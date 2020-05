COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 15 mai 2020

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois d’avril 2020

En avril 2020, le trafic total du Groupe ADP1 2 est en baisse de 99,0 % par rapport au mois d'avril 2019, avec 0,3 million de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés.

Le trafic de Paris Aéroport est en baisse de 98,6 % par rapport au mois d’avril 2019 avec 0,1 million de passagers accueillis.

À Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2A, 2C, 2E et 2F ont été ouverts au mois d'avril 2020 afin d'opérer l'ensemble des vols commerciaux. Pour rappel, le trafic commercial à Paris-Orly est suspendu temporairement depuis le 1er avril 2020. S'agissant des plates- formes du Groupe ADP à l'international, l'ensemble des aéroports sont soit fermés, soit soumis à des fortes contraintes opérationnelles, à l'exception de l'aéroport de Liège.

Pour Paris Aéroport :

Le trafic international (hors Europe) est en recul (- 98,0 %) du fait d'une décroissance de l'ensemble des faisceaux : Amérique du Nord (- 98,9 %), Asie-Pacifique (- 98,3 %), Afrique (- 98,2 %), Amérique Latine (- 97,5 %), DROM-COM (- 96,9 %), et le Moyen-Orient (- 96,9%) ;

Le trafic Europe (hors France) est en diminution de 99,1 % ;

Le trafic France est en décroissance de 99,0 % ;

Le nombre de passagers en correspondance est en recul de 99,3 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 15,4 %, en baisse de 5,1 point par rapport à avril 2019.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP1 2 est en baisse de 56,2 % avec un total de 44,8 millions de passagers accueillis.

Le trafic de Paris Aéroport est en diminution de 43,1 % avec un total de 18,9 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance est en diminution de 39,6 %. Le taux de correspondance s'établit à 25,3 %, en hausse de 1,8 pt.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en baisse de 99,0 % sur le mois d’avril 2020 et en baisse de 70,5 % depuis le début de l'année. Pour mémoire, les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul depuis le 6 avril 20193. Hors Istanbul Atatürk, le trafic de TAV Airports est en baisse de 46,8 % depuis le début de l’année.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en baisse de 95,4 % sur le mois d’avril 2020 et en décroissance de 30,2 % depuis le début de l'année.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en baisse de 99,1 % sur le mois d’avril 2020 et en décroissance de 44,1 % depuis le début de l'année.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 24,99% du capital, est en baisse de 99,7 % sur le mois d'avril 2020.







Passagers Avril 2020 Var. 20/19 Jan.- Avril 2020 Var. 20/19 12 mois

glissants Var. 20/19 Paris-CDG 128 152 - 98,0 % 13 220 640 - 42,4 % 66 410 533 - 10,1 % Paris-Orly 6 - 100,0 % 5 664 818 - 44,5 % 27 314 973 - 17,6 % Total Paris Aéroport 128 158 - 98,6 % 18 885 458 - 43,1 % 93 725 506 - 12,4 % Santiago du Chili 87 071 - 95,4 % 6 206 302 - 30,2 % 21 939 563 - 9,7 % Amman 7 590 - 99,1 % 1 525 659 - 44,1 % 7 721 094 - 10,3 % New Delhi 20 624 - 99,6 % N/A N/A N/A N/A Hyderabad 859 - 100,0 % N/A N/A N/A N/A Cebu 3 567 - 99,7 % N/A N/A N/A N/A Total GMR Airports 25 050 - 99,7 % 22 904 780 - 31,0 % 93 094 006 - 8,5 % Antalya 2 613 - 99,9 % 2 361 458 - 52,7 % 33 078 760 + 2,2 % Ankara 14 118 - 98,9 % 2 536 153 - 46,7 % 11 470 773 - 26,2 % Izmir 4 528 - 99,5 % 2 189 894 - 41,1 % 10 856 169 - 16,0 % Bodrum 0 - 100,0 % 219 629 - 55,8 % 4 067 870 - 1,5 % Gazipaşa Alanya 171 - 99,8 % 78 540 - 53,8 % 1 010 891 - 16,0 % Médine 599 - 99,9 % 1 711 673 - 38,5 % 7 313 477 - 9,8 % Tunisie 1 178 - 99,1 % 131 317 - 63,3 % 2 814 298 + 8,4 % Géorgie 3 731 - 99,0 % 529 983 - 56,7 % 3 617 161 - 20,3 % Macédoine 1 853 - 99,1 % 432 040 - 37,8 % 2 415 431 + 0,5 % Zagreb (4) 5 118 - 98,2 % 489 452 - 44,8 % 3 038 864 - 10,2 % Total TAV Airports



(hors Istanbul Atatürk) (5) 33 909 - 99,5 % 10 680 139 - 46,8 % 79 683 694 - 8,6 % Istanbul Atatürk (2) 0 N/A 0 N/A 6 228 503 N/A Total TAV Airports 33 909 - 99,5 % 10 680 139 - 70,5 % 85 912 197 - 42,6 %





Mouvements d'avions Avril 2020 Var. 20/19 Jan.-Avril 2020 Var.20/19 12 mois

glissants Var. 20/19 Paris-CDG 3 755 - 91,1 % 99 389 - 35,5 % 443 485 - 9,4 % Paris-Orly 12 - 99,9 % 41 282 - 41,6 % 188 972 - 17,7 % Total Paris Aéroport 3 767 - 93,9 % 140 683 - 37,4 % 632 457 - 12,0 % Santiago du Chili 1 154 - 90,4 % 40 270 - 27,4 % 142 007 - 9,0 % Amman 384 - 94,3 % 15 176 - 38,0 % 70 453 - 10,2 % New Delhi 1 065 - 96,9 % N/A N/A N/A N/A Hyderabad 251 - 98,3 % N/A N/A N/A N/A Cebu 40 - 99,6 % N/A N/A N/A N/A Total GMR Airports 1 356 - 97,7 % 175 232 - 26,6 % 679 912 - 7,9 % Antalya 73 - 99,4 % 16 814 - 47,4 % 188 524 + 2,0 % Ankara 116 - 98,5 % 17 913 - 43,0 % 76 753 - 25,1 % Izmir 89 - 98,3 % 14 978 - 34,6 % 69 640 - 13,3 % Bodrum 0 - 100,0 % 1 469 - 56,1 % 26 314 - 1,5 % Gazipaşa Alanya 2 - 99,6 % 656 - 48,7 % 6 709 - 15,3 % Médine 29 - 99,4 % 12 358 - 36,0 % 53 639 - 10,6 % Tunisie 14 - 98,7 % 1 168 - 60,0 % 17 199 + 1,9 % Géorgie 352 - 90,4 % 6 390 - 50,2 % 35 682 - 21,6 % Macédoine 157 - 90,9 % 3 930 - 31,9 % 19 962 - 0,0 % Zagreb (1) 365 - 90,3 % 8 802 - 32,3 % 40 860 - 8,0 % Total TAV Airports



(Hors Istanbul Atatürk) (2) 1 197 - 97,2 % 84 478 - 41,6 % 535 282 - 9,1 % Istanbul Atatürk (2) 0 N/A 0 N/A 43 493 N/A Total TAV Airports 1 197 - 97,6 % 84 478 - 67,1 % 578 775 - 42,8 %





Répartition géographique



Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Avril 2020

Var. 20/19 Part dans



trafic total Jan.- Avril 2020

Var. 20/19 Part dans trafic total France - 99,0 % 11,2 % - 42,8 % 15,5 % Europe - 99,1 % 29,4 % - 46,2 % 40,0 % Autre International



dont - 98,0 % 59,4 % - 40,0 % 44,5 % Afrique - 98,2 % 15,3 % - 39,5 % 12,7 % Amérique du Nord - 98,9 % 8,3 % - 41,1 % 9,6 % Amérique Latine - 97,5 % 5,5 % - 33,8 % 4,2 % Moyen-Orient - 96,9 % 12,5 % - 38,8 % 6,0 % Asie-Pacifique - 98,3 % 7,9 % - 50,6 % 5,9 % DOM-COM - 96,9 % 10,0 % - 30,1 % 6,1 % Total Paris Aéroport - 98,6 % 100 % - 43,1 % 100 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Avril 2020 Var. 20/19 Jan.- Avril 2020 Var. 20/19 Passagers en correspondance(1) 7 202 - 99,3 % 2 359 962 - 39,6 % Taux de correspondance 15,4 % - 5,1 pt 25,3 % + 1,8 pt Taux de remplissage 34,2 % - 53,7 pt 78,3 % - 7,0 pt

(1) Passagers au départ

Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs +33 6 61 27 07 39 - invest@adp.fr

Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2019, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 108 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2019, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 700 millions d'euros et le résultat net à 588 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France - Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

groupeadp.fr







1 Trafic du groupe @100% sans prendre en compte le trafic de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en 2019. Pour information, en prenant en compte le trafic de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en 2019, le trafic groupe à 100% est en baisse de 99,0 % en avril 2020 et de 63,4 % depuis le début de l'année

2 Trafic du groupe intégrant le trafic @100% depuis le 1er mars 2020 des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL) et de Mactan-Cebu International Airport, suite à la signature d'un accord portant sur le rachat, sous certaines conditions, d'une participation de 49% de GMR Airports (voir le communiqué de presse du 20 février 2020. Hors intégration des aéroports de GMR Airports en mars 2020, la baisse du trafic groupe serait de 98,7 % en avril 2020 et de 42,4 % depuis le début de l'année

3 Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul

4 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21% et 15% du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports

5 Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul

Pièce jointe