de tenir compte de l’impact potentiel des incertitudes externes actuelles, Ubisoft met à jour ses objectifs.

Net bookings attendu entre 2 350 M€ 6 et 2 650 M€ 6 , à comparer à un objectif précédent de 2 600 M€

et 2 650 M€ , à comparer à un objectif précédent de 2 600 M€ Résultat opérationnel non-IFRS attendu entre 400 M€ et 600 M€, à comparer à un objectif précédent de 600 M€

Réponse à la crise du COVID-19

Nous avons pris des mesures décisives pour soutenir nos employés, nos joueurs et nos communautés durant la pandémie COVID-19. Leur santé et leur bien-être ont été et restent notre priorité absolue.

Nous avons tiré parti de notre infrastructure IT et de nos solutions digitales de collaboration pour faire passer la majorité des équipes au travail à distance, dans un contexte particulièrement complexe qui a nécessité une adaptation rapide de tous nos talents. Alors que les pays du monde entier commencent à lever les restrictions, nous préparons nos employés à un retour progressif dans nos studios et nos bureaux, et prenons les précautions nécessaires pour que ceux qui retournent au bureau puissent le faire en toute sécurité.

Nous avons continué de permettre aux joueurs de rester engagés avec leurs jeux et leurs communautés pendant cette période en leur apportant du contenu live, ainsi que des offres spéciales. En avril, nous avons lancé la campagne "Play your Part, Play at Home", une série d'offres d'un mois conçue pour donner aux joueurs des moyens de se divertir et de rester en contact avec leurs amis. Dans le cadre de cette campagne, nous avons offert trois jeux très appréciés de notre catalogue sur PC : Child of Light, Rayman Legends, et Assassin's Creed II. Ces jeux ont été téléchargés 9 millions de fois au total.

Dans un contexte où les enfants ne peuvent pas se rendre en classe, les vertus éducatives de nos jeux ont suscité un regain d'intérêt au sein de nos communautés. Les enseignants utilisent ainsi le Discovery Tour sur la Grèce antique d’Assassin’s Creed Odyssey pour donner à leurs élèves des leçons d'histoire virtuelles, tandis que notre jeu gratuit Rabbids Coding offre aux enfants un moyen amusant d'apprendre à coder.

En complément de ces efforts, nous nous sommes associés à d'autres acteurs de l'industrie du jeu vidéo pour soutenir l'initiative "Play Apart Together", qui vise à encourager les joueurs à respecter les directives de distanciation sociale.

En réponse à l'utilisation croissante d'internet dans le monde, nous avons agi de manière préventive pour préserver l'accès et la stabilité du réseau internet pour tous en mettant en œuvre des mesures visant à ajuster l'utilisation de la bande passante.

Le 28 mars, nous avons participé à la collecte de fonds Twitch Stream Aid en faveur du Fonds de riposte à la COVID-19 de l'OMS. Enfin, nos studios et entités locales ont également fait des dons à diverses organisations locales, telles que des hôpitaux et des banques alimentaires, pour aider les communautés où nous sommes présents.

Disclaimer

Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des projets et opérations futurs, ou sur des performances financières à venir. Ces éléments de projection sont donnés à titre d’objectifs. Ils sont soumis aux risques et incertitudes des marchés et peuvent varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui seront publiés. Les données financières estimées ont été approuvées par le Conseil d’Administration du 14 mai 2020 et n'ont pas été revues par les Commissaires aux comptes. (Des informations complémentaires figurent dans le dernier Document de Référence d’Ubisoft, déposé le 7 juin 2019 auprès de l’Autorité des marchés financiers).

À propos d’Ubisoft

Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin’s Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch_Dogs ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy dont Ghost Recon, Rainbow Six et The Division. Les équipes d’Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s’engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l’ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2019-20, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 1 534 millions d’euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.ubisoftgroup.com .

© 2020 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.





ANNEXES

Définition des indicateurs financiers à caractère non strictement comptable

Le net bookings correspond au chiffre d’affaires historique (chiffre d’affaires excluant les impacts liés à l’application de la norme IFRS15)

PRI : Player Recurring Investment/investissement récurrent des joueurs (ventes d’items, DLC/Season Pass, abonnements, publicités)

Le résultat opérationnel non-IFRS, calculé sur la base du net bookings , correspond au résultat opérationnel sous déduction des éléments suivants :

rémunérations payées en actions dans le cadre des plans d’attribution d’actions gratuite, plans d’épargne groupe et options de souscription et/ou d’achat d’actions ;

dépréciation des actifs incorporels acquis à durée de vie indéfinie ;

résultat non opérationnel lié à une restructuration dans l’organisation du groupe.

La marge opérationnelle non-IFRS correspond au rapport entre le résultat opérationnel non-IFRS et le net bookings. Ce ratio traduit la performance économique.

Le résultat net non-IFRS correspond au résultat net après déduction :

des retraitements inclus dans le résultat opérationnel non-IFRS ci-dessus ;

des produits et charges liés à la réévaluation postérieurement à la période d’évaluation des éventuelles contreparties variables consenties dans le cadre de regroupements d’entreprises ;

des intérêts selon IFRS9 sur l’emprunt obligataire OCEANE ;

des effets d’impôts sur ces ajustements.

Le résultat net non-IFRS – part du groupe correspond au résultat net non-IFRS attribuable aux propriétaires de la société mère.

Le BPA dilué non-IFRS correspond au résultat net – part du groupe non-IFRS rapporté au nombre moyen pondéré d’actions après exercice des droits des instruments dilutifs.

Le tableau de financement retraité intègre :

La capacité d’autofinancement non-IFRS qui inclut : les frais de logiciels internes et développements extérieurs présentés en IFRS dans la trésorerie provenant des activités d’investissement, ces coûts faisant partie intégrante de l’activité du groupe ; le retraitement net d’impôt des impacts liés à l’application de la norme IFRS15 ; le retraitement des engagements liés aux contrats de location liés à l’application de la norme IFRS 16 ; les impôts exigibles et différés ;

qui inclut : La variation du besoin en fonds de roulement non-IFRS qui inclut les mouvements d’impôts différés et retraite les impacts nets d’impôt liés à l’application de la norme IFRS15, annulant ainsi les produits ou charges présentés dans la capacité d’autofinancement non-IFRS ;

qui inclut les mouvements d’impôts différés et retraite les impacts nets d’impôt liés à l’application de la norme IFRS15, annulant ainsi les produits ou charges présentés dans la capacité d’autofinancement non-IFRS ; La trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS qui inclut : les frais de logiciels internes et de développements extérieurs présentés en IFRS dans la trésorerie provenant des activités d’investissement ; le retraitement des engagements liés aux contrats de location relatifs à l’application de la norme IFRS 16 présenté en IFRS dans la trésorerie provenant des activités de financement ;

qui inclut : La trésorerie provenant des activités d’investissement non-IFRS qui exclut les frais de logiciels internes et de développements extérieurs présentés dans la capacité d’autofinancement non-IFRS ;

Le free cash-flow correspond à la trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS après décaissements et encaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles.

Le free cash-flow avant BFR correspond à la capacité d’autofinancement après décaissements et encaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles et engagements liés aux contrats de location liés à l’application de la norme IFRS16.

La trésorerie provenant des activités de financement non-IFRS qui exclut les engagements liés aux contrats de location relatifs à l’application de la norme IFRS16 présentés dans la capacité d’autofinancement non-IFRS ;

La situation financière nette IFRS correspond aux trésorerie et équivalents de trésorerie nets des dettes financières hors dérivés.

La situation financière nette non-IFRS correspond à la situation financière nette retraitée des engagements liés aux contrats de location (IFRS16).

Répartition géographique du net bookings

T4

2019-20



T4

2018-19



12 mois

2019-20



12 mois

2018-19



Europe 31% 33% 33% 36% Amérique du Nord 49% 45% 49% 44% Reste du monde



20% 22% 18% 20% TOTAL 100% 100% 100% 100%





Répartition du net bookings par plate-forme





T4

2019-20



T4

2018-19



12 mois

2019-20



12 mois

2018-19



PLAYSTATION®4 26% 34% 30% 36% XBOX One™ 14% 18% 16% 20% PC 26% 33% 26% 26% NINTENDO SWITCH™ 10% 3% 9% 6% MOBILE 16% 6% 11% 7% Others*



8% 6% 8% 5% TOTAL 100% 100% 100% 100%

*Produits dérivés, …

Calendrier des sorties

1er trimestre (avril – juin 2020)

DIGITAL ONLY







FOR HONOR® YEAR 4 – SEASON 2







PC, PLAYSTATION®4, Xbox One







MONOPOLY®



STADIA TOM CLANCY’S RAINBOW SIX® SIEGE YEAR 5 SEASON 2



PC, PLAYSTATION®4, Xbox One









Extraits des Comptes consolidés au 31 MARS 2020

Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit est en cours d’élaboration.

Compte de résultat consolidé (IFRS, extrait des comptes ayant fait l'objet d’un audit par les commissaires aux comptes)

Les deux périodes ne sont pas comparables car les données IFRS 2019-20 incluent les impacts liés à l’application de la nouvelle norme IFRS16.

en milliers d’euros 31.03.20 31.03.19 Chiffres d'affaires IFRS 15 1 594 831 1 845 522 Coûts des ventes -253 077 -328 972 Marge Brute 1 341 754 1 516 550 Frais de Recherche et Développement -720 829 -740 969 Frais Commerciaux -386 604 -410 070 Frais Généraux et Administratifs -193 011 -157 295 Résultat Opérationnel Courant 41 311 208 216 Autres produits et charges opérationnels non courants -100 806 -49 231 Résultat opérationnel -59 496 158 985 Coût de l’endettement financier net -13 932 -18 140 Résultat de change -3 787 -5 311 Autres produits financiers 132 36 515 Autres charges financières -1 474 -23 941 Résultat Financier -19 061 -10 877 Quote-part de résultat des entreprises associées 0 294 Charge d’impôt sur les résultats -45 685 -48 418 Résultat net de l'ensemble consolidé -124 242 99 985 Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère -125 624 99 985 Résultat net attribuable aux intérêts minoritaires 1 382 0 Résultat par action attribuable aux propriétaires de la société mère Résultat de base par action (en €) -1,12 0,93 Résultat dilué par action (en €) -1,12 0,89 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 112 050 132 107 226 498 Nombre moyen pondéré d'actions dilué 112 050 132 119 330 277

Réconciliation du Résultat net IFRS et du Résultat net non-IFRS

En million d’euros,

à l’exception des données par action 2019-20 2018-19 IFRS Ajustements Non-IFRS IFRS Ajustements Non-IFRS Chiffres d’affaires IFRS15 1 594,8 1 594,8 1 845,5 1 845,5 Revenus différés liés à la norme IFRS15 (60,8) (60,8) 183,1 183,1 Net bookings 1 534,0 2 028,6 Charges opérationnelles totales (1 654,3) 154,6 (1 499,7) (1 686,5) 103,9 (1 582,6) Rémunérations payées en actions (53,8) 53,8 0,0 (54,7) 54,7 0,0 Dépréciation de goodwill / marques (100,8) 100,8 (0,0) (49,2) 49,2 0,0 Résultat Opérationnel (59,5) 93,7 34,2 159,0 287,0 446,0 Résultat financier (19,1) 8,2 (10,9) (10,9) 8,4 (2,4) Quote-part des entreprises associées 0,0 0,0 0,3 0,3 Impôts sur les résultats (45,7) 13,5 (32,2) (48,4) (61,9) (110,4) Résultat net de l’ensemble consolidé (124,2) 115,5 (8,8) 100,0 233,6 333,5 Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère (125,6) (10,2) 100,0 333,5 Résultat net attribuable aux participations de donnant pas le contrôle 1,4 1,4 0,0 0,0 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 112 050 132 112 050 132 119 330 277 119 330 277 Résultat par action dilué attribuable aux propriétaires de la société mère (1,12) 1,03 (0,09) 0,89 1,91 2,80

Bilan consolidé (IFRS, extrait des comptes ayant fait l'objet d’un audit par les commissaires aux comptes)

ACTIF Net Net en milliers d’euros 31.03.2020* 31.03.2019 Goodwill 334 558 290 721 Autres immobilisations incorporelles 1 115 283 882 925 Immobilisations corporelles 174 393 159 958 Droit d’utilisation relatif aux contrats de location 229 906 - Participations dans les entreprises associées 7 7 Actifs financiers non courants 13 710 8 660 Actifs d’impôt différé 169 338 168 443 Actifs non courants 2 037 195 1 510 714 Stocks et en-cours 12 446 31 880 Clients et comptes rattachés 307 060 476 641 Autres créances 127 457 179 982 Actifs financiers courants 453 184 Actifs d’impôt exigible 41 034 39 555 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 079 197 1 049 803 Actifs courants 1 567 646 1 778 045 Total actif 3 604 841 3 288 759 PASSIF Net Net En milliers d’euros 31.03.2020* 31.03.2019 Capital social 9 374 8 650 Primes 863 547 335 759 Réserves consolidées 567 256 475 624 Résultat consolidé -125 624 99 985 Capitaux propres attribuables

aux propriétaires de la société mère 1 314 553 920 018 Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 7 190 - Total Capitaux propres 1 321 743 920 018 Provisions 3 091 2 469 Engagements envers le personnel 15 769 14 382 Emprunts et autres passifs financiers à long terme** 1 176 198 890 366 Passifs d’impôt différé 109 531 127 903 Autres passifs non courants 59 569 - Passifs non courants 1 364 157 1 035 119 Emprunts et autres passifs financiers à court terme** 246 863 453 298 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 139 208 188 787 Autres dettes 517 730 664 617 Dettes d’impôt exigible 15 140 26 918 Passifs courants 918 940 1 333 620 Total passifs 2 283 098 2 368 739 Total capitaux propres et passifs 3 604 841 3 288 759

* Les états financiers consolidés tiennent compte des impacts cumulatifs d’IFRS16 au 1er avril 2019.

** Les passifs locatifs liés à l’application de la norme IFRS 16 sont inclus dans les postes « Passifs financiers non courants » et « Passifs financiers courants » du bilan consolidé respectivement pour un montant de 201,8 M€ et 41,2 M€.

Tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non audité)

En milliers d’euros 31.03.20 31.03.19 Flux provenant des activités opérationnelles non-IFRS Résultat net de l’ensemble consolidé -124 242 99 985 +/- Quote-part du résultat des entreprises associées 0 -294 +/- Dotations nettes des logiciels de jeux & films 422 531 485 928 +/- Autres dotations nettes sur immobilisations 196 898 98 330 +/- Provisions nettes 2 265 22 039 +/- Coût des paiements fondés sur des actions 53 772 54 686 +/- Plus ou moins-values de cession 682 261 +/- Autres produits et charges calculées 10 653 -5 401 +/- Frais de développement interne et de développement de licences -651 202 -587 699 +/- Impact IFRS15 -45 633 132 165 +/- Impact IFRS16 -35 577 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT NON-IFRS -169 854 300 000 Stocks 20 186 -31 326 Clients 182 891 -18 031 Autres actifs 24 983 29 647 Fournisseurs -49 199 3 181 Autres passifs -95 426 101 203 +/- Variation du BFR non-IFRS 83 436 84 674 TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES NON-IFRS -86 418 384 675 - Décaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles -104 909 -74 403 + Encaissements liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 179 25 Free Cash-Flow -191 148 310 297 - Décaissements liés aux acquisitions d’actifs financiers -216 737 -43 816 + Remboursement des prêts et autres actifs financiers 211 538 142 057 +/- Variation de périmètre (1) -143 735 -84 327 TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D’INVESTISSEMENT NON-IFRS -253 664 -60 464 Flux des opérations de financement + Nouveaux emprunts 935 213 603 661 + Nouveaux emprunts de location 0 21 - Remboursement des emprunts de location 0 -1 300 - Remboursement des emprunts -584 908 -572 177 + Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital 81 466 131 910 +/- Reventes/achats d’actions propres 35 348 -201 899 TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT 467 119 -39 784 Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie 127 037 284 427 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 878 613 583 354 Effet de change -18 720 10 831 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice1 986 930 878 612 (1) dont trésorerie des sociétés acquises et cédées 20 165 -2 254

RECONCILIATION SITUATION FINANCIERE NETTE NON-IFRS

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 986 930 878 612 Emprunts bancaires et de location financement -1 220 557 -946 385 Billets de trésorerie -110 000 -226 000 IFRS 16 242 995 0 SITUATION FINANCIERE NETTE NON-IFRS -100 632 -293 773

Tableau de flux de trésorerie IFRS (IFRS, extrait des comptes ayant fait l’objet d’un audit par les commissaires aux comptes)

En milliers d’euros 31.03.20 31.03.19 Flux provenant des activités opérationnelles Résultat net de l’ensemble consolidé -124 242 99 985 +/- Quote-part de résultat des entreprises associées 0 -294 +/- Dotations nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles 619 429 584 259 +/- Provisions nettes 2 265 22 039 +/- Coût des paiements fondés sur des actions 53 772 54 686 +/- Plus ou moins-values de cession 682 261 +/- Autres produits et charges calculées 10 653 -5 401 +/- Charge d'impôt 45 685 48 418 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 608 243 803 952 Stocks 20 186 -31 326 Clients 182 891 -18 031 Autres actifs 49 168 28 408 Fournisseurs -49 199 3 181 Autres passifs -139 304 254 772 +/- Variation du BFR 63 742 237 005 +/- Charge d'impôt exigible -71 625 -68 582 TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES 600 361 972 375 Flux des opérations d’investissement - Décaissements liés aux développements internes & externes -651 202 -587 699 - Décaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles -104 909 -74 403 + Encaissements liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 179 25 - Décaissements liés aux acquisitions d’actifs financiers -215 697 -43 816 + Remboursement des prêts et autres actifs financiers 210 498 142 057 +/- Variation de périmètre(1) -143 735 -84 327 TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D’INVESTISSEMENT -904 866 -648 163 Flux des opérations de financement + Nouveaux emprunts 935 213 603 661 + Nouveaux emprunts de location financement 0 21 - Remboursement des emprunts de location -35 577 -1 300 - Remboursement des emprunts -584 908 -572 177 + Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital 81 466 131 910 +/- Reventes/achats d’actions propres 35 348 -201 899 TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT 431 542 -39 784 Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie 127 037 284 427 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 878 613 583 354 Effet de change -18 720 10 831 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 986 930 878 612 (1) dont trésorerie des sociétés acquises et cédées 20 165 -2 254

RECONCILIATION SITUATION FINANCIERE NETTE IFRS

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 986 930 878 612 Emprunts bancaires et de location financement -1 220 557 -965 718 Billets de trésorerie -110 000 -226 000 SITUATION FINANCIERE NETTE IFRS -343 627 -313 105

1 Les revenus mobiles sont désormais comptabilisés en brut, ce qui a pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires (IFRS15 et net bookings) et le coût des ventes du montant des commissions reversées aux opérateurs des stores de 29,2M€, sans impact sur les résultats opérationnel et net. L’impact sur le net bookings back catalogue s’élève à 24,4 M€. Sur 2020-21, l’impact attendu est de 50 M€.

2 Sell-in, depuis leurs lancements

3 La méthode utilisée pour le calcul du chiffre d’affaires à taux de change constants est d’appliquer aux données de la période considérée, les taux de change moyens utilisés pour la même période de l’exercice précédent

4 Plus de détails sur les mouvements du compte de résultats et des flux de trésorerie sont à retrouver dans la présentation publiée sur le site internet

5 Sur la base du tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur

6 Incluant un impact de 11 M€ sur le T1 provenant de la nouvelle reclassification des revenus mobile et de 50 M€ sur l’exercice







