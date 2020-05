May 15, 2020 09:00 ET

May 15, 2020 09:00 ET

Boliga Gruppen A/S

CVR nr. 25 07 87 80

("Selskabet")

Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2020





Boliga Gruppen A/S stiger i omsætning og resultat

Boliga Gruppen A/S opnåede i årets første tre måneder en omsætning på 13,3 mio. kr. mod 11,2 mio. kr. i samme periode sidste år.

Resultatet før skat endte på 2,6 mio. kr. mod -0,1 mio. kr. i første kvartal 2019.

Stigningen i omsætning samt resultat skyldes vækst i både boligportaler og formidling af boliglån via Boliga Ejendomskreditselskab A/S.

Hovedpunkterne for 2020

De første tre måneder af 2020 har været præget af covid-19, som forventet har påvirket omsætningen negativt. Omkostningsreduktioner har dog kompenseret herfor.

Forventningerne til 2020

Koncernens forventninger til fremtiden er behæftet med større usikkerhed end normalt på grund af uvished om covid-19-situationen og effekten på samfundsøkonomien.

Boliga Gruppen A/S vil i 2020 have fokus på udvikling af koncernens aktiviteter for dermed at øge omsætningen og resultatet.

I 2020 forventer ledelsen en omsætning på 50-55 mio. kr. samt et resultat før skat på 7-9 mio. kr.





For yderligere information, kontakt venligst:

Laust Farver, CEO

Boliga Gruppen A/S

Telefon: +45 28 40 49 88

Mail: lf@boligagruppen.dk