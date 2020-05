Chiffre d'affaires de l'exercice 2019-2020

IVALIS est un leader en Europe continentale de l'externalisation d'inventaires dans tous les secteurs de la distribution (hypermarchés, supermarchés, bricolage, textile, parfumerie, bijouterie, sport, jardinerie, culture, loisirs et logistique). Le groupe possède des filiales en France, Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Autriche, Brésil, une agence au Portugal ainsi que des franchises au Maroc et à la Réunion. Ses filiales délivrent leurs services dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne, en Russie, en Turquie et en Amérique Latine.







Euronext Growth Paris - Mnémonique ALIVA - Code ISIN FR 0010082305