May 14, 2020 14:18 ET

Avant de devenir président, chef de la direction et directeur médical du Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens, Dr Ramesh Zacharias travaille en collaboration avec le ministère de la Défense nationale depuis 1994 et traite la douleur chronique à la clinique de la douleur Michael G. DeGroote depuis 2012.

HAMILTON, Ontario, 14 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens



Le Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens (le Centre d’excellence) est fier d’annoncer son lancement officiel. Plus de 40 % des vétérans canadiens souffrent de douleurs chroniques. Le Centre d’excellence donne l’espoir de voir la recherche sur la gestion de la douleur et les thérapies fondées sur des données probantes répondre aux défis et aux besoins complexes des vétérans en matière de traitement de la douleur chronique.

Le Centre d’excellence est une institution de recherche nationale qui travaille avec les vétérans et leur famille. Il créera un système de connaissances et mettra au point des thérapies de gestion de la douleur fondées sur des données probantes et qui façonneront l’avenir de la gestion de la douleur chronique, axée sur les vétérans. Fort de ces recherches, le Centre d’excellence offrira une formation et un enseignement aux équipes de soins dans tout le pays. Les vétérans auront ainsi accès à des services de gestion de la douleur de haute qualité, fondés sur des données probantes, plus près de chez eux.

Le nouveau Centre d’excellence est ancré dans le principe de la collaboration avec les vétérans dans ses recherches et ses activités afin de s’assurer que ses recherches portent sur ce dont les vétérans ont besoin pour mieux gérer leur douleur. Bien que le mandat du Centre d’excellence vise les vétérans, les enseignements tirés de ses recherches pourraient, à terme, profiter aux vétérans comme à la population générale, et améliorer la compréhension et le traitement de la douleur chronique pour tous les Canadiens.

Conformément à l’annonce faite dans le budget de 2019, le Centre recevra un financement de 20,1 millions de dollars d’Anciens Combattants Canada (ACC) sur cinq ans et de 5 millions de dollars par an en permanence, afin de mener des recherches sur des thérapies innovantes de gestion de la douleur. Les recherches du Centre seront communiquées à un réseau d’établissements universitaires ainsi qu’à des cliniques universitaires et communautaires de l’ensemble du Canada.

Les vétérans, les cliniciens, les chercheurs et les Canadiens peuvent lire les résultats des recherches du Centre et consulter la liste des cliniques partenaires qui offrent des soins fondés sur des données probantes aux vétérans et à leur famille sur le site Web du Centre.

Citations

« En tant que vétérans, nous croyons que personne ne doit être laissé pour compte. C’est ce qui anime le Centre d’excellence. La douleur chronique est un cercle vicieux où vous vous sentez désespéré, brisé et isolé. En faisant appel au Centre d’excellence, les vétérans peuvent connecter avec leurs pairs, rompre ce cycle de l’isolement et aider nos frères et sœurs qui souffrent. Nous pouvons à nouveau ressentir de l’espoir. »

Derek Speirs*, vétéran, défenseur des intérêts des vétérans et bénévole au Centre d’excellence

*M. Speirs est un ancien sous-marinier qui a vécu l’incendie du sous-marin NCSM Chicoutimi en 2004. Il a fait une crise d’épilepsie due à l’état de stress post-traumatique après l’incident, qui lui a occasionné six vertèbres fracturées et a entraîné sa libération du service pour raisons médicales.

« Au Centre d’excellence, les vétérans sont au cœur de tout ce que nous faisons, qu’il s’agisse de définir le programme de recherche, de concevoir des thérapies de gestion de la douleur ou de travailler avec les cliniques antidouleur et d’autres fournisseurs de soins afin d’offrir aux vétérans de tout le pays des soins plus près de chez eux. Avec des vétérans parmi nos dirigeants, au sein de notre Conseil d’administration, et qui participent à nos recherches par le biais de nos groupes consultatifs nationaux de vétérans, le Centre d’excellence est vraiment bâti par et pour les vétérans. Nous pouvons enfin servir ceux qui ont servi. »

Dr Ramesh Zacharias, président, chef de la direction et directeur médical du Centre d’excellence

« Les vétérans canadiens ont servi ce pays avec fierté et distinction et ils méritent des soins de qualité et respectueux. Je suis impatient de voir les effets positifs que le Centre d’excellence aura en soutenant les cliniciens et les fournisseurs de soins de santé en leur permettant de mieux connaître et comprendre la meilleure façon d’aider les vétérans qui vivent avec de la douleur chronique. »

L’honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« L’Université McMaster fait partie des chefs de file du Canada en matière de recherche médicale. Notre gouvernement est fier de collaborer avec cet établissement pour lancer le Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens. Les vétérans canadiens qui sont aux prises avec des douleurs chroniques pourront bénéficier de ces installations de renommée mondiale pour les années à venir. Le Centre d’excellence est un autre exemple de la façon dont la collectivité de Hamilton se mobilise pour les vétérans, et pour le Canada, où et quand il le faut. »

L’honorable Filomena Tassi, ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest – Ancaster – Dundas

Faits en bref

En tant que chef de file de la recherche sur la douleur chronique chez les vétérans, le Centre d’excellence met en place un réseau national regroupant des cliniques antidouleur et des chercheurs sur ce sujet ainsi que des patients, afin d’améliorer la vie des vétérans et de leur famille souffrant de douleur chronique.



Les vétérans souffrant de douleurs chroniques doivent relever des défis uniques, comme l’état de stress post-traumatique et d’autres formes de maladie mentale, et s’isolent souvent de leur communauté parce qu’ils ne veulent pas être un fardeau. Le traitement des vétérans nécessite donc une approche interdisciplinaire de la gestion de la douleur avec une compréhension intime de leurs besoins particuliers, et le système actuel de gestion de la douleur ne dispose pas de la recherche ou des ressources nécessaires pour fournir une telle approche.



Les recherches du Centre d’excellence seront fondées sur une approche interdisciplinaire pour explorer les obstacles à l’accès aux soins, les expériences des vétérans durant le processus de démobilisation du service actif, l’échange entre les services civils et ceux d’Anciens Combattants Canada, et les liens entre la douleur chronique et la maladie mentale et le sentiment d’isolement.

Liens connexes

