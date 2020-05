May 15, 2020 01:30 ET

Informations relatives à l’Assemblée Générale 2020 et la distribution au titre de 2019

Paris, le 15 mai 2020

Compte tenu des incertitudes liées à la durée de la crise sanitaire et à son impact sur l’activité de MRM, le Conseil d’administration de cette dernière a décidé, au cours de sa réunion tenue le 14 mai 2020, de renoncer par prudence à la proposition de distribution de 0,11 euro par action au titre de l’exercice 2019 telle qu’annoncée le 28 février dernier.

Le Conseil d’administration considère que cette décision est dans l’intérêt de la Société et de ses parties prenantes. MRM bénéficie d’une situation financière saine avec un endettement maîtrisé. La suppression de la distribution permettra néanmoins de conforter la position de liquidité de MRM, celle-ci disposant toutefois d’une trésorerie excédentaire suffisante, notamment pour absorber les mesures destinées aux locataires touchés par la crise sanitaire et financer la finalisation des travaux du projet d’extension et de restructuration du centre commercial Valentin près de Besançon.

En fonction de l’évolution de la situation, le Conseil d’administration se réserve la possibilité, à compter du 1er octobre 2020, d’étudier à nouveau l’éventualité d’une distribution aux actionnaires.

Dispositions prises pour la tenue de l’Assemblée Générale annuelle

L’Assemblée Générale annuelle de la Société se tiendra le 26 juin 2020 à 10 heures à son siège social 5, avenue Kléber, Paris 16e, sauf en cas de détérioration de la situation sanitaire ou de contrainte réglementaire qui forcerait la Société à tenir cette Assemblée Générale à huis clos.

MRM invite toutefois ses actionnaires à privilégier, dans la mesure du possible, le vote par correspondance.

L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour, le projet des résolutions proposées par le Conseil d’administration et la description des principales modalités de participation à l’Assemblée Générale, sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 22 mai 2020 et disponible sur le site Internet de la Société le même jour.

Agenda

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre et les résultats semestriels 2020 seront publiés le 29 juillet 2020 avant ouverture de bourse.

