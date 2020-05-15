澳洲悉尼, May 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的全球技術研究及諮詢公司 Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ) 最新的行業狀況報告指出，儘管管理服務的需求因新冠病毒疫情而大幅下降，但亞太地區對雲即服務解決方案的需求在第一季度飆升至創紀錄水準



服務式服務連續第二季佔該區合併市場的 75% 以上。這兩個業務加起來增長了 8% 至 22 億美元。X 即服務連續第二季佔該區合併市場的 75% 以上。

雖然本季中國與疫情相關的需求受到限制，但市場對基礎設施即服務 (IaaS) 的強勁需求仍然成功推動 X 即服務採購，促成 32% 增長，達到創紀錄的 15 億美元。與此同時，對軟件即服務 (SaaS) 的需求有所放緩，ACV 為 2.13 億美元，比 2019 年創紀錄的第一季下降了 8%。

雖然管理服務與去年第一季的強勁成就相形見絀，但比 2019 年第四季的疲軟顯示出 26% 增長。在管理服務中，IT 外包服務 (ITO) 的第一季需求同樣疲軟，顯示 27% 下跌，至 4.38 億美元，而業務流程外包服務 (BPO) 的需求亦下跌 26% 至 8,400 萬美元。本季大部分主要市場均報跌，唯澳洲及新西蘭除外，該區去年同期表現疲軟，連續三季報跌。

ISG 亞太區合夥人及負責人 Scott Bertch 表示：「隨著越來越多企業將工作負擔轉移到公共雲端或混合雲端環境，我們繼續看到 IaaS 業務部門有所增長。另一方面，管理服務的需求相比去年第一季的強勁表現稍為減弱，並顯示出與疫情相關的疲軟跡象。」

Bertsch 指出，在過去一季，澳新銀行的表現成為亮點，ACV 高達 1.49 億美元，達到 33% 的增長，受益於製造業、消費包裝商品及商業服務業的強勁需求。Bertsch 指出，在過去一季，澳新銀行的表現成為亮點，ACV 高達 1.49 億美元，顯示 33% 的增長，受益於製造業、消費包裝商品及商業服務業的強勁需求。

過去 12 個月的表現

在過去 12 個月內，X 即服務業務部門的地區 ACV 增長 19.4% 至 57 億美元，佔整個市場的 69%，而管理服務的 ACV 則下降 5.8% 至 26 億美元，但中國及印度顯示強勁市場活力。

在 X 即服務業務部門中，由於市場對公共雲端服務的需求激增，IaaS 飆升 25.3%，達到 49 億美元。這種轉變的一個明顯例子是中國阿里巴巴逐步遷移至其本身的公共雲端。同時，Google 與微軟已在印度建立開發中心，而微軟更與 Reliance Industries 簽訂一項為期十年的協議，將其數據中心遷移到 Azure 雲端。南韓的 Hankook Tire 也逐漸擴展採用公共雲端服務，與 AWS 簽約利用其人工智能及大數據功能。

在管理服務中，ITO 受基礎設施服務雙位數下降的推動而下跌 9%，即使應用服務追上 ITO 的整體業績。規模較小的 BPO 市場現㔾恢復一定動力，受惠於設施管理及特定行業的 BPO 協助推動 ACV 的增長。

在亞太地區各行業中，電訊及媒體（增長 50%）、製造業（增長 41%）及商業服務（增長 18%）佔合併市場 ACV 增長最大的百分比。金融服務（下跌 23%）、旅遊、運輸及休閒（下跌 11%）以及能源（下跌 6%）顯示最大跌幅。

全球預測

ISG 表示，由於市場為回應疫情而導致整體支出放緩，預計管理服務 ACV 將在第二季出現環比下跌 17%。從全年角度觀察，ISG 項目的管理服務支出將比去年下跌 7%。此數字可與 ISG 在 2020 年一月年增長率 3.2% 的初步預測進行比較。

ISG 表示，第二季 X 即服務 ACV 預計將與上一季保持持平，而 IaaS 具有一定的上升潛力。有關 ISG Index™ 此數字可與 ISG 在 2020 年一月年增長率 23.5% 的初步預測進行比較。

關於 ISG Index™

ISG Index™ 被公認為全球技術及商業服務行業的市場情報權威。它已連續 70 季為金融分析員、企業收購者、軟件及服務供應商、律師行、大學及媒體詳細介紹最新的行業數據及趨勢。2016 年，ISG Index 擴大至涵蓋快速增長的 X 即服務市場，從而衡量雲端服務對數據業務轉型的重大影響。ISG 在其季度 ISG Index 演示中還提供對自動化及其他數據技術的持續分析。

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