VIDELIO



Activité du 1er trimestre 2020

2020 (1) 2019 Publié Comparable M€ M€ Premier trimestre 55,3 57,4 -3,6 % -1,9 % TOTAL 55,3 57,4 -3,6 % -1,9 %

(1) Non audités.

ACTIVITE AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 2020

VIDELIO réalise un chiffre d’affaires de 55,3 M€ au 1er trimestre 2020, en repli de 3,6 % à périmètre publié par rapport à celui du 1er trimestre 2019 et de 1,9 % à périmètre comparable.

Malgré les effets de la crise sanitaire sur le mois de mars, impactant les différentes zones géographiques du groupe (France, Italie, USA), la baisse de chiffre d’affaires reste contenue grâce à une très bonne performance de début d’année.

Contributions par secteur

Le chiffre d’affaires cumulé au 31 mars 2020 du secteur « Corporate » est de 22,6 M€ contre 24,0 M€ au 31 mars 2019. A périmètre publié, la diminution du chiffre d’affaires est de -5,7 % et de -5,9 % à périmètre comparable (c’est-à-dire en excluant la société Cowork.io).

A périmètre publié, le chiffre d’affaires cumulé du secteur « Entertainment » est en diminution de -2,1 % au 31 mars 2020 et s’établit à 32,7 M€ contre 33,4 M€ au 31 mars 2019. A périmètre comparable, c’est-à-dire en excluant le chiffre d’affaires de la Business Unit Diversity, de VIDELIO - Middle East et VIDELIO - Media Ltd, le chiffre d’affaires cumulé du secteur « Entertainment » est en croissance de 1,1 %.

OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2020 ET EVENEMENTS SUBSEQUENTS

Acquisition de la société Nevicom

VIDELIO annonce l’acquisition de la société Suisse Nevicom, qui s’inscrit dans le cadre du nouveau plan stratégique AMBITION 24. Nevicom, l’un des principaux intégrateurs de système de vidéoconférence et d’audiovisuel en Suisse romande, a réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 M€ en 2019. Cette opération permet à VIDELIO de poursuivre son développement international dans un pays à fort potentiel, ainsi que de renforcer son positionnement sur le marché dynamique de la modernisation des espaces collaboratifs.

Dans un contexte marqué par la crise sanitaire, VIDELIO reste confiant et entend poursuivre sa stratégie de développement, notamment par croissance externe.

Impact potentiel de l’épidémie de coronavirus COVID-19 sur l’activité et les résultats de l’année 2020

L’impact potentiel de la crise du COVID-19 n’a pas évolué de manière significative entre la date du présent communiqué et la date de publication du document d’enregistrement universel.

Il est rappelé qu’un document d’enregistrement universel a été déposé le 6 avril 2020 auprès de l’AMF sous le numéro D.20-0256, indiquant notamment les principaux facteurs de risque auxquels la société est exposée.

Euronext Paris Compartiment C – Code ISIN FR0000066680 – Mnémonique VDLO www.videlio.com

