May 15, 2020 10:33 ET

Selskabsmeddelelse

15. maj 2020

Meddelelse nr. 13

Storaktionærmeddelelse

Med henvisning til Kapitalmarkedsloven § 30 skal NKT A/S oplyse, at Ferd AS har meddelt at selskabets aktiebeholdning i NKT er under 5% grænsen.

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf.: +45 2494 1654

Presse: Helle Gudiksen, Head of Group Communications, Tlf.: +45 2349 9098

