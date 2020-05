VANCOUVER, Colombie-Britannique, 15 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) a le plaisir d’annoncer que sa filiale The Edibles and Infusions Corporation (« EIC ») a terminé la construction de son usine de fabrication de produits comestibles, entièrement automatisée, de 51 000 pieds carrés située à Winnipeg, au Manitoba (« l’usine de produits comestibles »). L’entreprise se prépare maintenant à demander une licence de fabrication standard (la « licence de fabrication ») à Santé Canada. Elle a l’intention de soumettre la demande de licence de fabrication avant la fin du mois de mai 2020.

L’usine de produits comestibles de 51 000 pieds carrés a été construite pour respecter ou même dépasser les normes réglementaires en matière de sécurité, de propreté et de sécurité des produits. L’équipement utilisé pour la fabrication est de la plus haute qualité et permettra à EIC de considérer les certifications EU-GMP dans l’avenir. L’équipement utilise une technologie de dosage spécialisée qui fournit un dosage spécifique afin de répondre aux exigences réglementaires et aux demandes de nos clients, et ce, tout en réduisant le risque de contamination ou de dégradation des intrants de cannabis. Lorsqu’il sera pleinement opérationnel, EIC envisage produire avec précision plus de 250 000 morceaux comestibles dosés par quart de travail. L’installation peut être exploitée 24 h/24 et 7j/7 si nécessaire et ne devrait nécessiter que 30 personnes pour opérer à plein régime en raison du haut niveau d’automatisation.

James Fletcher, l’un des fondateurs et directeur opérationnel d’EIC, a déclaré : « Notre usine de produits comestibles est conçue pour être l’une des installations de cannabis les plus avancées et les plus efficaces au Canada. Notre équipe possède près de 100 ans de connaissances et d’expérience dans la confiserie de marque maison. Plutôt que d’essayer d’étendre les pratiques développées dans des établissements non agréés, nous avons construit une installation qui peut produire du cannabis comestible en utilisant des processus de fabrication alimentaire de classe mondiale. En conséquence, nous serons en mesure de fournir à nos clients le meilleur service et soutien, pendant que nous travaillons ensemble afin de créer des marques durables et reconnues à l’échelle nationale. »

L’équipe de gestion d’EIC possède près d’un siècle d’expérience dans la fabrication provenant de l’industrie de la confiserie, combinée aux conseils de plusieurs sociétés canadiennes légales de cannabis. En dehors du cannabis, l’équipe opère sous plusieurs régimes réglementaires, y compris la FDA américaine, et ses procédures de travail sont certifiées SQF niveau 2 afin de garantir la sécurité alimentaire ainsi que l’efficacité commerciale.

EIC détient actuellement une licence de recherche et développement (« licence de R&D ») de Santé Canada qui lui permet de produire des produits comestibles de cannabis à des fins d’élaboration de recettes, y compris des études de goût. La société a l’intention d’utiliser la licence de R&D pour perfectionner ses recettes avec les clients afin de s’assurer que ceux-ci sont satisfaits de la saveur, de la forme, de la taille et de la sensation en bouche de chaque gélatine produite. De cette manière, l’utilisation de la licence de R&D permettra à EIC de développer des relations commerciales et d’être prêt à augmenter rapidement ses revenus lors de la délivrance de la licence de traitement.

« Les produits comestibles sont la catégorie de produits de cannabis 2.0 la plus attrayante pour AgraFlora, et au sein de cette catégorie, les bonbons sont apparus au Canada et aux États-Unis comme le vainqueur incontestable. EIC positionne AgraFlora comme un leader des bonbons en gélatine au cannabis », a déclaré Brandon Boddy, PDG d’AgraFlora. « À ce jour, la catégorie des bonbons en gélatine n’a pas été entièrement approvisionnée, car les entreprises ont eu du mal à augmenter la fabrication. Nous avons choisi notre équipe de direction en fonction de leur expérience et de notre espoir de pouvoir évoluer rapidement après l’obtention de la licence pour répondre aux besoins des consommateurs et des marques canadiennes. Compte tenu de la récente augmentation du coût du capital, nous estimons qu’en 2020, le moment pour arriver sur le marché est parfait, car les marques pourront entrer dans le secteur des produits comestibles en utilisant EIC en tant que partenaire sans devoir engendrer des dépenses en capital ou le temps impliqué dans l’augmentation de la capacité de fabrication à l’interne. Nous sommes persuadés que EIC propulsera ce que nous prévoyons être certaines des meilleures marques de produits comestibles au Canada en 2020 et pour les années suivantes. »

Bien qu’il n’y ait aucune garantie sur les délais d’obtention de licence, la direction estime que les premiers revenus suivant l’octroi d’une licence seront engendrés au quatrième trimestre 2020.

À propos d’AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une entreprise de cannabis de premier plan qui crée de la valeur pour ses actionnaires grâce au développement d’actifs générateurs de revenus au sein de l’industrie mondiale du cannabis. AgraFlora se concentre principalement sur l’industrie canadienne du cannabis, le marché du cannabis légal le plus avancé et réglementé au monde. Les principaux actifs canadiens comprennent : Edibles & Infusions, une usine de fabrication entièrement automatisée à Winnipeg, MB servant à la production de produits comestibles de marque blanche et de consommation de marque, Propagation Services Canada, une serre commerciale à grande échelle située à Delta, en Colombie-Britannique, qui se concentre sur la refonte du marché canadien des fleurs de cannabis en offrant des fleurs puissantes à faible coût, et AAA Heidelberg, un producteur de cannabis spécialisé dans le cannabis artisanal situé à London, en Ontario. De plus, Farmako GmbH, filiale à 100 % d’AgraFlora, poursuit son objectif de devenir le principal distributeur européen de cannabis médical. Farmako a actuellement des opérations de distribution actives en Allemagne et prévoit commencer des opérations actives au Royaume-Uni en 2020. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://agraflora.com/ .

À propos d’Edibles and Infusions Corporation

Edibles and Infusions Corporation est une coentreprise formée entre AgraFlora et l’une des principales familles dans le domaine de la fabrication de confiseries en Amérique du Nord. En activité depuis plus de 100 ans, le partenaire de la coentreprise est l’une des plus anciennes entreprises de confiserie au Canada et fournit actuellement des confiseries et des bonbons à plus de 20 000 emplacements en Amérique du Nord. Edibles and Infusions construit une usine spécialement automatisée à cet effet à Winnipeg, au Manitoba. L’installation utilise un équipement de fabrication de pointe pour produire des produits comestibles de cannabis de qualité pharmaceutique avec un niveau de constance élevé pour une précision de dosage améliorée, des expériences de consommation constantes et une sécurité accrue pour les consommateurs. Edibles and Infusions fait partie d’un petit groupe de sociétés canadiennes à avoir obtenu avec succès une licence de recherche et développement de Santé Canada pour effectuer des tests de formulation de produits comestibles et prévoit commencer des opérations de fabrication sous licence en 2020.

