May 15, 2020 07:31 ET

LASALLE, Québec, 15 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- GDI Services aux immeubles inc. (« GDI » ou la « Société ») (TSX : GDI) a annoncé aujourd’hui que M. Claude Bigras, président, chef de la direction et administrateur de la Société, et Gestion Claude Bigras Inc. (« Gestion Claude Bigras »), société fermée contrôlée par M. Claude Bigras, ont conclu une entente avec Financière Banque Nationale inc. et Desjardins Marché des capitaux visant la vente d’un total de 568 010 actions à droit de vote subalterne du capital de la Société par voie de placement privé.



Gestion Claude Bigras, qui est actuellement propriétaire d’un total de 3 346 089 actions à droit de vote multiple du capital de la Société, représentant environ 15,6 % de toutes les actions émises et en circulation de la Société, a convenu de convertir 370 000 actions à droit de vote multiple en 370 000 actions à droit de vote subalterne, à raison de une contre une, et de vendre ces actions à droit de vote subalterne (représentant environ 11,1 % de sa participation) au prix brut de 30,50 $ par action (le « placement privé »).

Dans le cadre du placement privé, M. Claude Bigras, actuellement propriétaire d’un total de 356 389 options d’achat d’actions à droit de vote subalterne, a convenu d’exercer 198 010 options qui lui ont été attribuées par la Société conformément au régime d’options d’achat d’actions de GDI et de vendre, en même temps que la clôture du placement privé, toutes les actions à droit de vote subalterne sous-jacentes émises à l’exercice de ses options au prix brut de 30,50 $ par action.

Après la clôture du placement privé, M. Claude Bigras demeurera propriétaire de 158 379 options d’achat d’actions à droit de vote subalterne et Gestion Claude Bigras continuera d’être propriétaire d’un total de 2 976 089 actions à droit de vote multiple du capital de la Société, représentant environ 13,8 % du nombre total d’actions émises et en circulation de la Société, et 13,1 % des droits de vote rattachés à toutes les actions émises et en circulation de la Société. À l’heure actuelle, Gestion Claude Bigras ne prévoit pas aliéner le reliquat de son investissement dans la Société, mais pourrait décider de réduire davantage son investissement à l’avenir selon la conjoncture du marché ou pour d’autres motifs, au moyen de ventes sur le marché, par voie de placement privé ou autrement.

La décision de M. Claude Bigras de vendre une partie des actions de la Société dont il est directement ou indirectement propriétaire a été prise à des fins de diversification financière. « En raison de la COVID-19, certains de mes investissements personnels existants nécessitent du financement supplémentaire », a déclaré M. Bigras. « Je crois fermement en les perspectives à long terme de GDI et demeure un actionnaire important déterminé à aider l’entreprise à passer au niveau supérieur. »

Le produit net tiré de ces ventes sera versé directement à M. Claude Bigras et à Gestion Claude Bigras. La Société ne tirera aucun produit de ces ventes.

La clôture des opérations devrait avoir lieu vers le 22 mai 2020. Une fois ces opérations réglées, 21 611 513 actions de la Société seront émises et en circulation au total, soit 9 091 200 actions à droit de vote multiple et 12 520 313 actions à droit de vote subalterne. Une déclaration au titre du système d’alerte concernant le placement privé sera déposée sous le profil de la Société sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Le siège de la Société est situé au 695, 90e Avenue, LaSalle (Québec) H8R 3A4. On peut également obtenir une copie de la déclaration au titre du système d’alerte susmentionnée en communiquant avec Stéphane Lavigne, vice-président principal et chef de la direction financière, au 514 368-8690, poste 526. Le présent communiqué est publié en vertu des dispositions relatives au système d’alerte de la législation en valeurs mobilières canadienne.

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file intégré en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles, qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États‐Unis tels que des immeubles de bureaux, des établissements d’enseignement, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et lieux événementiels, des hôtels, des centres commerciaux, des centres de distribution, des aéroports et d’autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l’hygiène, à la propreté et à l’entretien de bâtiments, des services d’installation, d’entretien et de réparation de systèmes mécaniques, électriques et d’automatisation de bâtiments, et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d’autres services complémentaires comme des services de fabrication et de distribution de produits d’entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l’adresse www.gdi.com.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L’information prospective peut concerner les perspectives d’avenir de GDI et traduire ses attentes en ce qui a trait aux événements, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats financiers pour les périodes à venir. Dans certains cas, elle peut se reconnaître à l’emploi de termes comme « pourrait », « devrait », « s’attendre à », « prévoir », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « possible », « continuer de » ou « envisager », ou à l’emploi d’autres termes ou expressions semblables se rapportant à des questions qui ne sont pas des faits historiques. Plus particulièrement, dans le présent communiqué, les énoncés concernant la réalisation des ventes d’actions dont sont propriétaires Gestion Claude Bigras Inc. et M. Claude Bigras à Financière Banque Nationale inc. sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs se fondent sur des facteurs et des hypothèses que GDI considère comme raisonnables à la date des présentes. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables selon les renseignements dont la Société dispose actuellement, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient s’écarter considérablement des prévisions de la direction, et les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l’information prospective ni considérer qu’elle est valable à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n’est aucunement tenue de mettre à jour ou de réviser l’information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l’exige.