Danske Bank A/S

May 15, 2020 04:00 ET

Selskabsmeddelelse nr. 6 2020



















Holmens Kanal 2-12

1092 København K

Telefon 45 14 14 00



15. maj 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S

Danske Bank A/S indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 9. juni 2020 kl. 15.00, som oprindeligt skulle have fundet sted den 17. marts 2020.

Vi gennemfører generalforsamlingen i Bella Center Copenhagen i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer, men henstiller til vores aktionærer, at de i stedet for fysisk fremmøde på generalforsamlingen brevstemmer og følger generalforsamlingen via livestreaming på InvestorPortalen.

Vedlagt følger opdateret dagsorden og fuldstændige forslag.

Danske Bank

Bestyrelsen

Kontaktperson: Pressechef Stefan Singh Kailay, telefon 45 14 14 00





