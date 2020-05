May 14, 2020 17:11 ET

May 14, 2020 17:11 ET

SAN JOSE, Kalifornien, May 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Advantest Corporation (TSE: 6857), der führende Hersteller von Halbleiter-Testgeräten, führt die Bewertungsskala der VLSIresearch Customer Satisfaction Survey 2020 mit einem Ergebnis von 9,5 von 10 Punkten an und belegt damit den ersten Platz in dieser jährlich unter globalen Halbleiterunternehmen durchgeführten Umfrage. Diese Punktzahl entspricht der höchsten Bewertung, die ein Testunternehmen je erzielt hat. Advantest hat erneut eine Bewertung der Kundenzufriedenheit von 5 VLSI-Sternen erhalten und wurde nun zum 32. Mal in Folge in die renommierte 10-BEST-Liste von VLSIresearch aufgenommen. Die diesjährige Umfrage erhielt Rückmeldungen von mehr als 98 % des Chipmarktes und 85 % der Kunden von Subsystemen. Der Umfragezeitraum erstreckt sich über mehr als zwei Monate. Die Umfrage umfasst fünf Sprachen. Weltweit wurden die Teilnehmer gebeten, Ausrüstungslieferanten in vierzehn Kategorien anhand von drei Schlüsselfaktoren zu bewerten: Lieferantenleistung, Kundenservice und Produktleistung.



In der Umfrage von 2020 übertraf Advantest seine Ergebnisse aus den Vorjahren, erreichte die bisher höchste Gesamtpunktzahl und verzeichnete die persönlich besten Kundenbewertungen in allen Kategorien, darunter „Empfohlener Lieferant“, „Vertrauen in den Lieferanten“, „Technische Führung“, „Produktleistung" und „Qualität der Ergebnisse“. Laut VLSIresearch, dem weltweit führenden Marktforschungsunternehmen für Halbleiter, zählt Advantest kontinuierlich zu den besten Anbietern von Testgeräten und erhielt im Jahr 2020 eine von nur drei 5-VLSI-Sterne-Einstufungen in der Kategorie der 10 besten großen Anbieter von Chip-Fertigungsgeräten.

„Wir freuen uns, dass Advantest in der Kundenzufriedenheitsumfrage 2020 die Führung übernommen hat und sowohl in der Kategorie 'THE BEST TEST EQUIPMENT' als auch in der Kategorie '10 BEST CHIPMAKING EQUIPMENT SUPPLIERS' den ersten Platz erreicht hat“, so Risto Puhakka, President von VLSIresearch. „Die Fähigkeit von Advantest, Kunden durch ein flexibles und globales Partnernetzwerk konsistente Unterstützung zu bieten, ist ein Beweis für die Agilität des Unternehmens, das selbst in dieser Krisenzeit schnell reagieren kann. Mit dem umfassendsten Produktportfolio der Branche und dem unerschütterlichen Bekenntnis zur Kundenorientierung hat sich das Unternehmen nicht nur die höchsten Bewertungen der weltweit führenden Hersteller verdient, sondern ist auch, gemessen an den Marktanteilen, zum Marktführer für automatische Prüfgeräte avanciert.“

„Wir sind unseren weltweiten Kunden für diese Anerkennung dankbar und stolz darauf, dass wir auch in diesen schwierigen Zeiten unser Engagement für ihre umfassende Unterstützung aufrechterhalten können“, sagte Yoshiaki Yoshida, Präsident und CEO der Advantest Corporation. „Da fortschrittliche Verfahren die Integration von mehr Schaltungen in Halbleiter ermöglichen, werden Leistung, Zuverlässigkeit und Qualität der Testergebnisse immer wichtiger. Advantest ist dieser Aufgabe mit einer erweiterten Palette von Test- und Messlösungen gewachsen. Dies gilt insbesondere für die sich abzeichnende vollständige Kommerzialisierung der 5G-Kommunikation in Ländern auf der ganzen Welt. Wir verpflichten uns, uns stets die Loyalität der weltweit führenden Chiphersteller zu verdienen, und wir danken ihnen für ihre anhaltenden Geschäftsbeziehungen und das nicht nachlassende Vertrauen.“

Die jährliche Umfrage zur Kundenzufriedenheit von VLSIresearch ist seit 1988 die einzige öffentlich zugängliche Möglichkeit für Kunden, ein Feedback zu Lieferanten von Halbleiterausrüstung und Subsystemen zu geben.

Advantest, ein globaler Anbieter von Testlösungen für SoC-, Logik- und Speicher-Halbleiter, ist seit langem der einzige ATE-Anbieter der Branche, der eine eigene, voll integrierte Suite von Testzellenlösungen – bestehend aus Testern, Handlern, Geräteschnittstellen und Software – entwickelt und herstellt, die das branchenweit höchste Maß an Integrität und Kompatibilität gewährleistet.

Über VLSIresearch

Dank der einzigartigen Kombination aus intensiven Kontakten zur Halbleiterindustrie, Datenanalyse-Expertise, Datenbanken und Informationsbibliotheken, die sieben Jahrzehnte umfassen, und seinen Standorten in den Technologie-Hot-Spots der Welt, ist VLSIresearch perfekt für die Entwicklung der weltweit profiliertesten Marktforschung für Halbleiter geeignet. Die Informationen von VLSI werden von den weltweit renommiertesten Marktforschungsanalysten für die Halbleiterfertigung selektiv erstellt, die zusammen über mehr als ein Jahrhundert Erfahrung verfügen. Als einziges Marktforschungsunternehmen wurde VLSIresearch mit den SEMI Sales and Marketing Excellence Awards ausgezeichnet, ein Zeichen der Anerkennung der Branche für die Beiträge, die das Unternehmen leistet. VLSIresearch wurde 1976 gegründet und ist das führende Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen mit der Halbleitermarktforschung als Schwerpunkt.

Über Advantest Corporation

Advantest (TSE: 6857) ist einer der führenden Hersteller von automatischen Prüf- und Messgeräten, die bei der Entwicklung und Herstellung von Halbleitern für Anwendungen wie 5G-Kommunikation, Internet of Things (IoT), autonome Fahrzeuge, künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen, intelligente medizinische Geräte und mehr eingesetzt werden. Seine zukunftsweisenden Systeme und Produkte sind in den fortschrittlichsten Halbleiterproduktionslinien der Welt integriert. Das Unternehmen führt auch F&E durch, um sich neuen Testaufgaben zu stellen, stellt multivisionale Messelektronenmikroskope her, die für die Herstellung von Fotomasken unerlässlich sind, und bietet bahnbrechende Tools für 3D-Bildgebung und Analyse. Advantest wurde 1954 in Tokio gegründet und ist ein globales Unternehmen mit weltweiten Einrichtungen und einem internationalen Engagement für nachhaltige Praktiken und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie unter www.advantest.com .