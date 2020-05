May 15, 2020 15:24 ET

EMN paie le dernier versement dans le cadre de l'achat du Projet Chvaletice Manganese

EMN fera une présentation en ligne lors du Benchmark Mineral Intelligence World Tour

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 15 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V / ASX : EMN) (la « Société » ou « EMN ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a émis la dernière tranche des actions ordinaires (les « Actions ») dans le cadre de l'acquisition de sa filiale en propriété exclusive, qui détient 100 % des droits sur le Projet Chvaletice Manganese, et que son président-directeur général fera une présentation en ligne lors de la conférence Benchmark Mineral Intelligence World Tour.

Tranche finale des actions émises pour acquérir Mangan Chvaletice s.r.o.

Le 13 mai 2020, la Société a émis 3 333 333 Actions aux actionnaires fondateurs de Mangan Chvaletice s.r.o. (« Mangan ») pour honorer son engagement final en vertu de l'Accord d'acquisition de Mangan en date du 13 mai 2016 (l'« Accord d'acquisition de Mangan »). Les Actions ont été évaluées à 300 000 $ sur la base de 0,09 $ par Action, soit la moyenne pondérée en fonction du volume sur 20 jours de négociation du cours des actions de la Société immédiatement avant le jour d'émission.

En vertu de l'Accord d'acquisition de Mangan, la Société a acquis une participation à 100 % dans Mangan, qui détient les droits sur le Projet Chvaletice Manganese. L'accord de vente et d'achat exigeait l'émission d'Actions en cinq tranches annuelles égales, chacune évaluée à 300 000 $, pour une valeur totale de 1 500 000 $, et l'octroi d'une participation donnant droit à redevances nettes de 1,2 % aux actionnaires initiaux de Mangan. Dans le cadre des quatre premières tranches, la Société avait précédemment émis 8 655 845 Actions cumulées, d'une valeur totale de 1 200 000 $.

Le PDG d'EMN, Marco Romero, fera une présentation en ligne lors du Benchmark Mineral Intelligence World Tour

Marco Romero, président-directeur général de la Société, fera une présentation lors de la conférence Benchmark Mineral Intelligence (« Benchmark ») World Tour qui se tiendra en ligne pendant la semaine du 25 mai et comprendra des profils d'entreprises et des intervenants invités opérant dans les secteurs de l'exploitation minière en amont et des produits chimiques adaptés aux batteries. La plateforme en ligne a été créée pour fournir aux clients de Benchmark des séminaires en ligne informatifs en cette période où les déplacements sont limités et est proposée dans deux fuseaux horaires pour les pays de l'Est et de l'Ouest. M. Romero fera une présentation en ligne comme suit :

Benchmark World Tour East : mardi 26 mai 2020, 8h (heure de Londres) ; et

Benchmark World Tour West : mercredi 27 mai 2020, 16h (heure de Londres).

À propos d'Euro Manganese :

Euro Manganese Inc. est une société canadienne de ressources minérales, dont l'objectif principal est de développer le Projet Chvaletice Manganese en République tchèque. Le Projet recyclera les résidus miniers historiques qui abritent le plus important gisement de manganèse d'Europe et permettront l'assainissement environnemental de ce site. L'Union européenne est en train de devenir un pôle majeur de construction de véhicules électriques. L'objectif d'EMN est de devenir le fournisseur préféré de produits à base de manganèse ultra-haute pureté produits de manière durable pour l'industrie des batteries lithium-ion et pour les producteurs d'acier de spécialité, de produits chimiques de haute technologie et d'alliages d'aluminium.

Le PDG d'Euro Manganese Inc. a approuvé la publication du présent communiqué de presse.

