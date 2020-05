May 15, 2020 03:00 ET

NoHo Partners Oyj



SISÄPIIRITIETO 15.5.2020 klo 10.00



NoHo Partners aloittaa yhteistoimintaneuvottelut määräaikaisten lomautusten jatkamisesta epävarman markkinatilanteen vuoksi

NoHo Partners tiedotti 13.3.2020 aloittavansa henkilöstönsä määräaikaiset, enintään 90 päivää kestävät lomautukset minimoidakseen koronaviruksen (COVID-19) negatiivisia taloudellisia vaikutuksia liiketoimintaansa. Voimassa olevat määräaikaiset lomautukset ovat koskeneet lähes koko konsernin henkilöstöä Suomessa eli noin 1 300 henkilöä, ja lomautusten on arvioitu jatkuvan kesäkuun 2020 loppuun.



Epävarman markkinatilanteen vuoksi yhtiö aloittaa yhteistoimintaneuvottelut määräaikaisten lomautusten jatkamisesta. Neuvotteluiden tarkoituksena on ennakoida koronaviruksesta aiheutuvia taloudellisia ja tuotannollisia vaikutuksia sekä sopeuttaa toimintaa muuttuneeseen toimintaympäristöön. Toimenpiteet voivat johtaa henkilöstön määräaikaisiin, enintään 90 päivän lomauttamisiin joko koko- tai osa-aikaisesti. Neuvottelujen piiriin kuuluu koko konsernin henkilöstö Suomessa.

- Valmistaudumme vaiheittaiseen liiketoiminnan käynnistymiseen 1.6. alkaen. Toimintaamme ohjaavat ensisijaisesti henkilökuntamme ja asiakkaidemme turvallisuus, toiminnan kannattavuus ja henkilöstömme työllistäminen mahdollisuuksien mukaan. Markkinan epävarmuus ja epäselvät viranomaisrajoitukset asettavat liiketoiminnalle haastavan ympäristön, ja etsimmekin nyt toimivia ja joustavia malleja yhdessä henkilökuntamme kanssa, sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Neuvottelut alkavat 20.5.2020 ja niiden arvioidaan kestävän kaksi viikkoa. Lomautusten lopullinen laajuus ja kesto tarkentuvat myöhemmin.

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2019 liikevaihto oli 272,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 30,6 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.