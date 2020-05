May 14, 2020 12:00 ET

Communiqué de presse

Suresnes, le 14 mai 2019 à 18h

BEL

Assemblée Générale 2020

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Bel, réunie à huis clos le 14 mai 2020 sous la présidence de Monsieur Antoine Fiévet, Président-Directeur Général, a approuvé l’ensemble des résolutions soumises à son vote.

Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que la distribution d’un dividende de 3,50 euros par action. La mise en paiement du dividende interviendra le 22 mai 2020.

Par ailleurs, l’Assemblée Générale a approuvé le renouvellement des mandats de Madame Fatine LAYT et de Monsieur Florian SAUVIN en qualité d’administrateurs, pour une durée de quatre exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Le résultat des votes des résolutions de l’Assemblée Générale est disponible sur le site Internet de la Société ( https://www.groupe-bel.com/ ).

“For all. For good” signifie « Pour tous. Pour de bon ».

Définition des indicateurs financiers chez Bel :

Le Groupe utilise en interne et dans sa communication externe des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS. La définition des indicateurs non définis par les normes IFRS est détaillée ci-après :

La croissance organique correspond à la croissance observée du chiffre d’affaires à l’exclusion des effets de change et de périmètre (c’est-à-dire à taux de change et périmètre constants). Le taux de croissance organique est calculé en rapportant le chiffre d’affaires de la période A aux taux de change de la période A-1.

Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas être hors de contrôle de la Société. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le Document d’Enregistrement Universel de la Société, disponible sur son site internet ( www.groupe-bel.com) . Des informations plus complètes sur le Groupe Bel peuvent être obtenues sur son site internet ( www.groupe-bel.com ), rubrique « Information réglementée ».





A propos de Bel

Le Groupe Bel est un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment du snacking sain. Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Pom’Potes® ou GoGo squeeZ® ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2019 un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros.

12 400 collaborateurs répartis dans une trentaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : s’engager pour une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 32 sites de production et distribués dans près de 120 pays.



www.groupe-bel.com

