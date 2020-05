May 15, 2020 11:45 ET

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 15 mai 2020 – 17:45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

PRODUITS DES ACTIVITÉS DU 1er TRIMESTRE 2020 : +10,4%

Hausse des revenus 1 de 10,4% au 1er trimestre 2020

de 10,4% au 1er trimestre 2020 Croissance du chiffre d’affaires locatif de matériels détenus en propre et des ventes

ANALYSE DES PRODUITS D’ACTIVITÉS

Les produits des activités du 1er trimestre 2020 s’élèvent à 41,2 millions d’euros (40,7 millions d’euros à devises et périmètre constants2) contre 37,3 millions d’euros au 1er trimestre 2019, soit une progression de 10.4%.

Cette performance s’appuie principalement sur la hausse de 14,3% du chiffre d’affaires locatif des matériels en propre (13,3 millions d’euros) et sur les ventes de matériels qui s’établissent à 8,0 millions d’euros, contre 4,1 millions d’euros sur le 1er trimestre 2019.

Les commissions de syndication et les plus-values non liées aux activités récurrentes s’élèvent à 0,2 million d’euros contre 0,4 million d’euros un an auparavant.

Produits des activités

(en milliers d’euros) T1 2020 T1 2019 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre (1) 13 305 11 641 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs (1) 14 889 16 541 Prestations annexes (2) 4 708 4 594 Total activité locative 32 902 32 776 Ventes de matériels détenus en propre (3) 5 872 3 271 Marges sur cession de matériels détenus par les investisseurs (3) 2 134 831 Total activité vente de matériels 8 006 4 102 Commissions de syndication et Autres plus-values (3) 247 389 Total Produits des activités 41 155 37 267 (1) La mise en œuvre de la nouvelle norme IFRS 16 n'a pas eu d'impact significatif sur la présentation du produit des activités hormis la distinction des prestations annexes dans l’activité locative.

(2) Les prestations annexes incluent l’activité d’affrètement pour l’activité Barges Fluviales et les produits des services associés à la location des matériels (transport, manutention, réparation, etc.).

(3) Les ventes de matériels à des clients utilisateurs appartenant au groupe sont enregistrées pour l’intégralité du prix de cession sur la ligne Ventes de matériels. La marge ou plus-value réalisée s’obtient en déduisant le coût d’achat des ventes.

Les ventes de matériels gérés pour le compte de tiers à des clients utilisateurs sont enregistrées pour leur marge (commission de vente) sur la ligne Ventes de matériels.

Les autres plus-values sont les plus-values non liées aux activités récurrentes de cession de matériels.

ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION

Les revenus de la division Wagons de Fret s’élèvent à 16,0 millions d’euros contre 13,5 millions d’euros en 2019, en hausse de 18,7%.

Les revenus de l’activité locative progressent de 10,9% à 14,8 millions d'euros sur la période, grâce à la hausse des tarifs locatifs et au maintien des taux d’utilisation (87,5% en moyenne sur le trimestre).

Les ventes de wagons ainsi que les marges de syndication augmentent, avec notamment une opération de cession à des investisseurs en février 2020. Touax conserve la gestion de ces matériels.

Les revenus de la division Barges Fluviales sont stables et s’élèvent à 2,9 millions d’euros sur la période.

Les revenus de la division Conteneurs s’élèvent à 21,3 millions d’euros sur le premier trimestre 2020 en progression de 9,1%.

- La stratégie d’investissement sur le bilan, engagée au cours des deux dernières années, permet une croissance du chiffre d’affaires locatif en propre qui progresse de 65,5% à 2,6 millions d’euros (2,5 millions d’euros à devises constantes, + 60,6%). Le chiffre d’affaires des matériels détenus par les investisseurs est, comme anticipé, en retrait à 10,9 millions d’euros (10,5 millions d’euros à devises constantes) sous l’effet temporaire de la réduction de la flotte en gestion. Le taux d’utilisation moyen sur la période s’élève à 95,7% sur la période contre 97,7% au 1er trimestre 2019, ce qui démontre la bonne résilience des métiers de location longue durée malgré l’impact de la pandémie sur la croissance mondiale au premier trimestre.

- Le dynamisme des opérations de négoce de conteneurs neufs et d’occasion génère une croissance des ventes de conteneurs qui s’élèvent à 6,2 millions d’euros au 31 mars 2020 contre 2,7 millions d’euros au 1er trimestre 2019.

Le chiffre d’affaires de l’activité de vente de constructions modulaires en Afrique présentée dans la ligne « divers » atteint 0,9 million d’euros sur la période.

Produits des activités

(en milliers d’euros) T1 2020 T1 2019 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre (1) 9 182 8 536 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs (1) 4 024 3 422 Prestations annexes (2) 1 645 1 437 Total activité locative 14 851 13 395 Ventes de matériels détenus en propre (3) 939 88 Total activité vente de matériels 939 88 Commissions de syndication 214 Wagons de Fret 16 004 13 483 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre (1) 1 533 1 523 Prestations annexes (2) 1 349 1 317 Total activité locative 2 882 2 840 Ventes de matériels détenus en propre (3) 42 Total activité vente de matériels 42 Barges Fluviales 2 882 2 882 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre (1) 2 577 1 558 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs (1) 10 865 13 119 Prestations annexes (2) 1 663 1 818 Total activité locative 15 105 16 495 Ventes de matériels détenus en propre (3) 4 065 1 833 Marges sur cession de matériels détenus par les investisseurs (3) 2 134 831 Total activité vente de matériels 6 199 2 664 Commissions de syndication et Autres plus-values de cession (3) 18 389 Conteneurs 21 322 19 548 Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre (1) 13 24 Prestations annexes (2) 51 22 Total activité locative 64 46 Ventes de matériels détenus en propre (3) 868 1 308 Total activité vente de matériels 868 1 308 Autres plus-values de cession (3) 15 Divers & éliminations 947 1 354 Total Produits des activités 41 155 37 267 (1) La mise en œuvre de la nouvelle norme IFRS 16 n'a pas eu d'impact significatif sur la présentation du produit des activités hormis la distinction des prestations annexes dans l’activité locative.



(2) Les prestations annexes incluent l’activité d’affrètement pour l’activité Barges Fluviales et les produits des services associés à la location des matériels (transport, manutention, réparation, etc.).



(3) Les ventes de matériels appartenant au groupe à des clients utilisateurs sont enregistrées pour l'intégralité du prix de cession sur la ligne Ventes de matériels. La marge ou plus-value réalisée s'obtient en déduisant le coût d'achat des ventes.



Les ventes de matériels gérés pour le compte de tiers à des clients utilisateurs sont enregistrées pour leur marge (commission de vente) sur la ligne Ventes de matériels.



Les autres plus-values sont les plus-values non liées aux activités récurrentes de cession de matériels.

PERSPECTIVES

Touax a réalisé sur le premier trimestre 2020 une solide performance, validant ainsi la stratégie de recentrage sur les trois métiers de location longue durée de matériels au service des transports durables, amorcée en 2018.

Le FMI anticipe en raison de la pandémie de coronavirus, une contraction de l'économie mondiale de l’ordre de 3 % en 2020 suivie d’un rebond en 20213. Il est encore trop tôt pour déterminer l'impact du Covid-19 sur le volume des échanges mondiaux et les capacités de production, néanmoins les activités de wagons de fret et de conteneurs restent essentielles pour un redémarrage de l'économie mondiale. A plus court terme, notre priorité est de maintenir la continuité des activités dans le monde auprès de nos clients tout en garantissant la santé et la sécurité de nos employés avec le travail à distance.

Au 1er janvier 2020, 76% des revenus locatifs étaient contractualisés. Nous confirmons ainsi une résilience de l’activité du groupe. Nous évaluons et monitorons les risques quotidiennement. La performance des prochains trimestres pourrait être affectée en fonction du calendrier et de la forme que prendra la reprise. A fin avril, nous constatons peu de décalages de paiement clients. Les autres risques que nous évaluons portent sur l’activité de location ou de vente de matériels. Nous constatons moins de restitutions de conteneurs qu’anticipé mais aussi moins de prises en charge, l’activité est stable sur la division barges et nous observons un certain attentisme sur l’activité wagons.

Si aucune tendance claire ne se dégage à ce jour, d’un point de vue structurel et à moyen/long terme le « Green Deal » Européen, les différents plans de relance annoncés par les gouvernements sur les infrastructures, et la tendance à l’externalisation devraient continuer de soutenir les investissements dans nos classes d’actifs.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

- 24 juin 2020 : Assemblée Générale des actionnaires

- 9 septembre 2020 : Résultats semestriels 2020 – Présentation SFAF

- 11 septembre 2020 : Conférence téléphonique résultats semestriels 2020

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

1 Les revenus correspondent aux produits des activités qui enregistrent le chiffre d’affaires locatif, les ventes de matériels, les commissions de syndication et les autres plus-values.





2 A structure identique et basé sur les taux moyen de change du 1er trimestre 2019





3 source FMI ( https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 )





