Informations sur l’Assemblée Générale du 20 mai 2020





Paris, le 14 mai 2020 – Capgemini SE apporte des précisions sur le dispositif mis en œuvre pour son Assemblée Générale du mercredi 20 mai 2020 dans le cadre de la pandémie liée au Covid-19.

Huis-clos et diffusion vidéo de l’assemblée générale

Le Groupe a annoncé le 27 avril 2020 que l’Assemblée Générale se tiendra à huis clos, conformément aux mesures d’urgence adoptées par le Gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19. L’événement sera retransmis en direct le mercredi 20 mai 2020 à 10 heures (heure de Paris) et sera également accessible en différé sur le site internet de la Société :

https://investors.capgemini.com/fr/

Par ailleurs, dans le respect des mesures d’urgence et décisions gouvernementales et compte tenu du format digital de cet événement, le Conseil d’Administration a décidé ce jour de modifier le lieu de l’Assemblée Générale. Celle-ci se tiendra toujours à huis clos mais désormais au Studio Canal+, situé au 5-13 Boulevard de la République, 92100 Boulogne Billancourt.

Session de Questions / Réponses : ouverture de la plateforme

Afin de favoriser la participation à ce moment unique d’expression de l’affectio societatis qu’est l’Assemblée Générale, les actionnaires garderont la possibilité de poser des questions. Ainsi, comme lors d’une assemblée générale classique, un temps sera dédié afin que le Président puisse répondre aux questions ayant suscité le plus d’intérêt.

Les actionnaires pourront poser leurs questions,

·à compter de demain, vendredi 15 mai 2020, et jusqu’au mardi 19 mai 2020, veille de l’assemblée générale, depuis la page internet de l’assemblée générale :

https://investors.capgemini.com/fr/event/assemblée-générale-2020

·ainsi que pendant l’Assemblée Générale, directement depuis l’interface de webcast, accessible depuis la même page.

