加利福尼亞州聖荷西, May 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的半導體測試設備供應商 Advantest Corporation (TSE: 6857) 在 2020 年 VLSIresearch 客戶滿意度調查的評分榜中名列前茅，在滿分為 10 分上獲 9.5 評分，亦在此次全球半導體公司年度調查中排名第一。 該分數代表測試公司獲得有史以來個人最佳及最高評級。 Advantest 再次獲得 VLSI 5 星的客戶滿意度評級，現已連續 32 年入選 VLSIresearch 著名的頭 10 位名單。 今年的調查收到了 98％ 以上的晶片市場及 85％ 子系統客戶的反饋。該調查期跨越兩個多月，並涵蓋了五種語言。要求全球參與者根據以下三個關鍵因素對設備供應商進行 14 項類別的評級：供應商業績、客戶服務及產品表現。



在 2020 年的調查中，Advantest 超越了往年的得分，取得了有史以來最高的整體得分，並在所有類別中獲得個人最佳客戶評級，包括 獲推薦之供應商、 值得信賴供應商、 具技術領導力、產品性能及成果質量。根據全球領先的半導體市場研究公司 VLSIresearch 的數據，Advantest 一直位居測試設備最佳供應商之列，並在 2020 年唯一獲得十大最佳晶片製造設備大型供應商類別中的三個 VLSI 的 5 星稱號。

VLSIresearch 主席 Risto Puhakka 表示：「我們很高興看到 Advantest 在 2020 年客戶滿意度調查中名列前茅，並在『最佳測試設備』類別及『十大最佳晶片製造設備供應商』類別中排名第一。」 「Advantest 能夠通過靈活的全球合作夥伴網絡持續為客戶提供支援的能力，而突顯了其即使在危機時期也能迅速的作出回應。 憑藉業界最全面的產品組合以及對以客戶為中心的堅定承諾，其不僅贏得了世界各地的全球製造商之最高評級，並且也獲得了自動測試設備的第一市場占有率。」

Advantest Corporation 的主席兼行政總裁 Yoshiaki Yoshida 表示：「感謝全球客戶的認可，讓我們感到驕傲的是，即使在當前充滿挑戰的時代，我們仍然能夠秉承對他們提供全力支持的承諾。 「由於先進的工藝能夠在半導體上整合更多電路，因此性能、可靠性及測試結果的質量變得尤其重要，而 Advantest 能夠透過不斷擴展的測試及測量解決方案陣容來完成這項任務。在全球各國即將實現 5G 通訊全面商業化的情況下，確實如此。 我們承諾要一直贏得世界領先晶片製造商的忠誠度，我們感謝其持續業務及信任。」

VLSIresearch 年度 客戶滿意度調查 是自 1988 年以來唯一可公開獲得的機會，客戶可以向以下的供應商提供反饋：半導體設備及子系統。

Advantest 是 SoC（單晶片系統）、邏輯及記憶體半導體測試解決方案的全球供應商，長期以來一直是業界唯一設計及製造自己的完全整合的測試單元解決方案套件的 ATE 供應商 - 由測試人員、處理人員、設備介面及軟件組成 - 以確保業界最高水準的完整性及相容性。

關於 VLSIresearch

VLSIresearch 結合深厚的半導體行業人脈、資料分析與長達 70 年的資料庫與資訊庫，再加上其在全球技術熱點中的位置，使其完全適合世界上最傑出的半導體市場研究的發展。VLSI 的資訊是由全球最著名的半導體製造市場研究分析師精心挑選而成的，他們擁有超過一個世紀的綜合經驗。VLSIresearch 的貢獻是唯一獲得 SEMI「銷售及市場營銷卓越獎」的市場研究公司，因而獲得了業界的認可。VLSIresearch 成立於 1976年，是專注於半導體市場研究的領先技術研究及諮詢公司。

關於 Advantest Corporation

Advantest (TSE: 6857) 是自動測試及測量設備的領先製造商，這些設備用於設計及生產半導體產品，其應用包括 5G 通訊、物聯網 (IoT)、無人自動駕駛汽車、人工智能 (AI)、機器學習、智能醫療設備等等。 其先進的系統及產品已結合到世界上最先進的半導體生產線中。 該公司還進行研發以應對新興的測試挑戰應用，生產對光掩模製造中不可少的多視力計量掃描電子顯微鏡，並提供具有突破性的 3D 成像及分析工具。 Advantest 於 1954 年在東京成立，是一間全球性公司，在全球設有分支機構，對可持續實踐及社會責任作出國際承諾。 如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.advantest.com 。