May 15, 2020 15:24 ET

May 15, 2020 15:24 ET

EMN zahlt letzte Kaufpreisrate für das Chvaletice Manganprojekt

EMN beteiligt sich an der online durchgeführten Benchmark Mineral Intelligence World Tour

VANCOUVER, British Columbia, May 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX: EMN) (das „Unternehmen“ oder „EMN“) freut sich bekannt zu geben, dass es in Verbindung mit dem Erwerb seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft, die alle Rechte am Chvaletice Manganprojekt besitzt, die letzte Tranche von Stammaktien ausgegeben hat („Aktien“) und dass sein Präsident und CEO auf der Benchmark Mineral Intelligence World Tour online vortragen wird.

Letzte Tranche von Aktien ausgegeben zum Erwerb von Mangan Chvaletice s.r.o.

Am 13. Mai 2020 gab das Unternehmen 3.333.333 Aktien an die Gründungsaktionäre von Mangan Chvaletice s.r.o. („Mangan“) aus, um gemäß der Vereinbarung vom 13. Mai 2016 über den Erwerb von Mangan (die „Vereinbarung zum Erwerb von Mangan“) seine endgültige Verpflichtung zu erfüllen. Die Aktien wurden mit 300.000 Dollar bewertet, basierend auf 0,09 Dollar pro Aktie, dem volumengewichteten 20-Handelstage-Durchschnitt des Aktienkurses des Unternehmens unmittelbar vor dem Tag der Ausgabe.

Gemäß der Vereinbarung zum Erwerb von Mangan erwarb das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung an Mangan, das die Rechte am Chvaletice Manganprojekt besitzt. Die Verkaufs- und Kaufvereinbarung verlangte die Ausgabe von Aktien in fünf gleichen Jahrestranchen im Wert von jeweils 300.000 Dollar für einen Gesamtwert von 1.500.000 Dollar sowie die Gewährung einer 1,2%igen NSR-Gebühr an die ursprünglichen Aktionäre von Mangan. Mit den ersten vier Tranchen hatte das Unternehmen zuvor kumulativ 8.655.845 Aktien mit einem Gesamtwert von 1.200.000 Dollar ausgegeben.

EMN-CEO Marco Romero beteiligt sich an der online durchgeführten Benchmark Mineral Intelligence World Tour

Der President und CEO des Unternehmens, Marco Romero, wird auf der Benchmark Mineral Intelligence („Benchmark“) World Tour-Konferenz, die in der Woche vom 25. Mai online abgehalten wird, einen Vortrag halten. Die Konferenz umfasst verschiedene Redner und Unternehmensprofile, deren Schwerpunkt auf dem Bergbau und Chemikalien für die Batterieproduktion liegt. Die Online-Plattform wurde eingerichtet, um dem Kundenstamm von Benchmark auch bei den derzeit weltweit geltenden Reisebeschränkungen informative Online-Seminare anbieten zu können. Marco Romero an den folgenden Termin online vortragen:

Benchmark World Tour East: Dienstag, 26. Mai 2020, 8 Uhr Londoner Zeit

Benchmark World Tour West: Mittwoch, 27. Mai 2020, 16.00 Uhr Londoner Zeit

Über Euro Manganese:

Euro Manganese Inc. ist ein kanadisches Mineralrohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk der Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts in der Tschechischen Republik gilt. Das Projekt widmet sich dem Recycling alter Bergbauabraumhalden, die Europas größte Manganlagerstätte enthalten, und wird zu einer Umweltsanierung dieses Standortes führen. Die Europäische Union entwickelt sich zu einem wichtigen Zentrum für die Herstellung von Elektrofahrzeugen. EMN hat sich zum Ziel gesetzt, der bevorzugte Anbieter von nachhaltig produzierten ultrahochreinen Manganprodukten für die Lithium-Ionen-Batterie-Industrie und für Hersteller von Spezialstahl, High-Tech-Chemikalien und Aluminiumlegierungen zu werden.

Diese Ankündigung wurde durch den CEO von Euro Manganese Inc. zur Freigabe genehmigt.

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Kontakt: Euro Manganese Inc. Marco A. Romero Fausto Taddei President und CEO Vice President, Corporate Development (604)-681-1010 Durchwahl 101 & Corporate Secretary (604)-681-1010 Durchwahl 105 E-Mail: info@mn25.ca Website: www.mn25.ca

Anschrift des Unternehmens:

1500 – 1040 West Georgia Street,

Vancouver, British Columbia, Kanada, V6E 4H8