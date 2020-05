May 14, 2020 12:35 ET

May 14, 2020 12:35 ET

Crédit Agricole Assurances, mobilisé dès les premiers jours de la crise du Covid-19 pour accompagner ses clients aux côtés des autres entités du groupe Crédit Agricole, affiche sa solidité.

En termes d’activité, Crédit Agricole Assurances poursuit la réorientation de son mix-produit vers les unités de compte et la protection des biens et des personnes. A fin mars 2020, la croissance sur ces lignes prioritaires est de +13,8%1 par rapport au premier trimestre 2019, avec notamment une forte hausse des UC. En prenant en compte la collecte en euro, Crédit Agricole Assurances réalise un chiffre d’affaires de 8,9 milliards d’euros, en recul de 16,8% par rapport au premier trimestre 2019, qui avait connu une collecte euro exceptionnellement élevée.

Crédit Agricole Assurances poursuit la diversification de son mix-produit par le développement de l’assurance dommages et de la protection des personnes :

En prévoyance / emprunteur / assurances collectives, le chiffre d’affaires s’établit à 1,1 milliard d’euros, en progression de 7,8% sur un an, porté par l’ensemble des trois segments d’activité. En particulier, l’assurance emprunteur continue d’enregistrer une progression avec une hausse du chiffre d’affaires de 10,0% par rapport aux trois premiers mois de 2019. Les assurances collectives et la prévoyance continuent également d’afficher un bon dynamisme.

En assurance dommages, Crédit Agricole Assurances poursuit sa très bonne dynamique de croissance. Le chiffre d’affaires atteint 1,9 milliard d’euros à fin mars 2020, en progression de 7,0% par rapport à fin mars 2019, porté par la France (+7,2%), avec un apport net sur les trois premiers mois de l’année de près de 120 000 contrats pour atteindre 14,2 millions de contrats à fin mars 2020.

Le ratio combiné2 reste toujours bien maîtrisé à 95,0% à fin mars 2020.

Les taux d’équipement des particuliers poursuivent leur croissance, en France dans les réseaux des Caisses régionales (41,0%3 à fin mars 2020, soit +1,4 point sur un an) et de LCL (25,2%3 à fin mars 2020, soit +0,8 point sur un an), et en Italie dans les réseaux de CA Italia (15,7%4, soit +1,6 point sur un an).

L’activité d’épargne / retraite poursuit sa réorientation vers les unités de compte. Cette évolution témoigne du succès de la nouvelle politique de collecte mise en place à partir du mois d’octobre 2019, et qui s’accompagne d’une démarche de conseil systématique des clients.

A fin mars 2020, le chiffre d’affaires atteint 5,9 milliards d’euros, en diminution de 25% par rapport au premier trimestre 2019, et la collecte brute en unités de compte s’élève à 2,4 milliards d’euros5, en forte progression de 22,8% par rapport à fin mars 2019. La part des UC dans la collecte brute atteint ainsi 41,3%, en hausse de +16,3 points de pourcentage par rapport au premier trimestre 2019 et de +7,9 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent.

Avec un très bon niveau de collecte nette UC, à 1,7 milliard d’euros à fin mars 2020, en hausse de 39,8% par rapport au premier trimestre 2019, et une décollecte de -1,0 milliard d’euros sur les contrats en euros, la collecte nette totale du premier trimestre s’élève à 0,8 milliard d’euros.

Les encours gérés en assurance vie progressent de 2,2% sur un an à 299 milliards d’euros6, dont

64 milliards d’euros en unités de compte (+0,3% par rapport à fin mars 2019), et 235 milliards d’encours euros (+2,7%). Les encours UC atteignent ainsi 21,4% de l’encours global, en baisse sous l’effet de la valorisation de marché.

Dans ce contexte, Crédit Agricole Assurances réaffirme sa solidité avec un ratio prudentiel Solvabilité 2 à 234%, très supérieur à la borne supérieure de notre fourchette de pilotage [160%-200%].

Enfin, dans un communiqué publié le 23 avril 2020, l’agence de notation Standard & Poor’s a maintenu la note des principales filiales opérationnelles de Crédit Agricole Assurances (A / perspective stable).

Mobilisé dès les premiers jours de la pandémie comme toutes les entités du groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole Assurances accompagne ses clients confrontés à cette crise sanitaire sans précédent et réaffirme son rôle d’assureur, d’investisseur et d’entreprise responsables. Crédit Agricole Assurances apporte notamment son soutien aux différents acteurs frappés par la crise au travers :

d’un dispositif de soutien d’environ 200 millions d’euros , pour tous les assurés ayant souscrit une assurance multirisque professionnelle avec perte d’exploitation (professionnels et agriculteurs) ;

1 En normes locales

2 Ratio (Sinistralité + frais généraux + commissions) / cotisations, net de réassurance, périmètre Pacifica

3 Part des clients ayant au moins un contrat en assurances automobile, MRH, santé, juridique, tous mobiles/portables ou GAV. Un nouveau calcul est appliqué depuis le T4-19. Taux pro forma du T1-2019 : 39,6% (CR) et 24,4% (LCL).

4 Part des clients du réseau CA Italia ayant au moins un contrat commercialisé par CA Assicurazioni, filiale d’assurance non-vie de Crédit Agricole Assurances.

5 En normes locales

