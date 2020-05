May 15, 2020 11:50 ET

May 15, 2020 11:50 ET

FLEURY MICHON

TRANSFERT DES TITRES DE LA SOCIETE FLEURY MICHON S.A. D'EURONEXT SUR EURONEXT GROWTH LE 20 MAI 2020

Pouzauges, le vendredi 15 mai 2020, après bourse : La cotation des actions Fleury Michon va être transférée sur le marché d’Euronext Growth Paris.

La demande d’admission des titres de la société Fleury Michon S.A. sur le marché Euronext Growth à Paris a été approuvée par le Comité des Admissions d’Euronext le 14 mai 2020.

Comme indiqué dans les précédents communiqués du Groupe, ce transfert va permettre à Fleury Michon de réduire les contraintes associées au marché Euronext et les moyens engagés pour y répondre. Euronext Growth propose un fonctionnement simplifié, plus adapté à la taille et aux besoins du Groupe, tout en lui permettant de continuer à bénéficier de l’attrait des marchés financiers.

Fleury Michon continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant le Groupe, conformément au règlement européen sur les abus de marché (Règlement MAR).

Le document d’information élaboré dans le cadre de ce transfert est en ligne sur le site internet de la société www.fleurymichon.fr dans la rubrique « Le Groupe, Finance, Documents, 2020, Communiqués ».

Fleury Michon a choisi CIC Market Solutions comme Listing Sponsor pour l’accompagner sur le marché Euronext Growth Paris.

Le code ISIN d'identification des actions reste inchangé (FR0000074759) et le mnémonique devient ALFLE. Par ailleurs, la détention d'actions Fleury Michon reste éligible aux PEA et PEA-PME.

Le calendrier définitif du transfert de marché de cotation est le suivant :

15 mai 2020 après bourse :

Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions de la société sur Euronext Paris

Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions de la société sur Euronext Growth Paris

20 mai 2020

Radiation des actions de la société Fleury Michon sur Euronext Paris (avant bourse)

Admission des actions de la société Fleury Michon sur Euronext Growth Paris (à l'ouverture)

Fondée en 1905, Fleury Michon est aujourd’hui encore une entreprise familiale et indépendante de taille intermédiaire. Elle est implantée en France, en Italie, en Espagne, en Slovénie, aux Pays-Bas et au Canada. Les 3 900 collaborateurs sont rassemblés autour du projet d’entreprise « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour » : redéfinir les contours d’un modèle alimentaire vertueux pour tous les acteurs, qui rémunère mieux les éleveurs et les agriculteurs, qui favorise les pratiques qualitatives plutôt que la course aux prix bas, créant ainsi de l’emploi sur les territoires et permettant une alimentation plus saine, plus gourmande et qui préserve les écosystèmes.

L’action Fleury Michon (codes : ISIN FR 0000074759, Reuters FLMI PA, Bloomberg FLE FP) est cotée sur Euronext Paris, Eurolist C et est éligible PEA PME.

Gaïa rating 2019 : 27ème rang/230, 3ème valeur alimentaire - http://www.gaia-rating.com

