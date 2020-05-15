2020年5月14日星期四

2020年第1季度营业收入

营业收入下滑6.6%

跑赢全球汽车行业业绩

强大的现金流生成能力





汽车和重型卡车行业设备-系统供应商、流体和机械管理专家AKWEL（FR0000053027，AKW，符合PEA账户条件）2020年第一季度合并营业收入为2.735亿欧元，相比2019年第一季度下滑6.6%。

2020年第1季度合并销售额（1月1日至3月31日）

单位：百万欧元 - 未经审计 2020 2019 变动 变动（固定业务范围和汇率） 第1季度 273.5 293.0 -6.6% -5.9%

2020年第一季度营业收入按固定业务范围和汇率计算下滑5.9%，含230万欧元汇率损失。今年前两个月业务活动大幅增长（+4.0%），但在随后的3月份，由于汽车业遭受了新冠肺炎疫情的强烈冲击，业绩急剧下滑（-27.5%）。在这一特殊情况下，凭借年初的活力以及较少涉足中国市场，AKWEL的业绩在很大程度上优于所在市场（在此期间，全球产量下滑23.6%）。

自2019年12月31日以来，由于产生了创纪录的现金流，集团净财务债务（不考虑IFRS 16）减少了2420万欧元。AKWEL仍然特别注意保留财务资源，并设法在4月份再次产生了大量现金盈余。

由于疫情持续蔓延，影响范围继续扩大，第二季度将比第一季度更加困难，但集团在中国的三家工厂已自3月中旬开始复工复产。在中国以外的地区，复工复产亦在缓慢开展，因此第三季度的环境有望改善。

凭借快速的决策和适应能力、有效的战略模式以及尤为稳健的财务状况，AKWEL如今已做好了应对汽车市场这一历史性危机的准备。

AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体及机械管理专家，在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。



AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有约12,000名员工。

Attachment