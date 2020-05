May 14, 2020 18:26 ET

IRVINE, Californie, 15 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ocutrx Vision Technologies, LLC , fabricant de lunettes à réalité augmentée-étendue (AR/XR) révolutionnaires offrant une expérience de visualisation chirurgicale radicalement nouvelle aux chirurgiens de la rétine comme aux patients, annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle technologie offrant les options les plus modernes de visualisation chirurgicale et de suppression des « douleurs » pour les chirurgiens afin d'améliorer les interventions chirurgicales.



L'Ocutrx OR-Bot™️ Surgery Visualization Theatre™ sera dévoilé lors de l'assemblée générale annuelle de la Société américaine de la cataracte et de la chirurgie réfractive (ASCRS) qui se tiendra virtuellement les 16 et 17 mai. Ocutrx disposera d'un stand « virtuel » lors de l'événement.

« Ce passage à la salle d'opération à visualisation complète représente un jour exaltant pour notre société », a déclaré le Dr Thomas A. Finley, M.D., chef du Conseil consultatif médical d'Ocutrx. « Les chirurgiens étaient gênés par des équipements qui n'étaient pas sains d'un point de vue ergonomique. L'inconfort en résultant n'est pas seulement mauvais pendant la chirurgie, mais potentiellement le lendemain, et peut entraîner une retraite anticipée inattendue. Grâce à nos nouveaux OR-Bots, nous serons en mesure d'offrir aux chirurgiens une solution confortable, légère et saine d'un point de vue ergonomique afin qu'ils puissent mieux réaliser certaines des opérations les plus rigoureuses de la médecine moderne. »

Le système entièrement numérique de l'OR-Bot offre trois options de visualisation uniques selon la préférence du chirurgien : la première est le tout nouveau casque de chirurgie de réalité augmentée ORLenz doté des fonctionnalités suivantes : (1) une vue chirurgicale avec des informations sur le patient et sur l'outil fonctionnel virtuel augmenté ; (2) le choix d'utiliser un écran auto-stéréoscopique 3D 8K « sans lunettes 3D » situé directement devant le chirurgien ; ou (3) le visionnage de la chirurgie à travers un poste de visualisation en VR de type microscope installé sur l'un des bras robotiques de l'OR-Bot. Chacun de ces choix de visualisation chirurgicale offre une résolution 4K complète aux yeux du chirurgien. Par ailleurs, les bras de l'OR-Bot, appelés « cobotiques » par Ocutrx, sont contrôlés à la fois par l'homme et par la robotique afin que les médecins puissent déplacer d'une simple pression les bras à 6 axes compensés par gravité de l'appareil, tout en utilisant des commandes vocales ou une pédale pour engager et positionner le microscope ou les caméras VR sur les bras.

« Grâce à notre nouvel OR-Bot cobotique, nous serons en mesure d'offrir aux chirurgiens plusieurs solutions confortables, légères et saines d'un point de vue ergonomique, afin de mieux réaliser ces interventions ophtalmologiques délicates avec une mise en place et un délai d'exécution plus rapides de la chirurgie », a déclaré Michael H. Freeman, PDG/DSI d'Ocutrx.

De nombreux systèmes actuels de chirurgie ophtalmologique fournissent une ergonomie médiocre : il a été constaté, dans une enquête menée récemment par l'American Academy of Ophthalmology, qu'ils causaient des douleurs chez près de la moitié des chirurgiens interrogés, dont 15 % avaient dû eux-mêmes subir une intervention chirurgicale et 7 % avaient été contraints de raccourcir leur carrière en raison de douleurs dans le dos, le cou et/ou les épaules, liées à l'ergonomie.

« En séparant la caméra du microscope optique standard (SOM) et en réduisant la taille des équipements dans le champ opératoire, l'OR-Bot résout un certain nombre de contraintes liées à l'espace auxquelles sont actuellement confrontés les chirurgiens », a déclaré le Dr Linda Lam, M.D., détentrice d'un MBA et directrice marketing chez Octurx.

L'écran 8K 3D auto-stéréoscopique à réseau lenticulaire « sans lunettes » de l'OR-Bot permet aux chirurgiens, aux personnels infirmiers, aux techniciens et aux étudiants de visionner la chirurgie dans la salle d'opération en même temps que le chirurgien. Les systèmes actuels exigent des chirurgiens qu'ils tournent la tête ou leurs équipements montés sur grue pour visionner un écran de télévision pendant qu'ils opèrent, ce qui engendre des difficultés ergonomiques et une gêne pour le chirurgien. En outre, les lunettes 3D utilisées avec les systèmes actuels bloquent 50 % ou 100 % de la lumière visuelle pendant l'alternance, ce qui signifie que la vision du chirurgien est considérablement réduite. Pour la première fois, grâce à l'écran 8K de l'OR-Bot, les chirurgiens bénéficieront d'une résolution 4K 3D intégrale et réelle par œil, sans utilisation de lunettes 3D. Cette technologie inégalée fonctionne avec des verres uniques qui affichent deux ensembles de la même image (l'une sur l'œil gauche et l'autre sur l'œil droit) que le cerveau rassemble et interprète comme une image 3D.

« Le casque de chirurgie AR ORLenz présente la plus haute résolution que l'œil puisse voir, avec 60 pixels par degré à 20/20 », a déclaré Mitchael C. Freeman, directeur de l'exploitation chez Ocutrx. « Le casque reçoit une alimentation 4K provenant des caméras chirurgicales avec un retard de moins de 10 millisecondes, ce qui est aussi rapide qu'un câble HDMI, afin de s'assurer que le chirurgien ne perd aucune information visuelle critique. L'ORLenz possède également le champ de vision le plus large (120 degrés), son poids est le plus léger du marché (250 grammes) et il est sans fil. Les interventions chirurgicales seront par conséquent plus confortables, et le chirurgien pourra changer de position tout en gardant constamment directement devant les yeux l'image de chirurgie hologramme 3D. »

L'assemblée générale de l'ASCRS se tient virtuellement cette année en raison de la pandémie de coronavirus, toutefois les représentants d'Ocutrx seront en permanence actifs et accessibles via leur stand « numérique ». L'ASCRS permet aux chirurgiens du segment antérieur d'améliorer la vision, les résultats et la qualité de vie de leurs patients grâce à des approches innovantes en matière d'éducation, de plaidoyer et de philanthropie, et son assemblée générale annuelle est toujours un moment important pour les dirigeants d'Ocutrx.

« Même si nous ne pouvons pas être présents en personne pour faire la démonstration de notre prototype AR, notre équipe est impatiente de glaner les connaissances des présentateurs et de discuter des avancées en matière de correction AMD avec les participants », a déclaré Victoria McArtor, directrice des communications chez Ocutrx. « Notre équipe surveillera les présentations tout au long du week-end de l'ASCRS, alors n'hésitez pas à me poser des questions et à me faire parvenir vos commentaires. »

Pour en savoir plus sur Ocutrx et ses produits révolutionnaires, veuillez consulter le magazine en ligne de la société.

Les chirurgiens sont invités à participer à un bref sondage afin d'aider Ocutrx à améliorer davantage l'OR-Bot. Veuillez envoyer un e-mail à Victoria McArtor, directrice des communications, à l'adresse victoria.mcartor@ocutrxvisiontech.com .

À propos d'Ocutrx Vision Technologies : avec son siège social à Irvine, en Californie, et des laboratoires de recherche et de développement dans le Midwest américain, Ocutrx propose une nouvelle génération de casques de réalité augmentée engendrant une amélioration des résultats pour les patients et de la technologie de visualisation de la chirurgie, en vue d'améliorer les résultats chirurgicaux et de minimiser la tension du chirurgien lorsqu'il réalise une opération. Ocutrx se concentre sur l'AR en tant que dispositif médical tant pour les chirurgiens que pour les patients afin d'offrir une expérience de réalité étendue. L'OR-Bot Surgery Visualization Theatre offrira au chirurgien plusieurs options de visualisation, il améliorera l'ergonomie du chirurgien, réduira les temps d'intervention et améliorera les résultats des patients. À un moment où les applications mondiales pour des solutions d'AR faciles à porter et à utiliser sont présentées comme la « prochaine grande réalisation après les smartphones », Ocutrx crée une visualisation révolutionnaire et efficace de la chirurgie et de l'utilisation de l'AR pour le secteur médical.

À propos de l'ASCRS : l'ASCRS permet aux chirurgiens du segment antérieur d'améliorer la vision, les résultats et la qualité de vie de leurs patients grâce à des approches innovantes en matière d'éducation, de plaidoyer et de philanthropie. La nouvelle assemblée générale annuelle de l'ASCRS pour 2020 se tiendra virtuellement les 16 et 17 mai. L'ASCRS prévoit d'apporter le même haut niveau d'éducation, de consultation de l'industrie et de crédits de FMC auxquels les participants aux assemblées sont habitués, et ce dans un environnement numérique entièrement nouveau.

Contact auprès des médias :

Brenlyn D'Amore

Bastion Elevate (pour Ocutrx Vision Technologies)

949-899-3135

brenlyn@bastionelevate.com