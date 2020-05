May 15, 2020 07:45 ET

Selskabsmeddelelse nr. 9 – 2020

Anmodning om afnotering fra Nasdaq Copenhagen A/S

IR Erhverv A/S - CVR nr. 34 08 03 21

15. maj 2020

IR Erhverv A/S har anmodet om afnotering på Nasdaq Copenhagen A/S.

Begrundelse

Anmodningen om afnotering er fremsendt til Nasdaq Copenhagen A/S, efter at forslaget om at lade selskabets aktier slette fra handel blev vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling afholdt den 30. april 2020.

Forslaget om afnotering blev fremsat, idet selskabets bestyrelse vurderede, at noteringen af aktierne på Nasdaq Copenhagen A/S ikke længere gav tilstrækkelig værdi for selskabet og dets aktionærer i forhold til de administrative omkostninger, der er forbundet med at være optaget til handel. Bestyrelsen vurderede derfor, at det vil være i selskabets og aktionærernes interesse, at selskabet fortsætter som unoteret selskab.

Aktionærernes mulighed for afhændelse af aktier

Hvis aktierne afnoteres fra Nasdaq Copenhagen A/S, vil aktionærerne ikke længere kunne handle deres aktier i selskabet på Nasdaq Copenhagen A/S. Aktionærerne kan dog fortsat frit handle deres aktier andre steder.

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at lade selskabet erhverve aktier for de frie reserver mod et vederlag, der modsvarer selskabets indre værdi med et fradrag på 0,25%, såfremt en aktionær anmoder herom. Dette vil fortsat være gældende, såfremt anmodningen om afnotering godkendes af Nasdaq Copenhagen A/S. Situationen vil således blive, som før aktierne blev optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Aktierne vil forblive registret i VP.

Såfremt anmodningen om afnotering imødekommes af Nasdaq Copenhagen A/S, vil selskabets aktionærer i en løbetid på 4 uger efter Nasdaq Copenhagen A/S’ godkendelse af afnoteringen fortsat kunne handle deres aktier på Nasdaq Copenhagen A/S. Handler tilbydes i denne periode på følgende vilkår:

Kurs : Kursen fastsættes, som nu, løbende dagligt af selskabets Marketmaker på baggrund af indre værdi (egenkapital i forhold til aktiekapital) over børsdagene i perioden. Værdifastsættelsen af selskabets værdipapirer og valuta skal ske på grundlag af officielle børslister. Der skal hensættes til evt. latent skattebyrde. Der skal ikke medregnes goodwill.

: Kursen fastsættes, som nu, løbende dagligt af selskabets Marketmaker på baggrund af indre værdi (egenkapital i forhold til aktiekapital) over børsdagene i perioden. Værdifastsættelsen af selskabets værdipapirer og valuta skal ske på grundlag af officielle børslister. Der skal hensættes til evt. latent skattebyrde. Der skal ikke medregnes goodwill. Betaling af vederlag: Vederlaget for aktierne er kontanter.

Vederlaget for aktierne er kontanter. Afvikling: Alle handler vil blive afviklet løbende efter sædvanlige principper for settlement.

Kontakt

René Krogh Andersen, direktør. +45 96 26 30 00, e-mail: rene.krogh@irg.dk

