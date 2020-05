May 14, 2020 11:45 ET

PUBLICATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2020

Chiffre d’affaires en baisse de -6,6 %

Surperformance par rapport à la production automobile mondiale

Forte génération de cash-flow

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, a enregistré au premier trimestre 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 273,5 M€, en baisse de -6,6 % par rapport au premier trimestre 2019.

Chiffre d’affaires consolidé 1er trimestre 2020 (du 1er janvier au 31 mars)

En M€ - non audité 2020 2019 Variation Variation PCC (1) 1er trimestre 273,5 293,0 -6,6 % -5,9 %



(1) À périmètre et taux de change constants.

BONNE DYNAMIQUE D’ACTIVITÉ SUR LES DEUX PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 enregistre une baisse de -5,9 % à périmètre et taux de change constants, incluant un impact de change de -2,3 M€. Cette performance trimestrielle traduit deux tendances très différentes : une croissance significative de l’activité sur les deux premiers mois de l’année (+4,0 %) dans un environnement toujours difficile, suivie d’une forte baisse en mars (-27,5 %) avec la chute brutale du marché automobile mondial suite à la crise du COVID-19. Pour assurer au mieux la protection de l’ensemble de ses collaborateurs dans les pays où le groupe est présent et s’adapter aux décisions de ses clients constructeurs, l’activité des sites a été suspendue ou notablement réduite. Dans ces circonstances exceptionnelles, AKWEL surperforme largement son marché (production mondiale à -23,6 % sur la période) grâce à la dynamique de début d’année et à sa faible exposition au marché chinois.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES

La répartition géographique du chiffre d’affaires par zone de production se décompose ainsi :

France : 79,8 M€ (-15,1 %)

Europe (hors France) et Afrique : 83,2 M€ (-8,9 %)

Amérique du Nord : 69,8 M€ (+2,4 %)

Asie et Moyen-Orient (y compris la Turquie) : 39,0 M€ (+5,0 %)

Amérique du Sud : 1,7 M€ (-28,1 %)

L’activité a résisté en Amérique du Nord avec une bonne dynamique et un effet de change favorable, ainsi que sur la zone Asie et Moyen-Orient, portée par les deux sites turcs.

BONNE PERFORMANCE DES ACTIVITÉS MÉCANISMES, AIR ET CARBURANT

Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions se monte à 260,9 M€, soit une baisse publiée de -7,1 %. Dans ce contexte de marché bouleversé, des activités ont continué à afficher une bonne dynamique : la famille de produits Mécanismes a progressé de 0,8 % grâce à des gains de parts de marché, la ligne de produits Air a progressé de 14,8 % avec la montée en puissance de nouveaux contrats, et la ligne de produits Carburant décroît légèrement de 2,5 % en poursuivant son repositionnement vers les motorisations essence.

BAISSE DE L’ENDETTEMENT NET ET FORTE GÉNÉRATION DE CASH

La dette financière nette (hors IFRS 16) a diminué de 24,2 M€ depuis le 31 décembre 2019, grâce à une génération de trésorerie record ce trimestre. Dans cette période de crise, AKWEL reste particulièrement attentif à la préservation de ses ressources financières, et est parvenu à générer de nouveau des excédents de trésorerie importants au mois d’avril.

PRÉVISIONS

Compte tenu du manque total de visibilité à ce stade sur l’évolution du marché automobile et de ses perspectives de reprise à court terme, le groupe a suspendu son objectif de croissance pour l’exercice 2020. Il apparaît d’ores et déjà que le deuxième trimestre sera plus difficile que le premier, avec une exposition à la crise encore plus marquée et plus globale, sauf en Chine où les trois sites du groupe ont déjà repris leur activité depuis mi-mars. Partout ailleurs, un redémarrage lent est en cours, laissant entrevoir un environnement moins défavorable au troisième trimestre.

Avec une capacité de décision et d’adaptation rapide, un modèle stratégique efficace et une situation financière particulièrement solide, AKWEL est aujourd’hui bien armé pour traverser cette crise historique du marché automobile.

Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, au savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie près de 12 000 collaborateurs dans le monde.







