May 14, 2020 14:38 ET

PITTSBURGH, 14 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Truecommerce, un fournisseur mondial de solutions de connectivité, d'intégration et de commerce unifié pour les partenaires commerciaux, a annoncé aujourd'hui que Gartner Inc. lui avait attribué le titre de Challenger dans son Magic Quadrant de mai 2020 pour les réseaux commerciaux de chaîne d'approvisionnement multi-entreprises . L'institut de recherche a reconnu l'entreprise pour l'exhaustivité de sa vision et sa capacité d'exécution.



« Nous sommes fiers d'être reconnus et de figurer dans le Magic Quadrant de Gartner, pour la deuxième fois consécutive », a déclaré Ross Elliott, président de Truecommerce. « Nous pensons que cette place montre que notre stratégie visant à offrir des solutions de commerce unifiées qui aident les entreprises à faire des affaires dans toutes les directions, même dans les scénarios les plus difficiles, est de plus en plus suivie. »

Le produit phare de l'entreprise est TrueCommerce Foundry, un large éventail de services et d'applications de commerce unifié qui connecte les clients, les fournisseurs, les canaux et les systèmes. Cette plateforme révolutionne la visibilité et la collaboration de la chaîne logistique en aidant les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs initiatives omni-canal grâce à la connectivité P2P professionnelle, à la gestion des commandes, au réapprovisionnement collaboratif, au traitement intelligent, aux analyses inter-fonctionnelles et à la gestion des informations produit.

La solution s’appuie sur le réseau de commerce mondial TrueCommerce, qui compte plus de 92 000 détaillants, distributeurs et fournisseurs de services logistiques pré-connectés. Véritable fournisseur de services gérés, TrueCommerce gère le processus d'intégration des nouveaux partenaires commerciaux et assure la gestion courante des modifications de mappage et d'étiquetage spécifiques à chaque partenaire.

Clause de non-responsabilité

Gartner n'approuve aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs les mieux notés ou les autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'institut de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de TrueCommerce

TrueCommerce est le moyen le plus complet de connecter votre entreprise à la chaîne d'approvisionnement, en intégrant tout, de l'EDI à la gestion des stocks, en passant par le traitement des commandes, les vitrines et marchés numériques, votre système commercial et les étapes suivantes. Pour rester en tête sur le marché mondial dynamique d'aujourd'hui, les entreprises doivent pouvoir exercer leurs activités dans de nombreuses directions différentes à la fois. Mais souvent, cela signifie avoir recours à trop de solutions et de montages. Depuis des décennies, TrueCommerce aide les entreprises à être plus connectées, mieux soutenues et mieux préparées pour l'avenir. C'est pourquoi des milliers d'entreprises, des startups aux entreprises du classement Fortune 100, dans différents secteurs, nous font confiance.

TrueCommerce : Faites des affaires tous azimuts

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site https://www.truecommerce.com .