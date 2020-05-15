澳大利亚悉尼, May 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根据全球领先的技术研究和咨询公司Information Services Group（ ISG ）（Nasdaq： III ）的最新行业状况报告显示，即使应对新冠肺炎疫情导致对托管服务的需求骤降，但亚太地区对基于云的即服务解决方案的需求在第一季度仍创记录地大幅飙升。



通过500万美元或以上年度合同价值（ACV）衡量商业外包合同的ISG Index™发现，亚太地区的即服务市场大涨25%，该季度达到创纪录的17亿美元，而托管服务则下跌27%，降至5.22亿美元。这两个细分市场合计增长8%，达到22亿美元。即服务连续第二个季度占据该地区合并市场的75%以上。

尽管第一季度中国存在一些疫情相关的需求制约，但由于基础设施即服务（IaaS）需求强劲攀升32%，达到创纪录的15亿美元，即服务采购大幅增长。与此同时，对软件即服务（SaaS）的需求疲软，ACV价值仅为2.13亿美元，相比2019年第一季度下跌8%。

虽然与去年第一季度相比，托管服务有所下降，但相比2019年第四季度的疲软水平，仍然上涨了26%。在托管服务中，第一季度对以下方面的需求同样疲软，信息技术外包（ITO）需求下降27%至4.38亿美元，业务流程外包（BPO）需求下降26%至8400万美元。本季度，大部分主要市场的需求都有所下跌，但澳大利亚-新西兰除外，该地区相比年前疲软的季度有所上升，打破了连续三个季度的下跌。

“随着越来越多的企业将工作负载转移到公共云或混合云环境，我们将会看到IaaS细分市场继续增长，”ISG亚太地区合伙人兼负责人Scott Bertch表示。“另一方面，对托管服务的需求相比去年第一季度的强劲表现来说较为疲软，出现因疫情导致的衰退。”

Bertsch指出，过去一个季度，澳大利亚-新西兰是一个亮点，在制造业、消费品包装和商业服务行业坚实需求的推动下，ACV价值达到1.49亿美元，增长了33%。“幸运的是，与世界其他地区相比，新冠肺炎疫情（COVID-19）在澳大利亚-新西兰的影响趋缓，”他表示。

连续12个月的表现

在过去12个月，即服务细分市场的地区ACV增长了19.4%，达到57亿美元，占综合市场的69%，而托管服务的ACV下降5.8%至26亿美元，尽管中国和印度市场表现强劲。

在即服务细分市场内，随着对公共云需求的激增， IaaS强劲增长25.3%，达到49亿美元。这一转变的典型示例是，中国的阿里巴巴迁移到了自己的公共云端。与此同时，Google和Microsoft在印度建立了开发中心，Microsoft与Reliance Industries签署了长达10年的合约，以将其数据中心迁移到Azure云。韩国的Hankook Tire也扩大了其公共云的使用范围，并与AWS签约以充分利用其人工智能和大数据功能。

在托管服务内，基础设施服务呈双位数下降，ITO因此下跌9%，即使应用服务支撑了ITO的整体业绩。体量小得多的BPO市场发展势头有所恢复，设施管理和特定行业的BPO推动了ACV的增长。

在亚太地区的各行业中，电信和媒体（增长50%）、制造业（增长41%）和商业服务（增长18%）在综合市场ACV中的百分比涨幅最大。金融服务（下降23%）、旅游、交通和休闲（下降11%）以及能源（下降6%）跌幅最大。

全球预测

ISG表示，预计随着整体支出因疫情而放缓，托管服务ACV在第二季度将继续下降17%。全年来看，ISG项目托管服务支出将比上一年下降7%。而ISG在1月份的初步预测为2020年的年增长率将为3.2%。

ISG表示，预计第二季度即服务ACV环比持平，而IaaS有一定上行潜力。全年来看，ISG预测即服务ACV与上一年相比将增长12%。而ISG在1月份的初步预测为2020年的年增长率将达到23.5%。

关于ISG Index™

ISG Index™是公认的全球技术和商业服务领域市场情报权威来源。它已经连续70个季度为金融分析师、企业买家、软件和服务提供商、律师事务所、大学和媒体提供最新的行业数据和趋势。2016年，ISG指数扩大到涵盖快速增长的即服务市场，衡量基于云的服务对数字业务转型的重大影响。ISG还在其每季度发布的ISG指数报告中对自动化和其他数字技术提供持续分析。

关于ISG