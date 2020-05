May 15, 2020 01:00 ET

Les Ulis, le 15 mai 2020

LEXIBOOK : CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2019-2020 EN CROISSANCE DE 8.4% MALGRE UN IMPACT DU COVID-19 SUR MARS 2020.

Croissance de 8.2% du CA au T4 malgré un impact du Covid-19 pour environ 400K€

Croissance de 8,4 % du chiffre d’affaires annuel après une bonne consommation de Noël sur les produits Lexibook

Essor des ventes sur les robots Powerman, les Dictionnaires électroniques et des produits à licence

Développement continu à l’international

Plan d’économies toujours en vigueur

Niveau de stocks historiquement bas

Lexibook (ISIN FR0000033599) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires (non audité) pour l’exercice clos le 31 mars 2020 (période du 1er avril au 31 mars).

Chiffre d’affaires consolidé (M€) 2018/2019 2019/2020 Var 1er trimestre

Dont FOB

Dont Non FOB 2.0

0.75

1.25 2,61

0,95

1,66 +30%



2éme trimestre

Dont FOB

Dont Non FOB 4.8

1.65

3.15 7,13

2,65

4,48 +48,5%







3éme trimestre

Dont FOB

Dont Non FOB 12.9

0.4

12.5 11.62

0.2

11.42 -9,9%







4éme trimestre

Dont FOB

Dont Non FOB 1.7

0.15

1.55 1.84

0.46

1.38 +8,2%







Total 12 mois 21,4 23,2 +8,4%

Après une saison de Noël satisfaisante, les clients de Lexibook ont terminé l’année avec un niveau de stock généralement bas et se trouvaient donc après la saison dans une situation saine et en position d’achat. Les produits stars ont continué à performer, à l’image des robots éducatifs Powerman et des dictionnaires électroniques, et en particulier des nouveaux traducteurs instantanés Interpretor, en rupture de stock à Noël. Les licences phares du Groupe (La Reine des Neiges, Spiderman, Pat’ Patrouille, Scrabble, Larousse…) sur Noël ont également connu des réassorts contribuant à faire progresser le niveau d’activité du Groupe. Le chiffre d’affaires sur le quatrième trimestre ressort ainsi en hausse de 8.2%, et ce malgré un impact lié à la crise sanitaire évalué à environ 400K€. Sur l’année fiscale complète, le chiffre d’affaires cumulé progresse de 8.4%.

Perspectives

L’effet lié à l’épidémie du Covid-19 pénalise le Groupe en particulier en France, où la plupart de ses clients sont restés fermés pendant toute la période de confinement. Néanmoins, le Groupe réussit un bon début d’exercice grâce au développement rapide des ventes web et de la croissance de ses ventes à l’international. La conception des produits et la production ne sont plus touchées et Lexibook pourra donc sortir les nouveautés prévues cette année sans retard. De belles nouveautés seront donc dévoilées dans les prochains mois. Les référencements sur les enseignes ayant déjà finalisé leurs sélections de Noël sont très satisfaisants et Lexibook devrait globalement augmenter sa visibilité dans les catalogues de fin d’année, ce qui pourrait avoir un effet très positif sur le niveau d’activité du Groupe si la confiance générale des consommateurs face à la crise sanitaire parvient à revenir à un niveau comparable à la période précédant l’arrivée du virus.

Calendrier financier 2019/2020

- RESULTATS ANNUELS 2019-2020 : le 30 juin 2020

A propos de Lexibook

La société LEXIBOOK conçoit et commercialise une gamme complète de produits électroniques de loisirs: Propriétaire de 43 marques déposées, LEXIBOOK est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licence. Le capital social de Lexibook est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics. Pour plus d’informations sur la société Lexibook : www.lexibook.com.

Contacts

LEXIBOOK David Martins - DAF - 01 73 23 23 45 / davidmartins@lexibook.com

