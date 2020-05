May 15, 2020 02:00 ET

Solvay versnelt efficiëntiemaatregelen

voor Composite Materials

Als gevolg van COVID-19-crisis en de dalende klantvraag zal de afdeling Composite Materials van de Groep de bestaande efficiëntiemaatregelen versneld doorvoeren door de herstructurering van zijn productiecapaciteit, meer bepaald door de sluiting van twee vestigingen en een vermindering van het personeelsbestand met 20% wereldwijd.

Brussels, 15 mei 2020 – Vandaag kondigt Solvay aan dat het de efficiëntiemaatregelen voor het segment Composite Materials zal versnellen en verdiepen om de kosten te verlagen, de productiviteit te verbeteren en de klanten beter te kunnen bedienen in het licht van de verminderde activiteit als gevolg van de COVID-19-crisis.

Voortbouwend op de maatregelen die eerder dit jaar reeds werden genomen, is de Composite Materials-afdeling van Solvay van plan om haar industriële activiteiten stop te zetten in de fabrieken in Manchester (VK) en Tulsa, Oklahoma (VS). Deze activiteiten zullen worden overgebracht naar andere best-in-class-vestigingen, waardoor de capaciteit en operationele efficiëntie worden verhoogd. Daarnaast worden er banen geschrapt, waardoor het personeelsbestand met ongeveer 570 jobs - of 20% - zal krimpen.

Deze structurele veranderingen zal de afdeling in staat stellen om haar kostenstructuren aan te passen en de neerwaartse evolutie op korte termijn gedeeltelijk te counteren. De uitvoering van het plan zal naar verwachting tegen eind 2020 zijn afgerond en zal leiden tot een kostenbesparing van ongeveer €60 miljoen op jaarbasis. In het tweede kwartaal zal een herstructureringskost van ongeveer €30 miljoen worden betaald.

In het afgelopen jaar heeft de afdeling Composite Materials van Solvay de operationele efficiëntie al verbeterd door de productiviteit te verhogen en verder in te zetten op automatisering. Voorts werd een kostenverlagingsprogramma doorgevoerd als reactie op de verminderde productie van de Boeing 737 MAX. Deze beslissingen hebben geleid tot recordresultaten in 2019 en goede prestaties in het eerste kwartaal van 2020, maar onvoldoende om de aanzienlijke tegenwind te bekampen die het gevolg is van COVID-19. De huidige crisis heeft geleid tot een forse daling van de verwachte vraag naar burgerluchtvaartuigen in de nabije toekomst.

"De beslissing om een bedrijf te scheiden van zijn werknemers nemen we nooit lichtvaardig," aldus CEO Ilham Kadri. "De stappen die we nemen, zijn nodig om ons aan te passen aan de dynamische omgeving en zullen ervoor zorgen dat Solvay competitief is en sterk gepositioneerd om aan de behoeften van onze klanten te voldoen als de groei uiteindelijk weer op gang komt - wat ook zal gebeuren".

