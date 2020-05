Struktur und Führungsteam sollen effiziente, wendige lokale Betriebsabläufe auf der Grundlage globaler Exzellenzstandards unterstützen

Führungsteam unter der Leitung von Branchenveteranen mit nachgewiesener Erfolgsbilanz in Bezug auf Kapitaldisziplin, Schutz des Shareholder-Value und Generierung von freiem Cashflow durch Branchenzyklen

Führungsteam ist bereit, auf einer gemeinsamen Kultur mit einem starken Fundament aus Sicherheit, Service, Vertrauen und Teamarbeit aufzubauen

Der Zusammenschluss wird voraussichtlich Mitte Juni 2020 abgeschlossen sein

HOUSTON, May 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bristow Group und Era Group (NYSE:ERA) gaben heute die neue globale Organisationsstruktur und die Auswahl des Führungsteams bekannt, die zur Schaffung eines finanziell stärkeren Branchenführers im Bereich des Offshore-Hubschraubertransports und der Such- und Rettungsdienste beitragen werden. Die Struktur und die Ernennungen der Führungskräfte werden mit Abschluss der Transaktion und der Genehmigung durch den Aufsichtsrat in Kraft treten. Dies ist derzeit für Mitte Juni 2020 vorgesehen.

„Diese neue Organisationsstruktur und das neue Führungsteam werden dabei helfen, das zusammengeführte Unternehmen so aufzustellen, dass es für die Herausforderungen des Marktes gut gerüstet ist und seine Kunden gleichzeitig besser und mit effizienteren Abläufen bedienen kann“, so Chris Bradshaw, President und CEO von Era, der das neu zusammengeführte Unternehmen leiten wird. „Ich freue mich darauf, mit einigen der talentiertesten und erfahrensten Führungskräfte unserer Branche zusammenzuarbeiten. Zusammen werden wir eine gemeinsame Unternehmenskultur fördern, die auf einem starken Fundament aus unübertroffener Sicherheit, Service, Vertrauen und Teamarbeit aufbaut, und wir sind bereit, ein neues Kapitel innovativer und effizienter globaler Helikopterdienste aufzuschlagen.“

Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, wird das zusammengeführte Unternehmen als globales Team organisiert, das starke, effiziente und wendige lokale Betriebsabläufe ermöglicht. Die Struktur erlaubt eine verbesserte Zusammenarbeit, aus der eine erstklassige betriebliche Exzellenz auf der lokalen Ebene durch globale Exzellenzstandards und finanzielle Rechenschaftspflicht hervorgeht.

Unter dieser neuen Struktur setzt sich das Führungsteam wie folgt zusammen:

Chris Bradshaw, derzeit President und Chief Executive Officer von Era, wird President und CEO des zusammengeführten Unternehmens, welches künftig unter dem Namen Bristow firmieren wird.

David Stepanek wird Executive Vice President und Chief Operating Officer des zusammengeführten Unternehmens. In dieser Funktion wird Stepanek die Verantwortung für den globalen Betrieb via die verschiedenen Bereichsleiter haben. Dies umfasst die Bereiche Flugbetrieb, Wartung, Servicebereitstellung, Lieferkettenmanagement, Schulungen und Informationstechnologie.

Alan Corbett wird weiterhin Senior Vice President für Europa, Afrika, den Nahen Osten, Asien und Australien und SAR (Search and Rescue) sein. Corbett zeichnet weiterhin verantwortlich für die Überwachung des Bristow-Betriebs in Australien, Nigeria, Norwegen und im Vereinigten Königreich sowie für Bristows Such- und Rettungsdienste im Vereinigten Königreich.

Der Betrieb unter Stepanek und Corbett wird von einer starken globalen funktionalen Organisation unterstützt, der die folgenden Führungskräften vorstehen:

Stuart Stavley, derzeit Senior Vice President von Operations and Fleet Management der Era Group, wird Senior Vice President von Global Fleet Management mit Verantwortung für standardisierte Wartungsprogramme, Helikopterspezifikationen und Leasingverträge, alle Erstausrüster-Beziehungen, die Qualitätskontrolle globaler Lieferkettenoperationen sowie Helikopterkäufe und -verkäufe.

Samantha Willenbacher wird Senior Vice President und Chief Commercial Officer. Sie ist derzeit Vice President von Global Commercial Strategy der Bristow Group. In ihrer neuen Funktion wird Willenbacher für alle kundenseitigen Aspekte des Geschäfts, die Angebotserstellung sowie die Marktforschung und -analyse zuständig sein.

Jennifer Whalen, derzeit Senior Vice President und Chief Financial Officer der Era Group, wird Senior Vice President und Chief Financial Officer auf Interimsbasis, bis ein neuer Chief Financial Officer ernannt wurde. Die Aufgaben des CFO umfassen die Bereiche Buchführung, Finanzberichterstattung, Investor Relations, Strategie sowie Fusionen und Übernahmen, steuerliche und andere finanzielle Aspekte des Unternehmens.

Crystal Gordon wird Senior Vice President und General Counsel des zusammengeführten Unternehmens. Sie ist derzeit Senior Vice President, General Counsel und Chief Administrative Officer der Era Group. Gordon wird für die Rechts- und Compliance-Fragen, Tarifverträge, Regierungsbeziehungen und Vertragsprüfung und -verwaltung verantwortlich sein.

Mary Wersebe, derzeit Vice President, Human Resources der Bristow Group, wird Senior Vice President und Chief Administrative Officer. Wersebe wird für Personal, Leistungen und Vergütung, die Kommunikation und die unternehmerische soziale Verantwortung zuständig sein.

James Stottlemyer wird Vice President, Health, Safety and Environment. Er ist derzeit Director, Safety Americas and Global Safety Performance der Bristow Group. Stottlemyer wird für die Sicherheitsmanagementsysteme, Gesundheit und Umwelt verantwortlich sein.

Die Zusammenführung erfolgt erst nach der Erfüllung der verbleibenden Abschlussbedingungen, darunter die Genehmigung durch die Aktionäre von Bristow und Era sowie sonstige besondere Bedingungen.

ÜBER DIE BRISTOW GROUP

Bristow ist weltweit führender Anbieter von Offshore-Öl-und-Gas-Transportdiensten, Such- und Rettungsdiensten (search and rescue, SAR) sowie helikoptergestützten Dienstleistungen für staatliche und zivile Organisationen weltweit. Bristows strategisch positionierte globale Flotte unterstützt Operationen in der Nordsee, in Nigeria und im Golf von Mexiko sowie in den meisten anderen großen Offshore-Öl-und-Gas-produzierenden Regionen, darunter Australien, Brasilien, Kanada, Guyana und Trinidad. Bristow bietet SAR-Dienste für den privaten Sektor in aller Welt und im Namen der britischen Maritime and Coastguard Agency für den öffentlichen Sektor im gesamten Vereinigten Königreich an. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.bristowgroup.com .

ÜBER ERA GROUP

Era ist einer der größten Helikopterbetreiber der Welt und der dienstälteste Helikoptertransportbetreiber in den USA. Neben der Betreuung seiner US-Kunden bietet Era Hubschrauber und damit verbundene Dienstleistungen für Kunden und andere Betreiber von Hubschraubern in anderen Ländern an, darunter Brasilien, Kolumbien, Indien, Mexiko, Spanien und Surinam. Eras Helikopter werden in erster Linie für den Personentransport zu, von und zwischen Offshore-Öl-und-Gasförderplattformen, Bohrinseln und anderen Anlagen eingesetzt. Darüber hinaus werden die Hubschrauber von Era für Notfalleinsätze, Brandbekämpfung, Versorgungsleistungen, VIP-Transporte und andere Dienste eingesetzt. Era bietet zudem eine Vielzahl von Operating-Leasing-Lösungen sowie technische Flottenunterstützung für Drittbetreiber an. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.erahelicopters.com .

Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind

Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Fusion mit Bristow Group Inc. („Bristow“) reichte Era am 3. April 2020 bei der SEC eine vorläufige Registrierungserklärung (Registration Statement) auf Formular S-4, abgeändert durch die am 23. April 2020 eingereichte erste Änderung (Amendment No. 1) ein (die „Registrierungserklärung“), die am 5. Mai 2020 wirksam wurde. Am 6. Mai 2020 reichte Era bei der SEC einen endgültigen Prospekt gemäß Rule 424(b)(3) ein, der die endgültige gemeinsame Vollmachts- und Einwilligungseinholungserklärung von Era und Bristow umfasste, die auch einen endgültigen Prospekt von Era darstellt („die endgültige gemeinsame Vollmachts- und Einwilligungserklärung/der Prospekt“). Sowohl Era als auch Bristow werden, sobald sie verfügbar sind, ihren jeweiligen Aktionären die definitive gemeinsame Vollmachts- und Einwilligungserklärung/den Prospekt zur Verfügung stellen. Era und Bristow planen auch, weitere relevante Dokumente bezüglich der geplanten Transaktion bei der SEC einzureichen. Dieses Dokument ist kein Ersatz für die endgültige gemeinsame Vollmachts- und Einwilligungserklärung/den Prospekt, die Registrierungserklärung oder die definitive gemeinsame Vollmachts- und Einwilligungserklärung/den Prospekt oder jedwedes andere Dokument, das Era oder Bristow in Verbindung mit der vorgeschlagenen Transaktion möglicherweise bei der SEC einreicht. ANLEGER UND WERTPAPIERINHABER WERDEN DRINGEND GEBETEN, DIE ENDGÜLTIGE GEMEINSAME VOLLMACHTS- UND EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG/DEN PROSPEKT (EINSCHLIESSLICH ALLER ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN) UND ANDERE RELEVANTE, BEI DER SEC EINGEREICHTE DOKUMENTE SORGFÄLTIG UND IN GÄNZE ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE VORGESCHLAGENE TRANSAKTION, DIE AN DER TRANSAKTION BETEILIGTEN PARTEIEN UND DIE MIT DER TRANSAKTION VERBUNDENEN RISIKEN ENTHALTEN. Sie können eine Kopie der endgültigen gemeinsamen Vollmachts- und Einwilligungserklärung/des Prospekts, der Registrierungserklärung und anderer relevanter, von Era und Bristow eingereichter Dokumente kostenlos von der Website der SEC unter www.sec.gov herunterladen oder nach einer erfolgten Einreichung (1) von Era per Post unter 945 Bunker Hill Rd., Suite 650, Houston, Texas 77024, Attention: Investor Relations bzw. per Telefon unter (713)-369-4700 anfordern oder auf der Website von Era unter www.erahelicopters.com auf der Seite „Investors“ herunterladen; oder (2) von Bristow per Post unter 3151 Briarpark Drive, Suite 700, Houston, Texas, 77042, Attention: Investor Relations bzw. per Telefon unter (713) 267-7600 anfordern oder auf der Website von Bristow unter www.Bristowgroup.com auf der Seite „Investors“ herunterladen.

Teilnehmer der Einholung von Vollmachten

Era, Bristow und einige ihrer jeweiligen Geschäftsführungsverantwortlichen und leitenden Angestellten können als Teilnehmer der Einholung von Vollmachten von Era- und Bristow-Aktionären in Bezug auf die vorgeschlagene Transaktion gemäß den Regeln der SEC betrachtet werden. Informationen zu den Namen, Zugehörigkeiten und Beteiligungen der Geschäftsführungsverantwortlichen und leitenden Angestellten von Era finden Sie im Jahresbericht von Era auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019, der am 6. März 2020 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in der endgültigen gemeinsamen Vollmachts- und Einwilligungserklärung/im Prospekt. Auf der Website von Bristow finden Anleger Zugehörigkeiten und Beteiligungen der Geschäftsführungsverantwortlichen und leitenden Angestellten von Bristow. Sonstige Informationen bezüglich der Teilnehmer der Einholung von Vollmachten und eine Beschreibung ihrer direkten und indirekten Beteiligungen nach gehaltenen Wertpapieren oder anderweitig sind in der bei der SEC eingereichten endgültigen gemeinsamen Vollmachts- und Einwilligungserklärung/im Prospekt und in der definitiven gemeinsamen Vollmachts- und Einwilligungserklärung/im Prospekt sowie in anderen ggf. künftig verfügbaren, bei der SEC einzureichenden relevanten Unterlagen bezüglich der vorgeschlagenen Transaktion enthalten. Anleger sollten die endgültige gemeinsame Vollmachts- und Einwilligungserklärung/den Prospekt und die definitive gemeinsame Vollmachts- und Einwilligungserklärung/den Prospekt (sobald verfügbar) sorgfältig und in Gänze lesen, bevor sie Abstimmungs- oder Anlageentscheidungen treffen.

Kein Angebot oder Werbung

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch die Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren oder eine Einladung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder die Aufforderung zur Abstimmung in einem Land gemäß der vorgeschlagenen Transaktion oder anderweitig dar, noch darf es einen Verkauf, eine Ausgabe oder eine Übertragung von Wertpapieren in einem Land geben, der bzw. die gegen geltendes Recht verstößt. Vorbehaltlich bestimmter, von den zuständigen Aufsichtsbehörden zu genehmigender Ausnahmen oder bestimmter, noch zu ermittelnder Tatsachen erfolgt das öffentliche Angebot weder direkt noch indirekt in einem Land, in dem dies einen Verstoß gegen die dort geltenden Gesetze darstellen würde, oder durch Nutzung des Postwegs oder anderer Mittel und Instrumente (einschließlich Übertragung per Fax, Telefon und Internet) des innerstaatlichen oder ausländischen Handels oder der Einrichtung einer nationalen Wertpapierbörse in einem solchen Land.

Weitere Informationen zur Era Group erhalten Sie von Jennifer Whalen unter +1 (713) 369-4636 oder auf der Website der Era Group unter www.erahelicopters.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sowie in anderen Berichten, Materialien und gelegentlichen mündlichen Aussagen von Era gegenüber der Öffentlichkeit umfassen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Artikel 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Artikel 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen bezüglich der Erwartungen des Managements, der strategischen Ziele, Geschäftsaussichten, erwarteten Leistungen und der Finanzlage sowie anderer ähnlicher Angelegenheiten beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und sonstige wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Era erheblich von künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind oder erörtert werden. Solche Risiken, Unsicherheiten und sonstigen wichtigen Faktoren umfassen unter anderem Risiken in Verbindung mit dem von Era kürzlich bekanntgegebenen Zusammenschluss mit Bristow, darunter: die Fähigkeit von Bristow und Era, die erforderlichen Aktionärsgenehmigungen zu erhalten, die Fähigkeit, alle notwendigen Bedingungen im erwarteten Zeitraum des Abschlusses der Fusion oder überhaupt zu erfüllen, der Ausgang von Gerichtsverfahren, behördlichen Verfahren oder Vollstreckungsangelegenheiten, die im Zusammenhang mit der Fusion eingeleitet werden, auferlegte Bedingungen, um die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Fusion zu erhalten, die Kosten, die für die Durchführung der Fusion anfallen, die Möglichkeit, dass die erwarteten Synergien aus der Fusion nicht realisiert werden, Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Integration der beiden Unternehmen, Unterbrechung durch die erwartete Fusion, die es schwieriger macht, die Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern, Aufsichtsbehörden oder Lieferanten aufrechtzuerhalten, und die Umlenkung von Zeit und Aufmerksamkeit des Managements auf die erwartete Zusammenführung; Eras Abhängigkeit von, und die zyklische und volatile Natur der Offshore-Öl- und Gasförderung, -Entwicklung und -Produktion, und die Auswirkungen von COVID-19 und allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen und Schwankungen der weltweiten Preise von und der Nachfrage nach Öl und Erdgas auf solche Aktivitätsniveaus, darunter zeitweilige Preise unter Null bei Öl-Futures, und Bedenken hinsichtlich eines Überangebots an Öl für einen länger anhaltenden Zeitraum und Begrenzungen der Lagerkapazität für ein solches Überangebot an Öl; Eras Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Kunden und die Verringerung seiner Kundenbasis aufgrund von Konkursen oder Konsolidierungen; das Risiko, dass die Kunden von Era vertraglich vereinbarte Dienstleistungen oder Ausschreibungsverfahren reduzieren oder stornieren oder vergleichbare Dienstleistungen durch andere Formen des Transports erhalten; Abhängigkeit von Verträgen mit Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten („USA“), die von Haushaltsmitteln abhängig sind; Kosteneinsparungsinitiativen, die von Kunden von Era umgesetzt wurden; mit dem Betrieb von Hubschraubern verbundene Risiken; die Fähigkeit von Era, eine akzeptable Sicherheitsbilanz und ein akzeptables Niveau der Zuverlässigkeit aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen verstärkter Regulierung und Gesetzgebung durch US-amerikanische und ausländische Regierungen, einschließlich möglicher staatlicher Moratorien für Bohrungen; die Auswirkungen eines Startverbots für die gesamte oder einen Teil der Flotte von Era für längere oder unbestimmte Zeit auf die Geschäftstätigkeit von Era, einschließlich des Betriebs und der Fähigkeit, Kunden zu bedienen, der Betriebsergebnisse oder der Finanzlage und/oder des Marktwerts des/der betroffenen Hubschrauber(s); die Fähigkeit von Era, erfolgreich in andere geographische und Luftfahrt-Dienstleistungsmärkte zu expandieren; Risiken im Zusammenhang mit politischer Instabilität, Regierungsmaßnahmen, Krieg, Terroranschlägen, Handelspolitik und Veränderungen der wirtschaftlichen Lage in einem anderen Land, in dem Era geschäftlich tätig ist, die zu Enteignung, Verstaatlichung, Beschlagnahme oder Entzug des Vermögens von Era oder Berufung auf höhere Gewalt führen können; die Auswirkungen von Konjunkturabschwüngen in der Weltwirtschaft und auf den Finanzmärkten; die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf den Wert der Vermögenswerte von Era und die Kosten für den Kauf von Hubschraubern, Ersatzteilen und damit verbundenen Dienstleistungen; Risiken im Zusammenhang mit Investitionen in neue Flugdienstleistungslinien, ohne den erwarteten Nutzen zu realisieren; das Risiko der Beteiligung an Wettbewerbsprozessen oder des Einsatzes erheblicher Ressourcen für strategische Gelegenheiten, ohne Garantie der Wiedereinbringung; Eras Abhängigkeit von einer kleinen Zahl von Hubschrauberherstellern und -zulieferern; Eras anhaltender Bedarf, veraltete Hubschrauber zu ersetzen; Eras Abhängigkeit vom sekundären Hubschraubermarkt, um gebrauchte Hubschrauber und Teile zu veräußern; Eras Abhängigkeit von der Informationstechnologie und der potenzielle Schaden durch Cyber-Sicherheitsvorfälle; die Auswirkungen der Risikoverteilung zwischen Era und seinen Kunden; die Haftung, die Rechtskosten und die Kosten im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Notfalldiensten; ungünstige Wetterbedingungen und Saisonabhängigkeit; Risiken im Zusammenhang mit Eras Schuldenstruktur; Eras Kreditrisiko in Bezug auf Gegenparteien; die Auswirkungen betrieblicher und finanzieller Schwierigkeiten der Joint Ventures und Partner von Era und die Risiken, die mit der Identifizierung und Sicherung von Joint Venture-Partnern bei Bedarf verbunden sind; Konflikte mit den anderen Eigentümern der nicht hundertprozentigen Tochtergesellschaften und anderen Beteiligungsgesellschaften von Era; nachteiliger Ausgang von Gerichtsverfahren; signifikanter Anstieg der Treibstoffkosten; Eras Fähigkeit, Versicherungsschutz zu erhalten, sowie die Angemessenheit und Verfügbarkeit eines solchen Schutzes; die Möglichkeit von Problemen mit Arbeitskräften; die Gewinnung und Bindung von qualifiziertem Personal; Beschränkungen für die Höhe des ausländischen Eigentums an den Stammaktien von Era; und verschiedene andere Angelegenheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Era liegen. Darüber hinaus stellen diese Aussagen Warnhinweise der Era Group gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar. Es ist nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen oder zu identifizieren. Folglich sollte das Vorstehende nicht als vollständige Erörterung aller potenziellen Risiken oder Ungewissheiten betrachtet werden. Die Wörter „schätzen“, „projizieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „planen“ und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für das Datum des Dokuments, in dem sie gemacht werden. Era Group übernimmt keinerlei Verpflichtung oder Zusicherung zur Veröffentlichung von Aktualisierungen oder Änderungen solcher zukunftsgerichteten Aussagen, um Änderungen bezüglich der Erwartungen von Era Group oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen widerzuspiegeln, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollten zusammen mit den vielen Unsicherheiten bewertet werden, die die Geschäfte von Era betreffen, insbesondere mit den unter „Risikofaktoren“ im Jahresbericht von Era Group auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019, in der endgültigen gemeinsamen Vollmachts- und Einwilligungserklärung/dem Prospekt und (ggf.) im aktuellen Bericht von Era Group auf Formular 8-K erwähnten. Diese Pressemitteilung spiegelt die Ansichten der Geschäftsleitung von Era zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wider. Außer soweit gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Era keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen.

Pressekontakt

Bristow Group Inc.

Adam Morgan

+1 281.253.9005

adam.morgan@bristowgroup.com