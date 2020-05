May 14, 2020 15:45 ET

May 14, 2020 15:45 ET

Estructura y equipo de liderazgo diseñado para apoyar operaciones locales eficaces y ágiles sustentadas por estándares globales de excelencia

Equipo de Liderazgo Ejecutivo liderado por veteranos del sector con una trayectoria comprobada de disciplina de capital, protegiendo el valor de los accionistas y generando flujo de caja libre a través de los ciclos del sector

Equipo de liderazgo posicionado para desarrollar una cultura común con bases sólidas de seguridad, servicio, confianza y trabajo en equipo

El cierre de la fusión está previsto para junio de 2020

HOUSTON, May 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bristow Group y Era Group (NYSE:ERA) anunciaron hoy la nueva estructura de organización global y la selección del equipo de liderazgo ejecutivo que ayudará a crear un líder del sector financieramente más fuerte en servicios de transporte y de búsqueda y rescate de helicópteros offshore. La estructura y los nombramientos ejecutivos entrarán en vigencia al cierre de la transacción y la aprobación del Directorio, actualmente programado para mediados de junio de 2020.

“Esta nueva estructura organizativa y el equipo ejecutivo ayudarán a posicionar a la empresa conjunta para enfrentar los desafíos del mercado, mientras asiste mejor a nuestros clientes con operaciones más eficaces", dijo Chris Bradshaw, presidente y director ejecutivo de Era y que liderará la nueva empresa conjunta. “Espero trabajar con algunos de los líderes más talentosos y experimentados en nuestro sector. Juntos, promoveremos una cultura común creada sobre una base poderosa de seguridad, servicio, confianza y trabajo en equipo inigualables, listos para comenzar un nuevo capítulo en servicios globales de helicópteros innovadores y eficaces”.

Después del cierre de la transacción, la empresa conjunta será organizada como un equipo global, permitiendo operaciones locales fuertes, eficaces y ágiles. La estructura permite una colaboración optimizada, creando excelencia operacional de talla mundial a nivel local a través de estándares mundiales de excelencia y responsabilidad financiera.

Bajo esta nueva estructura, el equipo de liderazgo ejecutivo incluirá:

Chris Bradshaw, actualmente ejerciendo como presidente y director ejecutivo de Era, pasará a ser presidente y director ejecutivo de la empresa conjunta, que mantendrá el nombre de Bristow

David Stepanek pasará a ser vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de la empresa conjunta. En esta posición, el Sr. Stepanek estará a cargo de las operaciones globales a través de cada uno de los gerentes de área, incluyendo, operaciones de vuelo, mantenimiento, prestación de servicios, gestión de la cadena de suministro, capacitación y tecnología informativa.

Alan Corbett continuará liderando como vicepresidente sénior para Europa, África, Oriente Medio, Asia y Australia y SAR. El Sr. Corbett continuará a cargo de supervisar las operaciones de Bristow en Australia, Nigeria, Noruega y el Reino Unido, así como las operaciones de búsqueda y rescate de Bristow en el Reino Unido.

Las operaciones bajo el liderazgo del Sr. Stepanek y el Sr. Corbett contarán con el apoyo de una organización global funcional sólida liderada por los siguientes ejecutivos:

Stuart Stavley, que actualmente desempeña la posición de vicepresidente sénior de operaciones y gestión de flotas de Era Group, pasará a ser vicepresidente sénior de gestión global de flotas a cargo de programas de mantenimiento estandarizados, especificaciones de aeronaves y contratos de arrendamiento, así como de todas las asociaciones con los fabricantes de equipos originales, control de calidad de las operaciones de la cadena de suministro global y adquisiciones y ventas de aeronaves.

Samantha Willenbacher pasará a ser vicepresidenta sénior y directora comercial; actualmente es la vicepresidenta de estrategia comercial global para Bristow Group. En su nueva posición, la Srta. Willenbacher se encargará de todos los aspectos dirigidos a los clientes de la empresa, propuestas de licitación e investigación y análisis de mercado.

Jennifer Whalen, actualmente vicepresidenta sénior y directora financiera de Era Group, pasará a ser vicepresidenta sénior y directora financiera interina hasta el director financiero permanente sea nombrado en una fecha futura. La función del director financiero se encarga de la contabilidad de la empresa, informes financieros, relaciones con los inversores, estrategia y fusiones y adquisiciones, impuestos y otros aspectos financieros de la empresa.

Crystal Gordon pasará a ser vicepresidenta sénior y asesora general de la empresa conjunta. Actualmente ocupa el cargo de vicepresidenta sénior, consejera general y directora administrativa de Era Group. La Srta. Gordon estará a cargo de los acuerdos legales, de cumplimiento, de negociación colectiva, relaciones gubernamentales y revisión y gestión de contratos.

Mary Wersebe, que actualmente desempeña el cargo de vicepresidenta de recursos humanos de Bristow Group, pasará a ser vicepresidenta sénior y directora administrativa. La Srta. Wersebe estará a cargo de los recursos humanos, beneficios y remuneración, comunicaciones y responsabilidad social corporativa.

James Stottlemyer pasará a ser vicepresidente de salud, seguridad y medio ambiente. Actualmente ocupa el cargo de director de seguridad en las Américas y desempeño global de seguridad de Bristow Group. El Sr. Stottlemyer estará a cargo de los sistemas de gestión de la seguridad, salud y medio ambiente.

La fusión de las empresas continua sujeta a la satisfacción de las condiciones de cierre remanentes, incluyendo aprobación de los accionistas de Bristow y Era y otras condiciones habituales.

ACERCA DEL GRUPO BRISTOW

Bristow es el proveedor líder mundial de servicios de transporte offshore de gas y petróleo, búsqueda y rescate (SAR) y soporte aéreo para organizaciones gubernamentales y civiles en todo el mundo. La flota global de Bristow, estratégicamente localizada, apoya operaciones en el Mar del Norte, Nigeria y el Golfo de México de Estados Unidos; así como en la mayoría de otras principales regiones productoras de gas y petróleo offshore del mundo, incluyendo Australia, Brasil, Canadá, Guyana y Trinidad. Bristow ofrece servicios de búsqueda y rescate (SAR) al sector privado en todo el mundo y al sector público en todo el Reino Unido en representación de la Agencia Marítima y de Guarda Costera. Para más información, visite nuestro sitio web www.bristowgroup.com .

ACERCA DE ERA GROUP

Era es uno de los mayores operadores de helicópteros en el mundo y el operador de transporte de helicópteros sirviendo desde hace más largo tiempo Estados Unidos. Además de prestar servicios a sus clientes en Estados Unidos, Era ofrece helicópteros y servicios relacionados a clientes y operadores de helicópteros tercerizados en otros países, incluyendo Brasil, Colombia, India, México, España y Surinam. Los helicópteros de Era se utilizan principalmente para el transporte de personal hacia, desde y entre plataformas de producción de gas y petróleo offshore, plataformas de producción y perforación y otras instalaciones. Además, los helicópteros de Era se utilizan para realizar servicios de respuesta a emergencias, extinción de incendios, servicios públicos, transporte VIP y otros servicios. Era también ofrece una variedad de soluciones de arrendamiento operativo y soporte técnico de flota a operadores terceros. Para más información, visite nuestro sitio web www.erahelicopters.com .

Información adicional y dónde encontrarla

En conexión con la fusión propuesta con Bristow Group Inc. (“Bristow”), el 3 de abril de 2020, Era presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) una declaración preliminar de registro en el Formulario S-4, modificado por la Enmienda No. 1, de la misma presentada el 23 de abril de 2020 (la “Declaración de Registro”), que entró en vigor el 5 de mayo de 2020. El 6 de mayo de 2020, Era presentó ante la SEC un prospecto final de conformidad con el Reglamento 424(b)(3) que incluye la declaración de solicitud de poder y consentimiento conjunto final de Era y Bristow que también constituye un prospecto final de Era (la "Declaración/Prospecto de Poder y Consentimiento Conjunto Final”). Era y Bristow proporcionarán, cuando esté disponible, la declaración/prospecto de poder y consentimiento conjunto definitivo a sus respectivos accionistas. Era y Bristow también planean presentar otros documentos relevantes ante la SEC con respecto a la transacción propuesta. Este documento no sustituye la Declaración/Prospecto de Poder y Consentimiento Conjunto Final, la declaración de registro o la declaración/prospecto de poder y consentimiento conjunto definitivo o cualquier otro documento que Era o Bristow puedan presentar ante la SEC en conexión con la transacción propuesta. SE INSTA A LOS INVERSORES Y TENEDORES DE TÍTULOS VALORES A LEER CUIDADOSAMENTE Y EN SU TOTALIDAD LA DECLARACIÓN/PROSPECTO DE PODER Y CONSENTIMIENTO CONJUNTO FINAL (INCLUYENDO TODAS LAS ENMIENDAS Y SUPLEMENTOS A LOS MISMOS) Y OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES PRESENTADOS ANTE LA SEC, CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, DEBIDO A QUE CONTIENEN Y CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE RELACIONADA CON LA TRANSACCIÓN PROPUESTA, LAS PARTES DE LA TRANSACCIÓN Y LOS RIESGOS ASOCIADOS CON LA TRANSACCIÓN. Usted puede obtener una copia de la Declaración/Prospecto de Poder y Consentimiento Conjunto Final, la Declaración de Registro y otros documentos relevantes presentados por Era y Bristow sin costo en el sitio web de la SEC, www.sec.gov , o envíe una solicitud cuando estén disponibles a (1) Era por correo a 945 Bunker Hill Rd., Suite 650, Houston, Texas 77024, Atención: Relaciones con los Inversores, por teléfono al (713)-369-4700, o visite la página de inversores en el sitio web corporativo de Era en www.erahelicopters.com ; o (2) Bristow por correo a 3151 Briarpark Drive, Suite 700, Houston, Texas, 77042, Atención: Relaciones con los inversores, por teléfono al (713) 267-7600, o visite la página de inversores en el sitio web corporativo de Bristow www.Bristowgroup.com .

Participantes en solicitud de poder

Era, Bristow y algunos de sus respectivos directivos y directores ejecutivos pueden ser considerados participantes en la solicitud de representantes de los accionistas de Era y Bristow con respecto a la transacción propuesta bajo las regulaciones de la SEC. Usted puede obtener información relacionada con los nombres, afiliaciones y participaciones de los directivos y directores ejecutivos de Era en el Informe Anual de Era en el Formulario 10-K para el año finalizado al 31 de diciembre de 2019, que fue presentado ante la SEC, el 6 de marzo de 2020 y su Declaración/Prospecto de Poder y Consentimiento Conjunto Final. Los inversores pueden obtener información relacionada con los nombres, afiliaciones y participaciones de los directivos y directores ejecutivos de Bristow en el sitio web de Bristow. Información adicional acerca de los participantes de la solicitud de poder y una descripción de sus participaciones directas e indirectas, por tenencias de títulos valores, o de otro modo, está contenida en el poder conjunto final y la declaración/prospecto de consentimiento presentada ante la SEC y el poder conjunto definitivo y la declaración/prospecto de consentimiento y otros materiales relevantes presentados ante la SEC con respecto a la transacción propuesta, si y cuando estuvieran disponibles. Los inversores deben leer la Declaración/Prospecto de Poder y Consentimiento Conjunto Final y la declaración/prospecto de poder y consentimiento conjunto definitiva (cuando esté disponible) cuidadosamente y en su totalidad antes de tomar cualesquier decisión de votación o inversión.

Ninguna oferta o solicitud

Este comunicado no constituye una oferta de compra o solicitud de una oferta de venta de títulos valores o una invitación de compra o suscripción de cualesquier títulos valores o la solicitud de cualquier voto en cualquier jurisdicción de conformidad con la transacción propuesta o de otro modo, ni se realizará ninguna venta, emisión o transferencia de títulos valores en cualquier jurisdicción en contravención de la ley aplicable. Sujeto a ciertas excepciones a ser aprobadas por los reguladores pertinentes o ciertos hechos a ser verificados, la oferta pública no se hará de manera directa o indirecta, en o dentro de cualquier jurisdicción donde hacerlo constituya una violación de las leyes de dicha jurisdicción, o por el uso de los correos o por cualquier medio o instrumento (incluyendo transmisión de facsímile, teléfono e Internet) de comercio interestatal o exterior, o cualquier instalación de una bolsa de valores nacional, de cualquier dicha jurisdicción.

Para más información acerca de Era Group, comuníquese con Jennifer Whalen al (713) 369-4636 o visite el sitio web de Era Group www.erahelicopters.com .

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa, así como en otros informes, materiales y declaraciones verbales que Era divulga periódicamente al público incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmienda, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmienda. Tales declaraciones prospectivas con respecto a las expectativas de la administración, los objetivos estratégicos, los prospectos de negocios, el rendimiento previsto y la situación financiera y otros asuntos similares implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores importantes que podrían causar que los resultados reales, el rendimiento o los logros de los resultados de Era difieran de manera sustancial de cualquier resultado futuro, rendimiento o logros expresados o implícitos en tales declaraciones prospectivas. Tales riesgos, incertidumbres y otros factores importantes incluyen, entre otros, los riesgos relacionados con la fusión recientemente anunciada entre Era y Bristow, incluyendo: la capacidad de Bristow y Era de obtener las aprobaciones necesarias de los accionistas, la capacidad de satisfacer todas las condiciones necesarias en el cronograma de cierres anticipados o en absoluto, el resultado de cualquier procedimiento legal, procedimiento regulatorio o cuestiones de ejecución que se puedan instituir relacionadas con la Fusión, las condiciones impuestas a fin de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas para la Fusión, los costos incurridos para consumar la Fusión, la posibilidad de que no se materialicen las sinergias esperadas de la Fusión, las dificultades relacionadas con la integración de las dos empresas, la interrupción de la Fusión prevista que dificulta mantener las relaciones con clientes, empleados, reguladores o proveedores, y la desviación del tiempo de la administración y la atención a la fusión prevista; la dependencia de Era y la naturaleza cíclica y volátil de las actividades de exploración, explotación y producción de gas y petróleo offshore, y el impacto del COVID-19 y las condiciones económicas generales y las fluctuaciones en los precios y la demanda mundiales del petróleo y gas natural en tales niveles de actividad, incluyendo casos de precios bajo cero en futuros de petróleo y preocupaciones de un exceso de suministro de petróleo durante un período sostenido y limitaciones de la capacidad de almacenamiento para dicho exceso de suministro de petróleo; la confianza de Era en un número limitado de clientes y la disminución de su base de clientes como resultado de quiebras o consolidación; riesgos de que los clientes de Era reduzcan o cancelen servicios contratados o procesos de licitación u obtengan servicios comparables a través de otras formas de transporte; dependencia de los contratos de agencias gubernamentales de Estados Unidos (“Estados Unidos”) que están sujetos a asignaciones presupuestarias; iniciativas de ahorro de costos implementadas por los clientes de Era; riesgos inherentes a la operación de helicópteros; la capacidad de Era para mantener un registro de seguridad aceptable y un nivel de confiabilidad; el impacto del aumento de la regulación y legislación de Estados Unidos y el gobierno extranjero, incluyendo posibles moratorias implementadas por el gobierno sobre las actividades de perforación; el impacto de una puesta a tierra de toda o una parte de la flota de Era durante períodos prolongados de tiempo o indefinidamente en el negocio de Era, incluyendo sus operaciones y capacidad para atender a los clientes, resultados de operaciones o condición financiera y/o el valor de mercado del helicóptero afectado (s); la capacidad de Era para expandirse con éxito a otros mercados geográficos y de servicios de aviación; los riesgos asociados con la inestabilidad política, acción gubernamental, guerra, actos de terrorismo, políticas comerciales y cambios en la situación económica en cualquier país extranjero donde Era hace negocios, que pueden resultar en la expropiación, nacionalización, confiscación o privación de los activos de Era o resultar en reclamaciones de una situación de fuerza mayor; el impacto de las caídas en la economía mundial y los mercados financieros; el impacto de las fluctuaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera en los valores de activos y costo de compra de helicópteros, piezas de repuesto y servicios relacionados de Era; riesgos relacionados con la inversión en nuevas líneas de servicio de aviación sin comprender los beneficios esperados; riesgos de participar en procesos competitivos o gastar recursos significativos en oportunidades estratégicas, sin garantía de recuperación; dependencia de Era de un pequeño número de fabricantes y proveedores de helicópteros; necesidad continua de Era de reemplazar helicópteros viejos; dependencia de Era en el mercado secundario de helicópteros para deshacerse de helicópteros y piezas usadas; dependencia de Era en la tecnología informativa y posibles daños por incidentes de seguridad cibernética; el impacto de la asignación de riesgos entre Era y sus clientes; la responsabilidad, honorarios legales y costos en relación con la prestación de servicios de respuesta de emergencia; condiciones climáticas adversas y estacionalidad; riesgos asociados con la estructura de deuda de Era; exposición al riesgo crediticio de contraparte de Era; el impacto de las dificultades operativas y financieras de las empresas conjuntas y socios de Era y los riesgos asociados con identificar y asegurar socios de sociedad conjunta cuando sea necesario; conflicto con los otros propietarios de subsidiarias no propiedad integral de Era y otras participaciones accionarias; resultados adversos de los procedimientos legales; aumentos significativos en los costos de combustible; la capacidad de Era de obtener cobertura de seguro y la adecuación y disponibilidad de dicha cobertura; la posibilidad de problemas laborales; la atracción y retención de personal calificado; restricciones en la cantidad de propiedad extranjera de acciones ordinarias de Era; y varios otros asuntos y factores, muchos de los cuales están fuera del control de Era. Además, estas declaraciones constituyen declaraciones de advertencia del Era Group bajo la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995. No es posible predecir o identificar todos esos factores. Consecuentemente, lo anteriormente expuesto no se debe considerar un análisis completo de todos los riesgos potenciales o incertidumbres. Las palabras "estima", "proyecta", "intenta", "cree", "planea" y expresiones similares se proponen identificar declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas son válidas únicamente a la fecha del documento en que son emitidas. Era Group renuncia a cualquier obligación o compromiso de proporcionar actualizaciones o modificaciones a cualquier declaración prospectiva que refleje cualquier cambio en las expectativas de Era Group o cualquier cambio en eventos, condiciones o circunstancias en las que se basa la declaración prospectiva. Las declaraciones prospectivas en este comunicado se deben evaluar conjuntamente con muchas incertidumbres que afectan a los negocios de Era, en particular las mencionadas bajo los "Factores de riesgo" en el Informe Anual de Era Group en el Formulario 10-K para el año finalizado al 31 de diciembre de 2019, en la Declaración/Prospecto de Poder y Consentimiento Conjunto Final, y en los informes actuales de Era Group en el Formulario 8-K (si hubiese). Este comunicado de prensa refleja los puntos de vista de la administración de Era a la fecha de su emisión. Excepto en la medida requerida por la ley aplicable, Era no asume ninguna obligación de actualizar o modificar ninguna declaración prospectiva.

News Media

Bristow Group Inc.

Adam Morgan

+1 281.253.9005

adam.morgan@bristowgroup.com

Inversores

Era Group Inc.

Jennifer Whalen

+1 713.369.4636

jwhalen@eragroupinc.com