May 15, 2020 12:30 ET

MONTRÉAL, 15 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ressources Komet Inc. (« Komet » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une lettre d'intention contraignante aux termes de laquelle elle vendra la totalité des actions émises et en circulation de Komet Mali SARL, sa filiale en propriété exclusive, à Roscan Gold Corporation («Roscan»). Komet Mali SARL détient le projet Dabia Sud, comprenant 35 km2 de concessions avec un potentiel d'exploration très prometteur, adjacent à la propriété Kandiole de Roscan.



Points saillants de la transaction

1) Ensemble de terrains très prometteurs adjacents à Roscan, au nord-est et à l'ouest de Oklo Resources (OKU AU); 2) Comprend le gite de Kabaya proche de la surface, contenant une ressource conforme au Règlement 43-101 de 105 000 onces de ressources indiquées et 35 000 onces de ressources présumées qui a été foré à une profondeur moyenne de 80 m, et le gite reste ouvert en profondeur (voir communiqué de presse du 21 janvier 2019 de Komet et rapport déposé sur SEDAR intitulé « Dabia Sud Property, Mali, Kabaya Resource Estimate, NI 43-101 Technical Report by SGS Minerals» ; 3) Plusieurs cibles de haute priorité sur la propriété, y compris Kabaya, Disse et Walia; et 4) Prix de disposition de 3,2 millions $ CAD, dont 50% en espèces et 50% en actions de Roscan, selon le cours moyen pondéré des actions de Roscan pendant les cinq jours qui précéderont la clôture.

Les actions de Roscan seront soumises à une période de détention volontaire de six mois après la date de clôture. Komet conclura un accord avec Roscan aux termes duquel elle acceptera d’exercer les droits de vote rattachés à ces actions en faveur des recommandations de la direction de Roscan.

La transaction demeure assujettie aux conditions habituelles, notamment la conclusion d'une entente définitive, l'achèvement d'une vérification diligente satisfaisante et la réception de l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Les transactions sur les titres de Komet pourraient demeurer suspendues jusqu’à ce que la Société ait obtenu l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

La date de clôture de la transaction est prévue pour le 21 mai 2020. Il n’y a pas de lien de dépendance entre Komet et Roscan.

Robert Wares, président de Komet, a déclaré: «Cette transaction offrira à nos actionnaires une exposition à une société de métaux précieux bien gérée et prospère au Mali. Avec un historique d'exploration impressionnant, un bilan solide et une expérience notoire, l'équipe de direction de Roscan est bien positionnée pour financer et continuer à faire avancer le projet. Le produit de cette transaction permettra à Komet de se restructurer et de poursuivre des programmes d'exploration de métaux usuels et précieux dans l'Est du Canada.»

M. Nana Sangmuah, président et chef de la direction de Roscan, a déclaré: «Nous sommes ravis de travailler à consolider un actif clé dans ce district minier prolifique à un prix très attractif pour nos actionnaires. Cette acquisition ajoutera un portefeuille d'expansion attrayant au stade des ressources minérales avec une vaste base de données d'exploration qui ne peut être sous-estimée. Cela permet à Roscan de réaliser de nouvelles découvertes et de délimiter de nouvelles ressources dans le projet Dabia. La société est en excellente position financière pour maximiser la valeur de cet actif et de nos propriétés très prometteuses au Mali.»

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Pascal van Osta, géo., qui possède une expérience avec le style de minéralisation considéré et qui est une personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

De plus amples renseignements sur Komet sont disponibles à : http://kometgold.com .

Relations avec les investisseurs / renseignements :

Robert Wares, président par intérim 514-951-4235 / r.wares@kometgold.com

Mise en garde à l’égard des estimations de ressources minérales

Le présent communiqué utilise les expressions ressources minérales indiquées et présumées comme une mesure relative du niveau de confiance accordé à l’estimation des ressources. Le lecteur est avisé que des ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et que la viabilité économique de ressources qui ne sont pas des réserves minérales n’a pas été démontrée. L’estimation de ressources minérales présentée dans ce communiqué peut être affectée de façon importante par des enjeux géologiques, environnementaux, liés aux permis, juridiques, liés aux titres, sociopolitiques, liés à la commercialisation ou d’autres enjeux pertinents. Il est raisonnable de s’attendre à ce que la majorité des ressources minérales présumées puissent être converties en ressources minérales indiquées suivant des travaux d’exploration supplémentaires. L’estimation de ressources minérales est classée conformément aux Normes de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (« ICM ») sur les définitions pour les ressources minérales et les réserves minérales intégrées par renvoi dans le Règlement 43-101. En vertu du Règlement 43-101, les estimations de ressources minérales présumées ne peuvent servir de fondement pour les études de faisabilité ou de préfaisabilité ou les études économiques à l’exception des études d’évaluation préliminaire. Le lecteur est avisé qu’il ne doit pas supposer que des travaux ultérieurs sur les ressources présentées mèneront éventuellement à des réserves minérales qui pourraient être exploitées économiquement.

Énoncé prospectif

Le présent communiqué de presse contient des énoncés pouvant constituer de l’«information prospective» ou des «énoncés prospectifs» au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Cette information prospective est assujettie à de nombreux risques et incertitudes, dont certains échappent à la volonté de Komet. Les résultats ou les réalisations réelles peuvent différer considérablement de ceux qui sont formulés, ou suggérés, dans cette information prospective. Il existe de nombreux facteurs qui pourraient causer une telle disparité, notamment l’instabilité des prix du marché des métaux, les répercussions des fluctuations des cours de change des devises étrangères et des taux d’intérêt, des réserves mal estimées, les risques pour l’environnement (règlementations plus sévères), les situations géologiques imprévues, les conditions défavorables à l’extraction, les risques politiques entrainés par l’exploitation minière dans des pays en voie de développement, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales (lois et politiques), le défaut d’obtenir les permis nécessaires et les approbations des instances gouvernementales, ou tout autre risque lié à l’exploitation et au développement. Rien ne garantit que les évènements projetés dans l’information prospective se produiront ou, s’ils se produisent, quels en seront les bienfaits pour Komet. L’information prospective est fondée sur les estimations et les avis de la direction de Komet au moment de la publication de l’information et Komet n’assume aucune obligation d’effectuer une mise à jour publique ou une modification de l’un des énoncés prospectifs, que ce soit en conséquence de renseignements nouveaux, d’évènements futurs ou de toute autre cause, sauf si cela est exigé par les lois applicables en valeurs mobilières.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.