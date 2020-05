May 14, 2020 14:38 ET

PITTSBURGH, May 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, ein globaler Anbieter von Lösungen im Bereich Vernetzung von Handelspartnern, Integration und Unified Commerce, hat heute bekannt gegeben, dass er von Gartner Inc. im Magic Quadrant für Multienterprise Supply Chain Business Networks im Mai 2020 als Challenger eingestuft wurde. Das Marktforschungsunternehmen hat das Unternehmen für seine umfassende Vision und seine Fähigkeit zur Umsetzung ausgezeichnet.



„Wir sind stolz darauf, im Magic Quadrant von Gartner zum zweiten Mal in Folge ausgezeichnet worden zu sein“, so TrueCommerce Präsident Ross Elliott. „Wir sind überzeugt, dass unsere Strategie, Unternehmen mit Unified-Commerce-Lösungen dabei zu unterstützen, ihr Geschäft in jede Richtung und unter den schwierigsten Bedingungen zu tätigen, zunehmend an Zugkraft gewinnt.“

Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist TrueCommerce Foundry, eine breite Palette von Unified-Commerce-Services und -Anwendungen, die Kunden, Lieferanten, Kanäle und Systeme miteinander vernetzen. Diese Plattform revolutioniert die Transparenz und die Zusammenarbeit in der Lieferkette, indem es Unternehmen dabei unterstützt, das Beste aus Omni-Channel-Initiativen herauszuholen. Dazu dienen Business-P2P-Konnektivität, Auftragsverwaltung, kollaborative Nachschubplanung, intelligentes Fulfillment, funktionsübergreifende Analytik und Management der Produktinformationen.

Die Lösung baut auf dem Global Commerce Network von TrueCommerce auf, das mehr als 92.000 angeschlossene Händler, Distributoren und Logistikdienstleister umfasst. TrueCommerce ist ein echter Managed-Services-Anbieter, der den Onboarding-Prozess für neue Handelspartner sowie handelspartnerspezifische Zuordnungs- und Etikettierungsänderungen verwaltet.

Haftungsausschluss

Gartner fördert nicht die im Bewertungsbericht aufgeführten Anbieter, Produkte oder Services. Darüber hinaus empfiehlt Gartner Technologieanwendern nicht, sich ausschließlich für Anbieter mit der höchsten Bewertung oder aufgrund anderer Angaben zu entscheiden. Gartners Bewertungsberichte spiegeln die Meinungen der Mitarbeiter in Gartners Analyseabteilung wider und sind nicht als Fakten anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche als auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über TrueCommerce

TrueCommerce bietet die umfassendste Möglichkeit, Ihr Unternehmen mit der gesamten Lieferkette zu vernetzen, indem es alles von EDI über das Bestandsmanagement bis hin zum Fulfillment, zu digitalen Storefronts und Marktplätzen, zu Ihrem Geschäftssystem und zu allem, was sonst noch kommen mag, integriert. Um in dem dynamischen globalen Marktumfeld von heute führend zu bleiben, müssen Unternehmen in der Lage sein, Geschäfte in viele verschiedene Richtungen gleichzeitig zu tätigen. Aber allzu oft ist dies gleichbedeutend mit zu vielen Lösungen und zu hohem Integrationsaufwand. Seit Jahrzehnten hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, besser vernetzt, besser unterstützt und besser auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Deshalb vertrauen Tausende von Unternehmen – vom Startup bis zum globalen Fortune 100 aus den verschiedensten Branchen – auf uns.

TrueCommerce: Do business in every direction

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.truecommerce.com .