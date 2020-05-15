康涅狄格州纽黑文, May 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 正在通过其alphalex™肿瘤靶向平台开发新一类疗法的肿瘤专业生物技术公司Cybrexa Therapeutics今日宣布，将在2020年6月22日至24日举行的美国癌症研究协会（AACR）第二届虚拟年会上展示其专题介绍Cybrexa研发管线的两个展板。

以下摘要现已公布在AACR网站上： www.aacr.org 。

标题：CBX-12：用于治疗实体肿瘤的低pH靶向alphalex™-依沙替康偶联物

会议类型：展板会议

会议主题：新兴药物输送系统

摘要编号：3222



标题：CBX-13：用于治疗实体肿瘤的alphalex™-毒素低pH偶联物的开发

会议类型：展板会议

会议主题：新兴药物输送系统

摘要编号：3287

Cybrexa的先导候选物CBX-12是包含强效毒素拓扑异构酶I抑制剂依沙替康的偶联物。CBX-12在临床前模型中对HER2阴性实体肿瘤展现出显著的疗效。CBX-12显示在体内提高了血浆稳定性，在30多个小时的循环中，只有0.002%的弹头分子释放 ，而且在小鼠肿瘤模型中，表现出在肿瘤和正常组织之间具有精致的选择性。“这种偶联物的肿瘤选择性对临床前模型中表现出的持久疗效和安全性至关重要，”Cybrexa首席科学官Vishwas Paralkar博士表示。“CBX-12展现对治疗多种实体肿瘤的巨大潜力，并可避免与弹头分子有关的骨髓和胃肠道毒性。”

Cybrexa还在开展CBX-13项目，这是一款包含强效美登素DM4的偶联物。展板提供了竞争疗法不可靶向的HER2阴性异种移植模型中潜在的CBX-13候选药物的数据。这些候选药物在体外表现出个位数纳摩尔效能。

Cybrexa总裁兼首席执行官Per Hellsund表示：“CBX-12和CBX-13临床前结果引人注目，使我们加快了这两个项目的开发。CBX-12即将进入新药临床申报研究（IND-enabling studies）阶段，我们期待在明年进行晚期实体肿瘤的I/II期临床研究以试验该药物。”

关于alphalex™技术平台

Cybrexa alphalex™技术平台由pHLIP®肽、连接子和小分子抗癌剂（效应分子）组成，能够实现肿瘤的抗原独立靶向性和高效抗癌治疗药物的细胞内转运，创造可以彻底改变治疗标准的疗法。pHLIP®肽是一类针对酸性细胞表面的低pH值插入肽。pHLIP®由耶鲁大学和罗德岛大学开发，向pHLIP, Inc独家授权。alphalex™代表了肿瘤靶向治疗的颠覆性新一代方法。在www.cybrexa.com上观看该技术作用机制介绍视频。

关于Cybrexa

Cybrexa是一家私营生物科技公司，致力于利用其alphalex™平台开发新一代肿瘤靶向癌症疗法。公司的先导候选物CBX-12（一种alphalex™-依沙替康偶联物）有望在2021年进入晚期实体瘤的I/II期试验。此外，Cybrexa还在进行其他的临床前毒素结合物研究项目以及合成致死研究项目。Cybrexa由多位医生科学家创建，公司经验丰富的管理团队现已创立了众多成功的生命科学公司。如需获取更多有关Cybrexa的信息，请访问www.cybrexa.com。

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