Coop Pank AS

May 15, 2020 07:00 ET

Coop Pank AS otsustas ainuaktsionärina täna, 15. mail 2020, pikendada Coop Pank AS tütarettevõtte Coop Finants AS nõukogu liikmete Margus Rinki, Hans Pajoma ja Kerli Lõhmuse volitusi järgnevaks kolmeaastaseks ametiajaks alates 17.05.2020.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 71 100 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 340 kauplust.