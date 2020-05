LAUSANNE, Schweiz, May 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA, ein im Bereich der späten klinischen Forschung tätiges Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt Onkologie und Vorreiter in der Entwicklung und Vermarktung von hochwirksamen und zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten für die Behandlung von Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren, hat heute den Kurs der Erstplatzierung von 12.245.631 Anteilen seiner Stammaktien an der Börse von 19,00 USD je Anteil bekannt gegeben. Die Bruttoerlöse aus dem Börsengang vor Abzug der von ADC Therapeutics zu zahlenden Unterzeichnungsabschläge und Provisionen und geschätzter Ausgaben für die Wertpapierausgabe belaufen sich voraussichtlich auf ca. 232,7 Mio. USD. Die Aktien können voraussichtlich ab dem 15. Mai 2020 an der New York Stock Exchange unter dem Tickersymbol „ADCT“ gehandelt werden. Das Angebot gilt bis 19. Mai 2020, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Darüber hinaus gewährt ADC Therapeutics den Underwritern eine 30-Tage-Option auf den Kauf von bis zu 1.836.844 zusätzlichen Stammaktien.



Morgan Stanley, BofA Securities und Cowen agieren gemeinschaftlich als Konsortialführer für das Angebot.

Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Verkaufsprospekts. Exemplare des Prospekts im Zusammenhang mit dem Angebot sind, sofern verfügbar, erhältlich bei Morgan Stanley & Co. LLC, z. H.: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, USA, telefonisch unter +1 (866) 718-1649 oder per E-Mail an prospectus@morganstanley.com; bei BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, USA; z. H.: Prospectus Department oder per E-Mail an dg.prospectus_requests@bofa.com; oder bei Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, z. H.: Prospectus Department, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA; telefonisch unter +1 (833) 297-2926 oder per E-Mail an PostSaleManualRequests@broadridge.com.

In Verbindung mit diesen Wertpapieren wurde ein Antrag auf Börsenzulassung bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht und für gültig erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar. Die Wertpapiere dürfen nicht in einem Staat oder Rechtsraum verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung dieser Wertpapiere gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staats oder Rechtsraums ungesetzlich wären. Es besteht weder die Absicht noch die Genehmigung, Wertpapiere von ADC Therapeutics SA, wie z. B. Stammaktien, direkt oder indirekt in der Schweiz oder in die Schweiz im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes („FidleG“) öffentlich anzubieten, zu bewerben, zu verkaufen oder anzupreisen. Diese Wertpapiere werden weder an der SIX Swiss Exchange noch an einem anderen zugelassen Handelsplatz (Börse oder multilaterales Handelssystem) in der Schweiz notiert oder zum Handel oder zugelassen. Weder dieses Dokument noch irgendein anderes Angebot oder Marketingmaterial in Bezug auf diese Wertpapiere, wie z. B. die Stammaktien, stellt einen Prospekt im Sinne des FidleG dar oder wird einen solchen darstellen, und weder dieses Dokument noch irgendein anderes Angebot oder Marketingmaterial in Bezug auf die Stammaktien stellt einen Prospekt im Sinne des FidleG dar, und weder dieses Dokument noch irgendein anderes Angebot oder Marketingmaterial in Bezug auf die Stammaktien dürfen in der Schweiz öffentlich vertrieben oder auf andere Art öffentlich verfügbar gemacht werden.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA ist ein im Bereich der späten klinischen Forschung tätiges Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt Onkologie, das Vorreiter bei der Entwicklung und Vermarktung von hochwirksamen und zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren ist. Das Unternehmen entwickelt AWK auf der Grundlage seiner jahrzehntelangen Erfahrung auf diesem Gebiet und unter Verwendung der Pyrrolobenzodiazepin (PBD)-Technologie der nächsten Generation, an der ADC Therapeutics die Eigentumsrechte für seine Ziele besitzt. Strategische Zielauswahl für PBD-basierte AWK und substantielle Investitionen in die frühe klinische Entwicklung haben es ADC Therapeutics ermöglicht, eine umfassende klinische Pipeline und Forschungspipeline von Therapien zur Behandlung von hämatologischen und soliden Tumoren mit signifikant ungedecktem Bedarf aufzubauen. Das Unternehmen untersucht derzeit mehrere PBD-basierte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate in laufenden klinischen Studien – von „FIH- (first in human, erstmalige Anwendung am Menschen) bis hin zu klinischen Phase-II-Schlüsselstudien in den USA und Europa – und verfügt über umfangreiche AWK, die sich in Entwicklung befinden.

Loncastuximab-Tesirin (Lonca, vormals ADCT-402), der führende Produktkandidat des Unternehmens, wurde in einer zulassungsrelevanten klinischen Studie der Phase II mit 145 Patienten für die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffus großzelligem B-Zell-Lymphom („DLBCL“) evaluiert, die eine Interims-Gesamtansprechrate (ORR) von 45,5 % zeigte, wodurch der primäre Zielendpunkt übertroffen wurde. Camidanlumab-Tesirin (Cami, vormals ADCT-301), der zweite führende Produktkandidat des Unternehmens, wird in einer zulassungsrelevanten klinischen Studie der Phase II mit 100 Patienten für die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom (HL) evaluiert, nachdem eine klinische Studie der Phase I bei HL-Patienten eine ORR von 86,5 % zeigte. Das Unternehmen evaluiert Cami auch als einen neuartigen immunoonkologischen Ansatz zur Behandlung verschiedener fortgeschrittener solider Tumore.

ADC Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und verfügt über Niederlassungen in London, in der San Francisco Bay Area und in New Jersey.

