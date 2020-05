May 14, 2020 18:26 ET

IRVINE, Kalifornien, May 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ocutrx Vision Technologies, LLC , der Hersteller der bahnbrechenden Augmented-Extended-Reality-Brille (AR/XR), die sowohl für Netzhautchirurgen als auch für Patienten ein radikal neues chirurgisches Seherlebnis bietet, gab heute bekannt, dass er eine neue Technologie auf den Markt bringt, die Chirurgen modernste Optionen für die Visualisierung von Operationen bietet und sie von schmerzhaften Ergonomieproblemen befreit, um Operationen zu verbessern.



Das OR-Bot™️ Surgery Visualization Theatre™ von Ocutrx wird auf der Jahrestagung der American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) vorgestellt, einer virtuellen Veranstaltung, die am 16. und 17. Mai 2020 stattfindet. Ocutrx betreibt auf dieser Veranstaltung einen „virtuellen Stand“.

„Es ist ein aufregender Tag für unser Unternehmen, da wir uns hin zu einem vollständig visualisierten OP-Saal bewegen“, so Dr. Thomas A. Finley, M.D., Leiter des Ocutrx Medial Advisory Board. „Chirurgen wurden durch ergonomisch nicht einwandfreie Geräte behindert. Die daraus resultierenden Beschwerden sind nicht nur während der Operation, sondern möglicherweise auch am nächsten Tag noch unangenehm und können im schlimmsten Fall zu einer Berufsunfähigkeit führen. Mit unseren neuen OR-Bots können wir Chirurgen eine komfortable, leichte und ergonomisch fundierte Lösung anbieten, mit der sich einige der anspruchsvollsten Eingriffe in der modernen Medizin besser durchführen lassen.“

Das volldigitale System des OR-Bot stellt Chirurgen drei einzigartige Visualisierungsoptionen zur Verfügung. ORLenz, das brandneue Augmented-Reality-Operations-Headset, unterstützt folgende Funktionen: (1) eine Operationsansicht mit erweiterten virtuellen Patienten- und Operationswerkzeuginformationen, (2) die Wahl der Verwendung eines autostereoskopischen „3D-Brillen-freien“ 3D-8K-Bildschirms, der direkt vor dem Chirurgen positioniert ist, oder (3) die Betrachtung der Operation durch eine mikroskopähnliche VR-Anzeigestation an einem der Roboterarme des OR-Bots. Jede dieser Optionen zur Visualisierung der Operation bietet eine volle 4K-Auflösung für die Augen des Chirurgen. Zusätzlich sind die Arme des OR-Bots sowohl menschlich als auch robotergesteuert (von Ocutrx als „kobotisch“ bezeichnet), so dass Ärzte in der Lage sein werden, die schwerkraftkompensierten 6-achsigen Arme des Geräts mit nur einer leichten Berührung zu bewegen, während sie Sprachbefehle oder ein Fußpedal verwenden, um das VR-Mikroskop oder die Kameras zu aktivieren und auf den Armen zu positionieren.

„Mit unserem neuen kobotischen OR-Bot“, so Michael H. Freeman, CEO/CTO von Ocutrx, „können wir Chirurgen mehrere komfortable, leichte und ergonomische Lösungen anbieten, um diese heiklen Eingriffe am Auge mit einem Setup für schnelleres Operieren besser durchführen zu können.“

Viele aktuelle Systeme für die Augenchirurgie sind ergonomisch ungünstig – was laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage der American Academy of Ophthalmology bei fast der Hälfte der befragten Chirurgen Schmerzen verursacht, darunter 15 Prozent, die sich selbst operieren lassen müssen, und 7 Prozent, die ihre Karriere aufgrund ergonomisch bedingter Schmerzen im Rücken, Nacken und/oder in den Schultern beenden mussten.

„Der OR-Bot löst eine Reihe von Platzproblemen, denen sich Chirurgen derzeit gegenübersehen, weil die Kamera vom Standardlichtmikroskop (SOM) getrennt ist, sodass die Ausrüstung innerhalb des Operationsfelds weniger Platz beansprucht“, erklärt Dr. Linda Lam, M.D., M.B.A. und CMO bei Octurx.

Der „brillenfreie“ 8K-3D-Lentikular-Autostereoskopie-Monitor des OR-Bot ermöglicht es Chirurgen, Pflegekräften, Technikern und Studenten, die Operation im Operationssaal gemeinsam mit dem Chirurgen zu verfolgen. Bei den derzeitig gebräuchlichen Systemen müssen die Chirurgen den Kopf drehen oder recken, um während der Operation auf einen Bildschirm sehen zu können, was für den Chirurgen ergonomisch problematisch ist und zu Beschwerden führen kann. Außerdem blockieren die bei den aktuellen Systemen verwendeten 3D-Brillen im Wechsel 50 % oder 100 % des sichtbaren Lichts je Auge, was bedeutet, dass die Sicht für den Chirurgen dramatisch eingeschränkt ist. Zum ersten Mal erhalten Chirurgen mit dem 8K-Monitor des OR-Bot eine vollständige, echte 4K-3D-Auflösung pro Auge, ohne eine 3D-Brille verwenden zu müssen. Diese einzigartige Technologie arbeitet mit einzigartigen Linsen, die zwei Sätze desselben Bildes – einen für das linke und einen für das rechte Auge – anzeigen, die das Gehirn zusammenfügt und als ein einziges 3D-Bild interpretiert.

„Das ORLenz Surgery AR-Headset hat die höchste Auflösung, die das Auge sehen kann, nämlich 60 Pixel pro Grad bei einer normalen Sehschärfe von 20/20“, so Mitchael C. Freeman, COO von Ocutrx. „Das Headset empfängt 4K-Signale von den OP-Kameras mit einer Verzögerung von weniger als 10 Millisekunden, was der Übertragungsgeschwindigkeit eines HDMI-Kabels entspricht, um sicherzustellen, dass dem Chirurg keine wichtigen visuellen Informationen entgehen. Darüber hinaus bietet das ORLenz das größte Sichtfeld (120 Grad), das geringste Gewicht auf dem Markt (250 Gramm) und ist kabellos, was zu komfortablerem Operieren beiträgt und es dem Chirurgen ermöglicht, die Position zu wechseln, während das 3D-Hologramm-Bild der Operation immer direkt vor den Augen des Chirurgen bleibt.“

Das ASCRS-Treffen findet dieses Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie virtuell statt, doch die Vertreter von Ocutrx werden ständig aktiv und über ihren digitalen „Stand“ erreichbar sein. Die ASCRS befähigt Operateure des vorderen Augenabschnitts durch innovative Ansätze in den Bereichen Ausbildung, Interessenvertretung und Philanthropie die Sehkraft, die klinischen Ergebnisse und die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Der jährlich stattfindende Kongress der ASCRS ist für die Führungskräfte von Ocutrx von besonderer Bedeutung.

„Auch wenn wir nicht persönlich vor Ort sein können, um unseren AR-Prototypen vorzuführen, freut sich unser Team darauf, von Referenten neue Erkenntnisse zu erfahren und mit den Teilnehmern über die Fortschritte bei der AMD-Korrektur zu diskutieren“, sagte Victoria McArtor, Chief Communications Officer bei Ocutrx. „Unser Team wird das ganze Wochenende über die Präsentationen des ASCRS-Kongresses verfolgen. Zögern Sie also nicht, mich mit Fragen und Kommentaren zu bombardieren.“

Wenn Sie mehr über Ocutrx und seine revolutionären Produkte erfahren möchten, besuchen Sie das Online-Magazin des Unternehmens.

Chirurgen sind eingeladen, sich an einer kurzen Umfrage zu beteiligen, um Ocutrx bei der weiteren Verbesserung des OR-Bot zu unterstützen. Bitte wenden Sie sich per Email an Victoria McArtor, CCO, unter victoria.mcartor@ocutrxvisiontech.com .

Über Ocutrx Vision Technologies: Ocutrx hat seinen Firmensitz in Irvine, Kalifornien, und besitzt ein Forschungs- und Entwicklungslabor im Mittleren Westen der USA. Das Unternehmen entwickelt eine neue Art von Augmented-Reality-Headsets für bessere Patientenergebnisse sowie Chirurgie-Visualisierungstechnologie für die Verbesserung der Operationsergebnisse und zur Minimierung der Belastung des Chirurgen während der Operation. Ocutrx konzentriert sich auf AR als medizinisches Mittel für Chirurgen und Patienten gleichermaßen, um die Erfahrung einer „erweiterten Realität“ zu ermöglichen. Das OR-Bot Surgery Visualization Theatre wird dem Chirurgen vielfältige Betrachtungsmöglichkeiten bieten, die Ergonomie verbessern, die Operationszeit verkürzen und die Patientenergebnisse verbessern. In einer Zeit, in der weltweit Anwendungen für leicht zu tragende und einfach zu bedienende AR-Lösungen als „der nächste große Wurf nach den Smartphones“ angepriesen werden, entwickelt Ocutrx wirkungsvolle, revolutionäre AR-Lösungen und Operationsvisualisierungen für den medizinischen Bereich.

Über ASCRS: Die ASCRS befähigt Operateure des vorderen Augenabschnitts durch innovative Ansätze in den Bereichen Ausbildung, Interessenvertretung und Philanthropie die Sehkraft, die klinischen Ergebnisse und die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Die neu gestaltete ASCRS-Jahrestagung 2020 wird vom 16. bis 17. Mai virtuell stattfinden. Die ASCRS plant, den Veranstaltungsteilnehmern in einer völlig neuen digitalen Umgebung die gewohnte erstklassige Informationsvermittlung, Branchenbeteiligung und CME-Credits zu bieten.

